Société

L’aéroport de Lien Khuong accueille son premier vol international depuis sa réouverture

L’aéroport international de Lien Khuong a accueilli le 2 septembre son premier vol international depuis sa réouverture, marquant la reprise de la liaison régulière entre Da Lat et Kuala Lumpur.

Des touristes internationaux effectuent les formalités d’enregistrement à l’aéroport international de Lien Khuong. Photo : VNA
Des touristes internationaux effectuent les formalités d’enregistrement à l’aéroport international de Lien Khuong. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – Le 2 septembre, jour de la Fête nationale, l’aéroport international de Lien Khuong, dans la province de Lam Dong, a accueilli son premier vol international depuis sa remise en service, après une période de suspension consacrée aux travaux de rénovation de la piste et des voies de circulation.

Selon les informations communiquées par l’aéroport, à 10h58, le vol AK571 de la compagnie AirAsia, en provenance de Kuala Lumpur (Malaisie), a atterri, transportant les premiers passagers internationaux de retour à Da Lat - Lam Dong.

À 11h40 le même jour, le vol AK572 a décollé pour Kuala Lumpur, marquant officiellement la reprise de la liaison aérienne internationale régulière entre Da Lat et la capitale malaisienne.

Le rétablissement des vols internationaux à l’aéroport de Lien Khuong revêt une importance majeure pour le transport aérien, le tourisme et la connectivité économique de la province de Lam Dong. La liaison directe entre Da Lat et Kuala Lumpur facilite non seulement l’accès des voyageurs malaisiens et d’autres marchés internationaux à Da Lat, mais offre également aux habitants et aux entreprises locales de nouvelles possibilités de connexion avec la Malaisie et l’Asie du Sud-Est.

Auparavant, le 19 août 2026, Airports Corporation of Vietnam (ACV) avait inauguré le projet de rénovation de la piste et des voies de circulation de l’aéroport international de Lien Khuong et célébré la reprise de la liaison Da Lat - Can Tho après près de six années d’interruption.

D’un montant total de plus de 1.032,8 milliards de dôngs, le projet a porté notamment sur la rénovation de la piste 09/27, longue de 3.250 mètres et large de 45 mètres, ainsi que des voies de circulation, des zones de sécurité, des systèmes de drainage et du balisage lumineux.L’infrastructure rénovée permet désormais d’accueillir des aéronefs de codes C et D, tels que les B737, B757, A320, A321 et A300, avec leur charge maximale autorisée.

La liaison Da Lat - Kuala Lumpur devrait être exploitée à raison de quatre vols par semaine, tandis que celle avec Singapour devrait reprendre en décembre 2026, à raison de trois vols par semaine.

Après près de six mois d’interruption pour travaux, l’aéroport international de Lien Khuong a repris ses activités le 19 août, donnant un nouvel élan au tourisme, aux échanges commerciaux et au développement socio-économique de la province de Lam Dong. -VNA

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