Phu Tho présente ses opportunités d’investissement à Moscou

Moscou (VNA) – La province de Phu Tho, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Russie, a organisé le 1er septembre à Moscou une conférence de promotion des investissements afin de présenter aux entreprises et partenaires russes ses atouts et ses politiques d’attraction des investissements.



À l’ouverture de la conférence, Nguyen Manh Son, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Phu Tho, a souligné que les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie constituaient une base solide pour élargir la coopération économique.



Depuis le 1er juillet 2025, à la suite de la fusion des trois provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoa Binh, la nouvelle province de Phu Tho couvre plus de 9.300 km² et compte plus de 4 millions d’habitants. En 2025, la province a enregistré une croissance économique de 10,52 %, la quatrième plus élevée du pays. Entre 2021 et 2025, elle a attiré près de 6 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE). Elle compte actuellement 32 zones industrielles couvrant plus de 7.000 ha, dont 18 sont opérationnelles.



Les autorités provinciales ont affirmé leur volonté de maintenir un climat d’investissement transparent, des procédures favorables et un accompagnement des entreprises, afin de permettre aux investisseurs russes de devenir des partenaires stratégiques à long terme.



Visant une croissance annuelle moyenne de son produit régional brut (GRDP) de 11 à 12 % sur la période 2026-2030, Phu Tho appelle les entreprises et investisseurs russes à investir dans trois grands secteurs. Le premier comprend notamment l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la mécanique de précision, l’industrie automobile, les véhicules électriques, les nouveaux matériaux, les énergies renouvelables et la production verte. Le deuxième concerne la logistique multimodale et les grandes infrastructures commerciales, en tirant parti de la proximité de Hanoï, de l’aéroport international de Noi Bai et des principaux corridors économiques du Nord. Le troisième porte sur le tourisme écologique, de villégiature et sportif, notamment à Tam Dao, Mai Chau, Thanh Thuy et Kim Boi.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, prend la parole lors de la conférence de promotion des investissements de Phu Tho. Photo : VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a affirmé que l’ambassade continuerait d’accompagner les deux parties et de servir de passerelle pour concrétiser leurs engagements de coopération. -VNA

