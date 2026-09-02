Politique

Ca Mau célèbre la Fête nationale avec le plus grand drapeau national en tissu du Vietnam

À l’occasion de la Fête nationale, près de 1.500 personnes ont participé à Dat Mui à une cérémonie marquée par la présentation du plus grand drapeau national en tissu du Vietnam.

Le grand drapeau mesure 2.025 m² (60 m de long sur 33,75 m de large) et pèse environ 320 kg. Photo : VNA
Le grand drapeau mesure 2.025 m² (60 m de long sur 33,75 m de large) et pèse environ 320 kg. Photo : VNA

Ca Mau (VNA) – Le matin du 2 septembre, au pied de la tour du drapeau de Hanoï à Mui Ca Mau, dans la commune de Dat Mui, la province de Ca Mau a solennellement organisé une cérémonie de salut et de levée du drapeau à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026). L’événement a également été marqué par la remise du certificat établissant le record du « Plus grand drapeau national en tissu du Vietnam ».

Cette cérémonie s’inscrivait dans le cadre de la Journée du patrimoine culturel et du premier Festival de montgolfières de la province de Ca Mau en 2026.

La cérémonie s’est déroulée en présence de près de 1.500 participants, parmi lesquels des cadres, des fonctionnaires, des agents publics, des soldats, des dignitaires religieux, des jeunes, des élèves et des habitants locaux.

D’une superficie de 2.025 m², le drapeau monumental mesure 60 mètres de long sur 33,75 mètres de large et pèse environ 320 kg. Confectionné dans un tissu ultra-résistant, il s’inscrit dans le cadre du « Périple à travers le Vietnam » (2025-2027), au cours duquel il est présenté lors de grands événements historiques afin de promouvoir le patriotisme, la fierté nationale et l’aspiration au progrès.

Avant d’atteindre l’extrême Sud du pays, le drapeau avait notamment été présenté au Festival du village de Sen, dans la province de Nghe An, à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, ainsi qu’à Hanoï lors de la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale. Sa présence à Dat Mui à l’occasion de la Fête nationale 2026 marque une étape particulière de ce périple reliant des lieux emblématiques du pays, du village de Sen à Hanoï, puis à Ca Mau, à l’extrême Sud du Vietnam.

À cette occasion, l’Organisation des records du Vietnam (Vietkings) a remis au Comité populaire provincial de Ca Mau le certificat, l’insigne et la décision établissant le record du « Plus grand drapeau national en tissu du Vietnam ». À la fin de 2027, au terme de ce périple, il sera officiellement offert à la province de Ca Mau pour être conservé et exposé au parc national de Mui Ca Mau. -VNA

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