Économie

L’économie vietnamienne en bonne voie pour atteindre une croissance à deux chiffres

Les indicateurs économiques positifs enregistrés au cours des huit premiers mois de 2026 renforcent les bases permettant au Vietnam de viser une croissance à deux chiffres.

Activités de production au sein de la Sarl Bumjim Electronics Vina, entreprise à capitaux 100 % sud-coréens, à Quang Ninh. Photo : VNA
Activités de production au sein de la Sarl Bumjim Electronics Vina, entreprise à capitaux 100 % sud-coréens, à Quang Ninh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’économie vietnamienne a parcouru près des trois quarts de l’année 2026. Les signaux positifs émanant de nombreuses localités, conjugués à la progression de la production industrielle, du commerce extérieur, des investissements et de la consommation, renforcent les bases permettant de viser une croissance à deux chiffres.

Cette dynamique se manifeste particulièrement dans les pôles de croissance et les localités clés du pays. À Lao Cai, au 26 août, le volume des échanges commerciaux transfrontaliers a atteint près de 1,6 milliard de dollars, soit une hausse de 75 % par rapport à la même période de 2025. À Hai Phong, neuf des dix principaux indicateurs socio-économiques devraient dépasser les objectifs prévus, malgré une hausse de l’indice de la production industrielle (IIP) estimée à plus de 14 % en août, contre plus de 17 % prévu. À Hanoï, les exportations ont totalisé 14,89 milliards de dollars sur les huit premiers mois, en hausse de 8 %, tandis que les recettes budgétaires ont atteint 80,2 % des prévisions annuelles.​

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Des camions de marchandises traversent le poste-frontière international n° II - Kim Thanh, à Lao Cai. Photo : VNA

À l’échelle nationale, les données de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances confirment cette dynamique. Au cours des sept premiers mois de l’année, l’indice de la production industrielle (IIP) a progressé de 11,4 %, soit sa plus forte hausse pour cette période depuis plusieurs années, avec une progression enregistrée dans les 34 provinces et villes du pays. Le commerce extérieur a atteint 659,58 milliards de dollars, en hausse de 28,1 %, les produits manufacturés et transformés représentant 90,1 % des exportations. Le pays a toutefois enregistré un déficit commercial de 20,52 milliards de dollars, les importations ayant progressé plus rapidement que les exportations.

L’attraction des investissements directs étrangers (IDE) demeure également un point fort. Au 31 juillet, les capitaux enregistrés atteignaient 38,06 milliards de dollars, en hausse de 58 %, tandis que les capitaux effectivement décaissés s’élevaient à 15,2 milliards de dollars, soit une progression de 11,8 %. Au cours des sept premiers mois, les investissements réalisés sur fonds budgétaires ont atteint 445.500 milliards de dôngs, en hausse de 18,4 %. Le marché intérieur a affiché lui aussi une évolution favorable, avec une progression de 13,1 % des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation. ​

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Des ouvriers travaillent sur une chaîne de production dans une entreprise de Tay Ninh. Photo : VNA

Ces résultats prolongent la dynamique du premier semestre, durant lequel le PIB avait progressé de 8,18 %. La croissance plus élevée au deuxième trimestre qu’au premier, conjuguée aux évolutions positives de la production, du commerce, des investissements et de la consommation en juillet et août, renforce les bases de la croissance pour les derniers mois de l’année.

Selon Can Van Luc, économiste en chef et directeur de l’Institut de formation et de recherche de BIDV, le plan d’investissement public de cette année s’élève à environ 1,1 million de milliards de dôngs, en hausse de 31 % sur un an. Ces ressources pourraient contribuer de manière importante à l’économie si elles sont rapidement transformées en infrastructures et en nouvelles capacités de production.

Lors d’un séminaire organisé à Hanoï à la fin du mois d’août, le professeur Keunjae Lee, de l’Université nationale de Pusan (République de Corée), s’est dit impressionné par le rythme de développement économique du Vietnam après 40 années de Renouveau (Doi Moi).

Pour le professeur associé Hoang Khac Lich, vice-recteur de l’École d’économie et de commerce relevant de l’Université nationale de Hanoï, l’ambition de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici à 2045 exige non seulement de maintenir le rythme de croissance, mais aussi de renouveler le modèle de croissance, d’opérer de profondes transformations de la structure économique, des technologies, des ressources humaines et de la qualité des institutions. -VNA

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