La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre des responsables de l’ONU, de la CICA et du Togo

Bichkek (VNA) – La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, a rencontré, dans la soirée du 1er septembre (heure locale), le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le secrétaire général de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), Kairat Sarybay, ainsi que le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, dans le cadre de sa participation au sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS Plus), tenu dans la capitale kirghize.



Lors de sa rencontre avec António Guterres, qu’elle a qualifié d’ami proche du peuple vietnamien, Vo Thi Anh Xuan a souligné que le Vietnam appréciait hautement les importantes contributions de l’ONU et de son secrétaire général à la paix et à la stabilité mondiales. Le Vietnam soutient le rôle central de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion du développement durable, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Il soutient également les efforts visant à réformer le système onusien pour le rendre plus rationalisé et plus efficace.



Présentant les orientations de développement du Vietnam pour les années à venir, Vo Thi Anh Xuan a appelé l’ONU à continuer de soutenir le pays dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, l’accès aux financements verts et l’accélération de la transition énergétique juste, afin de l’aider à maintenir une croissance à deux chiffres et à devenir un pays développé d’ici 2045.



Félicitant le Vietnam pour ses remarquables réalisations socio-économiques, António Guterres a souligné que le pays était un partenaire pionnier et un moteur de la coopération multilatérale au sein du système des Nations unies, notamment grâce à ses contributions concrètes aux opérations de maintien de la paix et à la transition énergétique juste. Il a affirmé qu’il demanderait aux agences onusiennes au Vietnam de renforcer leur soutien au pays en matière de transformation numérique et dans la réalisation de son objectif de croissance à deux chiffres, ainsi que de favoriser une plus grande présence de Vietnamiens au sein de l’ONU. Il a réaffirmé sa position constante en faveur de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la CICA, Kairat Sarybay, Vo Thi Anh Xuan a affirmé qu’en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam attachait de l’importance à la CICA et était prêt à contribuer à ses activités en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement durable en Asie. Elle a notamment évoqué le 7e Sommet de la CICA, prévu en octobre 2026 en Azerbaïdjan, ainsi que les efforts visant à renforcer la coopération entre la CICA et les organisations internationales et régionales, dont l’ASEAN.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Kairat Sarybay a salué le rôle et les contributions actives du Vietnam dans la promotion des valeurs et principes fondamentaux de la CICA, notamment le multilatéralisme et le respect du droit international, ainsi que son soutien au renforcement des liens et de la coopération entre la CICA et les organisations régionales, dont l’ASEAN.



Lors de sa rencontre avec le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, Vo Thi Anh Xuan a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, de revoir les cadres de coopération existants et de négocier des accords dans des domaines spécifiques, tout en facilitant les contacts entre les entreprises des deux pays. Elle a également affirmé que le Vietnam était prêt à élargir sa coopération avec le Togo, à partager son expérience, à transférer des technologies et à former des ressources humaines dans le secteur agricole afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays...

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. Photo: VNA



Soulignant que le succès du Vietnam constituait un modèle dont le Togo pouvait s’inspirer, notamment dans le domaine agricole, Faure Essozimna Gnassingbé a approuvé les propositions de Vo Thi Anh Xuan et exprimé son souhait de se rendre prochainement au Vietnam afin de découvrir ses réalisations et de promouvoir une coopération concrète entre les deux pays. -VNA