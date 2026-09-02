VIFA ASEAN 2026 : un tremplin pour l’ameublement vietnamien à l’international

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 2 septembre, la 4e édition du Salon international de l’ameublement et des accessoires pour la maison Vietnam-ASEAN (VIFA ASEAN 2026 - Vietnam ASEAN International Furniture & Home Accessories Fair) s’est ouverte au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.



Organisé par l’antenne de Hô Chi Minh-Ville de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI-HCM), la société par actions des expositions VIFA Lien Minh et l’Association des matériaux de construction du Vietnam (VABM), l’événement réunit près de 200 entreprises vietnamiennes et étrangères.



Placée sous le thème « Convergence de l’excellence de l’ameublement d’Asie du Sud-Est », l’édition 2026 de VIFA ASEAN ambitionne de réunir à Hô Chi Minh-Ville les acteurs de l’industrie de l’ameublement des pays de l’ASEAN et de contribuer à faire de la ville un pôle régional d’échanges dans ce secteur.



​

Des visiteurs découvrent les stands d’artisanat lors de VIFA ASEAN 2026. Photo : VNA

Outre les entreprises vietnamiennes du mobilier d’intérieur et d’extérieur et de l’artisanat, VIFA ASEAN 2026 accueille des entreprises étrangères venues des États-Unis, du Canada, de Chine, d’Inde, du Japon, de République de Corée, des Pays-Bas, de Slovaquie, du Bangladesh, de Singapour, de Malaisie et du Cambodge.



Les produits et services présentés sont très diversifiés : mobilier d’intérieur et d’extérieur pour salons, chambres, salles à manger, cuisines, bureaux, hôtels, jardins, complexes touristiques et chambres d’enfants ; décoration intérieure, articles ménagers et produits artisanaux ; design d’intérieur, architecture, construction et nouvelles tendances ; machines, équipements, matières premières et services connexes.



Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que VIFA ASEAN était un rendez-vous commercial annuel de référence pour les secteurs du bois, de l’ameublement et de l’artisanat au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Dans un contexte marqué par les incertitudes de l’économie mondiale, le salon témoigne de la vitalité et de la capacité d’adaptation de la filière bois vietnamienne, tout en favorisant les échanges commerciaux, le partage d’expériences et l’anticipation des nouvelles tendances de consommation.



Tran Ngoc Liem, secrétaire général adjoint de la VCCI et directeur de la VCCI-HCM, a indiqué que les exportations de bois et de produits dérivés avaient dépassé 17,2 milliards de dollars en 2025, avec un excédent commercial de plus de 13,9 milliards de dollars. Au cours des sept premiers mois de 2026, les exportations ont dépassé 10,2 milliards de dollars, avec un excédent commercial de plus de 8 milliards de dollars. Selon lui, l’enjeu ne réside toutefois pas seulement dans le montant des exportations, mais aussi dans la valeur que les entreprises vietnamiennes créent et captent au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Les acheteurs internationaux ne s’intéressent plus seulement aux prix et à la qualité, mais accordent une importance croissante au design, à l’innovation, à l’origine et à la traçabilité des matières premières, aux normes environnementales et au développement durable... La filière bois vietnamienne doit ainsi passer d’un avantage fondé sur ses capacités de production à un avantage fondé sur sa capacité à créer de la valeur, de la sous-traitance au design et du « Made in Vietnam » au « Designed in Vietnam ».



Jusqu’au 5 septembre, plusieurs séminaires thématiques permettront d’analyser les évolutions du marché et les nouvelles tendances, tout en renforçant les liens entre design, production, import-export et commerce électronique dans le secteur de l’ameublement. -VNA