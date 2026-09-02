Économie

ASEAN-Russie : le Vietnam propose cinq axes de coopération prioritaires

Au Forum économique oriental à Vladivostok, le Vietnam a proposé cinq axes prioritaires pour renforcer la coopération entre l’ASEAN et la Russie.

Le ministre des Finances Ngo Van Tuan (2e à gauche) et des délégués au Forum économique oriental en Russie. Photo : VNA
Le ministre des Finances Ngo Van Tuan (2e à gauche) et des délégués au Forum économique oriental en Russie. Photo : VNA

Vladivostok (VNA) – Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a participé le 2 septembre au Dialogue d’affaires Russie-ASEAN, organisé dans le cadre du 11e Forum économique oriental à Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe.

Selon le ministre Ngo Van Tuan, 2026 marque le 35e anniversaire de l’établissement des relations entre la Russie et l’ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est). Le récent Sommet Russie-ASEAN à Kazan, en Russie, a adopté le Plan d’action global Russie-ASEAN pour 2026-2030, qui constitue une base importante pour approfondir leur partenariat stratégique et le rendre plus substantiel. Les échanges commerciaux entre la Russie et l’ASEAN ont progressé de près de 58 % au cours de la dernière décennie, pour atteindre environ 21 milliards de dollars en 2025.

Ngo Van Tuan a souligné la place particulière du Vietnam dans les relations Russie-ASEAN. Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont atteint environ 4,77 milliards de dollars en 2025, soit près d’un quart du commerce Russie-ASEAN. Le Vietnam est également le premier pays de l’ASEAN à avoir signé un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEE). Grâce à son vaste réseau d’accords de libre-échange, il peut servir de passerelle aux entreprises russes vers les marchés de l’ASEAN et d’autres marchés internationaux, tandis que l’Extrême-Orient russe peut faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes et de l’ASEAN au marché russe et à l’espace économique eurasiatique.

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Le ministre des Finances Ngo Van Tuan (au centre) prend la parole lors du Dialogue d’affaires Russie-ASEAN, dans le cadre du 11e Forum économique oriental à Vladivostok. Photo : VNA


Sur cette base, le ministre a proposé cinq axes prioritaires de coopération.

Premièrement, développer de nouvelles chaînes d’approvisionnement et renforcer les liens en matière de commerce et d’investissement. Les deux parties doivent aller au-delà des simples échanges commerciaux pour investir et produire ensemble et participer aux chaînes de valeur.

Deuxièmement, renforcer les transports et la logistique. Ngo Van Tuan a proposé d’étudier la création d’un corridor logistique Extrême-Orient russe-Vietnam-ASEAN reliant transport maritime, ports, entrepôts frigorifiques, centres de distribution et chaînes de production.

Troisièmement, faire des sciences et technologies, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle de nouveaux moteurs de coopération. Le Vietnam propose de renforcer la coopération dans l’IA, la cybersécurité, les technologies financières (fintech), la santé et l’éducation numériques, les centres de données et la production intelligente, en mettant l’accent sur la recherche conjointe, le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et la commercialisation des produits.

Quatrièmement, renforcer la coopération dans l’énergie, la croissance verte et le développement durable. Grâce aux atouts de la Russie dans l’énergie et les sciences et technologies, ce domaine pourrait devenir un pilier important de la coopération Russie-ASEAN.

Cinquièmement, élargir la coopération dans la finance, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les peuples.

En conclusion, Ngo Van Tuan a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Russie comme un partenaire important et l’ASEAN comme un espace de coopération stratégique. Le Vietnam est prêt à renforcer son rôle de passerelle économique entre la Russie et l’ASEAN, ainsi qu’entre l’UEE et l’Asie du Sud-Est, et à créer avec ses partenaires de nouveaux moteurs de coopération en faveur de la paix, de la stabilité, de la prospérité et du développement durable. -VNA

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