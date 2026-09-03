Économie

Le Vietnam renforce les liens régionaux et ouvre de nouveaux espaces de développement

La Résolution n°27-NQ/TW du Bureau politique vise à renforcer les liens régionaux, à exploiter plus efficacement les nouveaux espaces de développement et à assurer une connexion étroite entre les localités, les régions et l’ensemble du pays.

Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA
Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoi (VNA) — La nouvelle Résolution n°27-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des régions et l’organisation de l’espace de développement national vise à renforcer les liens régionaux, à mieux exploiter les potentiels des territoires et à assurer une connexion étroite entre les localités, les régions et l’ensemble du pays.

Présentant, le 3 septembre à Hanoï, un rapport thématique lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude, à la diffusion et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique, Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, a exposé les principaux contenus de la Résolution n°27-NQ/TW, adoptée le 28 août 2026.

Après plus de trois ans de mise en œuvre de la résolution du Bureau politique du 13e mandat sur le développement socio-économique et la défense et la sécurité dans les six régions socio-économiques, la perception du rôle et de l’importance du développement régional s’est améliorée, les liens entre les régions se sont renforcés et les potentiels et avantages des localités et des régions ont progressivement été mieux exploités. Toutefois, le développement régional n’a pas encore atteint les objectifs fixés.

Selon Nguyên Thanh Nghi, la nouvelle résolution définit trois grandes orientations. Le développement régional doit devenir un moyen d’organiser la croissance nationale, de réorganiser l’espace de développement, de répartir les ressources et d’améliorer la compétitivité nationale. Le modèle de développement doit passer d’une dépendance principalement fondée sur les ressources disponibles à une démarche visant à créer, orienter, débloquer et mobiliser toutes les ressources, en combinant les ressources internes et externes.

La réorganisation de l’espace national doit également reposer sur une définition claire du rôle, de la position, des fonctions, des atouts, de l’identité et de la mission de développement propres à chaque région. Elle doit favoriser les complémentarités et les effets d’entraînement entre les régions, les zones motrices, les pôles de croissance, les corridors économiques, les réseaux urbains et les centres économiques, tout en exploitant efficacement les nouveaux espaces de développement dans le respect des limites écologiques et de la capacité de charge de l’environnement.

Le Bureau politique considère en outre la mise en place d’un mécanisme solide, concret et efficace de liaison et de coordination régionales comme une avancée décisive. La planification, les investissements, les infrastructures, les données et l’allocation des ressources devront être mieux coordonnés, avec une répartition claire des responsabilités et une harmonisation des intérêts locaux, régionaux et nationaux.

La Résolution n°27-NQ/TW fixe pour objectif général de restructurer, de gérer et d’exploiter efficacement l’espace régional en cohérence avec l’espace national, tout en valorisant les atouts spécifiques et la compétitivité de chaque région et de chaque localité. Elle définit également 22 objectifs et indicateurs spécifiques à l’horizon 2030 pour les différentes régions.

À l’horizon 2045, les régions devront fonctionner selon les principes de l’économie numérique, verte, des données et circulaire, avec des infrastructures modernes, intelligentes, vertes, sûres et résilientes. Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique devront constituer les principaux moteurs de la croissance.

La résolution prévoit dix groupes de mesures portant notamment sur la planification régionale, les institutions, les nouveaux moteurs de croissance, les infrastructures interrégionales, les systèmes urbains, les ressources humaines, les sciences et technologies, la culture et la protection sociale, l’environnement, la défense et la sécurité, ainsi que les relations extérieures et l’intégration internationale.

Le Bureau politique préconise notamment une organisation de l’espace socio-économique à plusieurs niveaux et autour de plusieurs pôles, permettant de relier de manière cohérente les espaces terrestres, maritimes, aériens, souterrains, numériques et les nouveaux espaces de développement. Il appelle également à développer les corridors économiques reliant les zones motrices et les pôles de croissance nationaux, afin de créer des axes continus de transport et d’activité économique reliant les principaux centres économiques et urbains ainsi que les ports maritimes.

Nguyên Thanh Nghi a souligné que la Résolution n°27-NQ/TW du 14e mandat marquait une nouvelle réflexion et une nouvelle vision de la réorganisation de l’espace national et du développement des six régions socio-économiques, en vue de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 14e Congrès national du Parti et d’atteindre les deux objectifs centenaires du pays en cette nouvelle ère de développement.- VNA

source
#Nouvelle ère #Résolution n°27 #Vietnam #liens régionaux #nouveaux espaces de développement #six régions socio-économiques
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, également président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Photo: VNA

Création du Comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses

Selon une décision, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung est nommé président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Ses deux adjoints sont Trinh Viêt Hung, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et Nguyên Dinh Khang, ministre des Affaires ethniques et religieuses.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.