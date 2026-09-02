Hô Chi Minh-Ville : 9,5 milliards de dollars pour 16 grands projets d’infrastructures

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures. Dans le prolongement des 14 grands projets lancés depuis le début de l’année, la mégapole du Sud marquera la Fête nationale du 2 septembre par la mise en chantier ou l’inauguration simultanée de 16 ouvrages clés.

Représentant un investissement total d’environ 249.000 milliards de dôngs, soit quelque 9,5 milliards de dollars, cette campagne devrait stimuler la croissance de la « locomotive économique » du pays, tout en élargissant l’espace urbain et en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a officiellement approuvé le projet de modernisation et d’élargissement de la Nationale 1, sur le tronçon allant de Kinh Duong Vuong à la limite de l’ancienne province de Long An. D’un investissement de plus de 6.670 milliards de dôngs, cette voie, actuellement large de 20 à 25 mètres, sera portée à 60 mètres, avec 10 à 12 voies de circulation, ainsi que des passages supérieurs et des tunnels à plusieurs carrefours, afin de réduire les embouteillages persistants à la porte sud-ouest de la ville.

​

Vue en perspective de l'élargissement de la route nationale 13, section du passage souterrain à l'intersection de Binh Loi (Pham Van Dong). Photo : Département de la construction d'Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, le projet d’élargissement de la Nationale 13 (tronçon entre le pont de Binh Trieu et les limites de l’ancienne province de Binh Duong), attendu depuis près de trois décennies, sera enfin lancé. Pour un coût supérieur à 6.270 milliards de dôngs, ce tronçon de près de 6 km sera porté à 60 mètres de large avec dix voies, complétées par un viaduc de 3,2 km et des tunnels. Une fois achevé, il permettra de résorber le goulot d’étranglement à la porte nord-est et d’améliorer les liaisons entre Hô Chi Minh-Ville, les provinces du Sud-Est et les Hauts Plateaux du Centre.

La connectivité régionale sera également renforcée par le lancement de deux tronçons importants de la Rocade 4, représentant un investissement total de plus de 11.800 milliards de dôngs. Ces infrastructures doivent améliorer la connectivité entre le réseau autoroutier et les axes périphériques interrégionaux et faciliter la circulation des marchandises.

L’un des projets les plus emblématiques est la ligne de métro Thu Thiem - Long Thanh, dont l’investissement s’élève à environ 134.000 milliards de dôngs. Cette ligne ferroviaire reliera directement le centre de Hô Chi Minh-Ville à l’aéroport international de Long Thanh, dont la mise en service officielle est prévue en décembre prochain. Longue de 47,7 km et comprenant 18 stations, elle permettra notamment de relier les aéroports de Tan Son Nhat et de Long Thanh en environ 30 minutes. Le projet devrait également favoriser le développement urbain selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development) le long de son tracé.

En parallèle, Hô Chi Minh-Ville promouvra cinq projets de logements sociaux représentant environ 10.000 appartements, destinés notamment aux ouvriers, aux agents publics et aux personnes à faibles revenus. Une partie de l’offre sera également destinée à la location afin de répondre aux besoins des ménages qui ne disposent pas encore de moyens nécessaires pour acheter un logement.

Parmi les projets les plus significatifs figurent ceux associés à la rénovation urbaine dans les secteurs de Cho Ga - Gao et de Ma Lang, où des centaines de familles vivent depuis des années dans des logements exigus et des infrastructures dégradées. Leur mise en œuvre vise à améliorer les conditions de vie des habitants, à permettre leur relogement sur place et à transformer la physionomie de ces quartiers centraux.

Des projets environnementaux et culturels sont également prévus, notamment le projet d’amélioration de l’environnement aquatique de Binh Duong, doté de 7.211 milliards de dôngs, ainsi que la rénovation de l’antenne du Musée Hô Chi Minh à Hô Chi Minh-Ville, dont l’inauguration est prévue à l’occasion du 2 septembre. -VNA