Économie

Exportations : la montée en gamme au cœur de la stratégie vietnamienne

​Selon les experts économiques, l’augmentation des exportations contribue ainsi à renforcer les ressources financières de la production et à soutenir directement le produit intérieur brut (PIB).

Camions dédouanant pour l'exportation au poste frontière international de Kim Thanh, à Lao Cai. Photo : VNA.
Camions dédouanant pour l'exportation au poste frontière international de Kim Thanh, à Lao Cai. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes poursuivent leur progression, mais l’élargissement des débouchés au cours des derniers mois de 2026 dépendra notamment de la capacité des entreprises à améliorer la qualité et la valeur ajoutée de leurs produits, plutôt qu’à simplement accroître les volumes.

​La diversification des marchés, l’exploitation des accords de libre-échange (ALE), le respect des règles d’origine, l’accélération de la transformation et le renforcement des liens entre entreprises figurent parmi les orientations mises en avant pour soutenir une croissance durable des exportations.

Lors d'une réunion consacrée au projet de stratégie d'import-export à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a souligné la nécessité d'adopter une approche d'équilibre dynamique. Cette démarche implique de gérer simultanément les exportations, les importations, la production nationale et les chaînes d'approvisionnement dans un ensemble cohérent afin de contribuer à l'objectif de croissance à deux chiffres.

L’économiste Nguyen Thuong Lang estime que la hausse des exportations permet aux entreprises d’élargir leurs marchés et de dégager davantage de ressources pour la production, contribuant ainsi directement à la croissance économique. L’essor des exportations favorise également l’attraction des investissements étrangers. Grâce à son réseau d’ALE, le Vietnam offre en effet aux entreprises étrangères implantées sur son territoire un accès privilégié à de nombreux marchés internationaux. En retour, ces investissements peuvent apporter des capitaux, des technologies, des débouchés et de nouvelles méthodes de gestion.

​Selon les experts économiques, l’augmentation des exportations contribue ainsi à renforcer les ressources financières de la production et à soutenir directement le produit intérieur brut (PIB). L’élargissement du réseau d’accords de libre-échange renforce parallèlement l’attractivité du pays pour les investissements directs étrangers (IDE), qui peuvent à leur tour favoriser les transferts de technologies, améliorer les capacités de gestion et faciliter l’accès aux marchés internationaux.

Les experts préconisent d'associer ces investissements à des transferts de technologie et à un renforcement des liens avec les entreprises locales. La promotion du commerce doit également être renforcée sur les marchés présentant encore un potentiel, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique. Les entreprises sont appelées à améliorer leurs produits, à développer des modes de production plus respectueux de l’environnement et à renforcer la transparence de leurs chaînes d’approvisionnement.

vnanet-potal-cong-ty-bandai-viet-nam-doanh-nghiep-fdi-tao-viec-lam-on-dinh-cho-gan-1000-lao-dong-8861895.jpg
Production de faisceaux de câbles électriques chez Bandai Corporation, une entreprise à investissement direct étranger (IDE) qui crée l'emploi pour environ 1 000 travailleurs locaux. Photo : VNA

L’exemple de C.P. Vietnam, qui a exporté son premier lot de poulet transformé vers la République de Corée, illustre cette orientation. L’entreprise a consacré plusieurs années à préparer une chaîne de production allant de l’alimentation animale aux élevages, à l’abattage et à la transformation, afin de répondre aux exigences du marché coréen. Cette expérience montre l’importance de passer progressivement de l’exportation de matières premières ou de produits semi-finis à la maîtrise des procédures de traitement, des normes, de la traçabilité et de la stratégie de marque.

Il est donc nécessaire de passer d'une allocation des ressources fondée sur les simples frontières administratives à une organisation des ressources axée sur l'efficacité du développement. Pour le secteur industriel et commercial, cela doit se concrétiser par une gestion unifiée de l'espace de production, de la logistique, du marché et de l'exportation.

Pour les derniers mois de 2026, l’objectif de croissance à deux chiffres exige non seulement de préserver la dynamique des exportations, mais aussi de mobiliser de manière concertée le gouvernement, les ministères et le monde des affaires afin de stimuler davantage l’activité économique.

​ Dans un contexte d’incertitude persistante du commerce mondial, la croissance des exportations ne peut reposer uniquement sur les avantages comparatifs ou sur des coûts de production compétitifs. Elle doit également s’appuyer sur un environnement des affaires favorable, des politiques souples et réactives, ainsi que sur une amélioration continue de la compétitivité des entreprises.

​ Le gouvernement a identifié comme priorités, pour les derniers mois de l’année, le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et la préservation des grands équilibres de l’économie, tout en mettant en œuvre des mesures décisives pour atteindre l’objectif de croissance économique à deux chiffres.

​ Dans ce contexte, les exportations demeurent un moteur essentiel de la croissance. Leur dynamisme reposera notamment sur une exploitation plus efficace des accords de libre-échange, la diversification des marchés et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée des produits vietnamiens. -VNA

#exportations
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Face à une concurrence internationale, la filière riz doit élargir ses débouchés et renforcer la valeur de sa marque. Photo : VNA

Les exportations de riz vietnamien déplacent le focus du prix vers la qualité

Le Vietnam a exporté environ 5,5 millions de tonnes de riz entre janvier et juillet, soit une hausse de 0,5% sur un an. Toutefois, les recettes d’exportation ont reculé de 6,7% pour s’établir à 2,64 milliards de dollars, et le prix moyen à l’exportation a chuté de 7,1%, à environ 476,6 dollars la tonne.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.