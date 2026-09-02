Politique

Au Mexique, les acquis de 40 ans de Renouveau du Vietnam mis en lumière

À l’occasion de la Fête nationale du Vietnam, le journal mexicain Regeneración met en lumière les profondes transformations et les avancées socio-économiques du pays après 40 ans de Renouveau.

L’article « Le Vietnam célèbre sa fête nationale le 2 septembre avec des progrès dans tous les domaines », publié le 1er septembre 2026 dans le journal mexicain Regeneración. Photo : Capture d’écran
L’article « Le Vietnam célèbre sa fête nationale le 2 septembre avec des progrès dans tous les domaines », publié le 1er septembre 2026 dans le journal mexicain Regeneración. Photo : Capture d’écran

Mexico (VNA) – Si la victoire du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationale reste gravée dans la mémoire des peuples comme un jalon historique, le Vietnam est aujourd’hui reconnu pour des réalisations bien plus vastes. Le pays asiatique continue de s’illustrer par ses progrès impressionnants dans la construction et le développement national selon l’orientation socialiste.

Telle est l’analyse de Pedro Gellert dans un article publié le 1er septembre par le journal Regeneración, média politique du Mouvement de régénération nationale (Morena), parti au pouvoir au Mexique, à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam.

L’auteur rappelle l’événement du 2 septembre 1945, lorsque le Président Ho Chi Minh a lu la Déclaration d’Indépendance sur la place Ba Dinh à Hanoï, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. En quatre décennies de Renouveau (1986-2026), le Vietnam a réalisé des avancées socio-économiques d’importance historique, jetant les bases d’une nouvelle phase de développement.

Sur le plan économique, le Vietnam maintient une croissance élevée, consolidant progressivement son statut de pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) sur la période 2016-2025 a atteint environ 6,2 % par an, avec une croissance de 7,09 % en 2024 et de 8,02 % en 2025. La taille de l’économie dépasse désormais 514 milliards de dollars, tandis que le revenu par habitant franchit le seuil des 5.000 dollars. Ces progrès se reflètent également dans les domaines de l’éducation et de la santé, avec un taux d’alphabétisation des adultes proche de 99 % et une couverture par l’assurance maladie de plus de 94 % en 2024.

Considéré comme l’une des économies les plus ouvertes et intégrées au monde, le Vietnam compte actuellement 17 accords de libre-échange en vigueur avec 60 partenaires. Il s’affirme de plus en plus comme un nouveau centre de production en Asie, notamment dans les secteurs de l’électronique, des technologies et des produits stratégiques.

L’auteur souligne également la réforme administrative engagée en 2025, visant à rationaliser l’appareil d’État et à utiliser plus efficacement les ressources, tout en plaçant les citoyens au cœur des politiques de développement. Le système administratif a ainsi été ramené de quatre à trois niveaux, tandis que le nombre d’unités administratives de niveau provincial est passé de 63 à 34.

En matière de défense et de sécurité, le texte souligne la constance de la politique des « Quatre Non » : ne pas participer à des alliances militaires ; ne pas s’allier à un pays contre un autre ; ne pas autoriser de pays étrangers à établir des bases militaires ou à utiliser le territoire vietnamien contre un autre pays ; ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales.

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a défini les objectifs de développement du pays pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Sur le plan extérieur, le Vietnam maintient sa ligne d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, tout en poursuivant la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures.

Pedro Gellert estime que les réalisations du Vietnam au cours des dernières décennies montrent que le pays a su conjuguer efficacement développement économique, progrès social et intégration internationale. L’expérience vietnamienne constitue ainsi une référence précieuse pour les peuples qui aspirent à bâtir une société humaine, solidaire et prospère. -VNA

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