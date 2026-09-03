Khanh Hoa accélère la transformation de son secteur halieutique vers un modèle vert et durable

Khanh Hoa (VNA) - Forte d’un écosystème marin exceptionnel, d’infrastructures de pêche modernes et de capacités importantes de transformation et d’exportation, la province de Khanh Hoa engage une restructuration en profondeur de son secteur halieutique, avec pour objectif de promouvoir un modèle de développement vert, moderne et durable. Cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution n° 20-NQ/TW, qui vise à faire du Vietnam une puissance maritime.

Dotée d’un littoral de 490 km et de baies stratégiques telles que Van Phong, Nha Trang et Cam Ranh, la province bénéficie d’atouts naturels remarquables pour développer de manière intégrée l’exploitation, l’aquaculture et la transformation des produits aquatiques.

Selon Nguyen Duy Quang, directeur du service provincial de l'Agriculture et de l'Environnement, la pêche demeure le pilier de l'économie locale avec une production totale dépassant les 274 000 tonnes en 2025, en hause de 1,77% sur un an, tandis que les exportations pour le premier semestre 2026 ont déjà atteint 391,1 millions de dollars, représentant près du tiers du chiffre d'affaires total à l'export de la province.

Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, Khanh Hoa mise sur le développement d’une aquaculture marine industrielle et de haute technologie comme nouveau moteur de croissance, avec pour objectif d’augmenter de 8 % par an la valeur de la production d’ici à 2030. Les activités d’élevage sont désormais étroitement encadrées en fonction de la capacité de charge des écosystèmes, avec le renforcement des systèmes de surveillance et d’alerte environnementales, ainsi qu’un meilleur contrôle de la densité des cages et des maladies aquacoles.

Conformément aux réglementations provinciales, les éleveurs sont encouragés à remplacer progressivement les structures artisanales par des cages fabriquées à partir de matériaux modernes et résistants aux intempéries. Ils sont également incités à adopter des systèmes d’alimentation automatisés, des capteurs de surveillance environnementale et des outils de gestion des données à distance.

Pour accompagner cette transition technologique, le gouvernement a récemment approuvé d’importants investissements dans des infrastructures aquacoles centralisées à Khanh Hoa, assortis de mécanismes de soutien financier destinés à faciliter l’accès au crédit des coopératives et des entreprises locales.

Parallèlement, la province poursuit la réorganisation de sa flotte de pêche, en réduisant la pression exercée sur les ressources côtières et en favorisant le développement de la pêche hauturière, tout en renforçant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À ce jour, tous les navires d’une longueur de 15 mètres ou plus sont équipés de systèmes de surveillance par satellite, permettant une traçabilité totale des produits débarqués. À terme, Khanh Hoa ambitionne de mettre en place une chaîne de valeur intégrée, allant de la production des semences à la commercialisation sur les marchés internationaux. -VNA

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