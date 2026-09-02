Nghe An honore la mémoire du Président Ho Chi Minh

Nghe An (VNA) – Le 2 septembre, sur le site historique de Kim Lien, terre natale du Président Ho Chi Minh, l’Organisation du Parti, les autorités et la population de la province de Nghe An ont organisé une cérémonie d’offrande d’encens à sa mémoire, à l’occasion du 57e anniversaire de sa disparition.



La cérémonie s’est déroulée en présence de Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du gouvernement et vice-Premier ministre permanent, ainsi que de Nguyen Sinh Hung, ancien membre du Bureau politique et ancien président de l’Assemblée nationale. De nombreux habitants et visiteurs venus de différentes régions du pays y ont également participé.



Lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghe An, Nguyen Khac Than, a souligné que cet hommage ne constituait pas seulement un acte de reconnaissance envers le dirigeant bien-aimé de la nation, mais aussi une occasion pour chaque cadre, membre du Parti et citoyen de mieux prendre conscience de sa responsabilité de poursuivre la réalisation de ses aspirations pour le pays. Il a rappelé que retracer la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh revenait à retracer un parcours guidé par un idéal et une vie entièrement consacrée à l’indépendance de la Patrie, à la liberté et au bonheur du peuple, ainsi qu’à la paix et au progrès de l’humanité.



Parti du village de Sen, le jeune Nguyen Tat Thanh a parcouru de nombreux pays et continents et surmonté d’innombrables épreuves pour trouver la voie de la libération nationale. Sous sa direction, le peuple vietnamien a remporté la victoire de la Révolution d’Août 1945, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam et ouvrant une nouvelle ère, celle de l’indépendance et de la liberté. La vérité « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté » qu’il a léguée a été illustrée par sa propre vie, entièrement consacrée au pays et au peuple. Le secrétaire du Comité provincial du Parti a affirmé que, bien que le Président Ho Chi Minh ait disparu, son œuvre, sa pensée, sa morale et sa personnalité demeuraient à jamais liées à la nation.



Selon Nguyen Khac Than, Nghe An a réalisé ces dernières années d’importants progrès en s’appuyant sur sa tradition révolutionnaire, son esprit de solidarité et sa volonté d’autonomie. La croissance économique s’est maintenue à un bon niveau, le climat d’affaires a continué de s’améliorer et les infrastructures sont devenues de plus en plus cohérentes. Des progrès ont également été enregistrés dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, des sciences et technologies et de la protection sociale, tandis que la défense et la sécurité ont été maintenues. Ces résultats constituent une base permettant à Nghe An de poursuivre son développement rapide et durable.



L’Organisation du Parti, les autorités et la population de Nghe An se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour réaliser les objectifs fixés par le 20e Congrès de l’Organisation provinciale du Parti et le 14e Congrès national du Parti, avec l’ambition de faire rapidement de Nghe An une province développée et un pôle de croissance d’envergure nationale.



Lors de la cérémonie, les dirigeants de niveau central, des provinces de Nghe An et de Ha Tinh, et de nombreux habitants ont déposé des fleurs et offert de l’encens à la mémoire du Président Ho Chi Minh, exprimant leur profonde gratitude à son égard. -VNA