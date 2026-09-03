La demande intérieure soutient la croissance de la sidérurgie, portée par la reprise de la construction

Hanoï, 3 septembre (VNA) – L’industrie sidérurgique vietnamienne a enregistré une croissance à deux chiffres de sa production et de ses ventes au cours des sept premiers mois de 2026, tandis que les exportations ont évolué plus modestement. Cette tendance souligne le rôle croissant de la demande intérieure, soutenue par l’accélération des investissements publics et de l’activité de construction.
Selon l’Association mondiale de l’acier, le Vietnam a produit environ 15,2 millions de tonnes d’acier brut au premier semestre 2026, soit une hausse de 26,9 % sur un an, permettant au pays de conserver sa place parmi les dix premiers producteurs d’acier au monde.
L’Association vietnamienne de l’acier (VSA) a fait état d’une production d’acier brut de 17,9 millions de tonnes au cours des sept premiers mois, en hausse de 28 %, soit un rythme nettement supérieur à celui d’environ 12 % enregistré par l’industrie manufacturière et de transformation et à celui de 11,4 % de l’ensemble du secteur industriel.
La production d’acier fini a atteint environ 21,4 millions de tonnes, en hausse de 15,4 %, tandis que les ventes ont progressé de 15,6 %, à 21,2 millions de tonnes.
L’acier destiné à la construction et les bobines d’acier laminées à chaud (HRC) ont figuré parmi les segments les plus dynamiques. Les ventes de HRC ont bondi de 44,3 %, tandis que l’acier pour la construction est resté le principal segment de l’industrie, avec près de neuf millions de tonnes vendues, en hausse de 19,6 %.
Dans le même temps, les exportations totales d’acier ont légèrement reculé de 1,4 % sur la période, alors que les ventes intérieures progressaient rapidement, confirmant le rôle croissant de la consommation domestique dans la croissance du secteur.
Pour les derniers mois de l’année, la demande devrait continuer d’être soutenue par l’accélération des investissements publics et la reprise de l’activité de construction.
Vietcombank Securities estime que la construction devrait rester l’un des principaux moteurs de la croissance économique, à mesure que progressent les grands projets nationaux d’infrastructures.
L’acier étant un matériau essentiel pour la construction des infrastructures, la demande devrait ainsi maintenir une croissance positive à moyen terme.
L’Assemblée nationale a approuvé un plan d’investissement public à moyen terme de plus de 8,2 quadrillions de dôngs (315 milliards de dollars) pour la période 2026-2030, dont environ 43 % devraient être consacrés aux infrastructures, couvrant à la fois les projets en cours et les nouveaux projets.
La construction de logements pourrait également constituer une source supplémentaire de demande. Le gouvernement a révisé à la hausse son objectif de construction de logements sociaux à l’horizon 2030, le portant à près de 1,1 million de logements, avec une accélération de la mise en œuvre attendue à partir de l’année prochaine.
Des performances contrastées chez les sidérurgistes
L’amélioration de la demande dans le secteur s’est accompagnée de disparités importantes dans les résultats des principaux sidérurgistes cotés en bourse.
Le groupe Hoa Phat a enregistré un chiffre d’affaires de 108 900 milliards de dôngs au premier semestre, en hausse de 47 % sur un an, tandis que son bénéfice net a plus que doublé, atteignant 15 500 milliards de dôngs.
Sa production d’acier brut a atteint près de sept millions de tonnes, en hausse de 36 %, tandis que les ventes de produits sidérurgiques ont progressé de 32 %, à environ 6,5 millions de tonnes. Les ventes de bobines d’acier laminées à chaud (HRC) ont bondi de 57 %, à près de 3,4 millions de tonnes, grâce notamment à une demande intérieure plus dynamique et à la contribution croissante du projet Dung Quat 2.
De son côté, Nam Kim Steel a enregistré un net redressement de ses bénéfices malgré un recul de son chiffre d’affaires.
Son chiffre d’affaires au premier semestre a diminué de 6,2 %, à environ 7 410 milliards de dôngs, tandis que son bénéfice net a bondi de 98 %, à environ 124 milliards de dôngs. Son bénéfice avant impôts s’est établi à 188 milliards de dôngs, soit 47 % de son objectif annuel.
Le groupe Hoa Sen a également enregistré une amélioration de ses résultats au cours de son exercice financier. Durant les six premiers mois de son exercice 2025-2026 (du 30 septembre 2025 au 31 mars 2026), son chiffre d’affaires a diminué de 7,1 %, à 17 350 milliards de dôngs, tandis que son bénéfice net a chuté de 51,5 %, à 181 milliards de dôngs, en partie sous l’effet de la hausse des charges financières et des frais d’intérêts.
Toutefois, au terme des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 27 350 milliards de dôngs et le bénéfice net 568 milliards de dôngs, ce dernier dépassant déjà l’objectif fixé pour l’ensemble de l’exercice.
VNSteel a annoncé un bénéfice net d’environ 433 milliards de dôngs au premier semestre, en hausse de 69 % sur un an.
Bien que son chiffre d’affaires ait reculé de 6 % au deuxième trimestre, sa marge brute s’est améliorée, passant de 4,6 % un an auparavant à près de 7 %. La croissance des bénéfices a toutefois été largement soutenue par la contribution de ses coentreprises et sociétés associées.
Les analystes recommandent aux investisseurs de privilégier les producteurs d’acier disposant d’importantes capacités de production, d’une position solide sur le marché intérieur, de coûts de production compétitifs et d’une exposition directe à la croissance de la demande domestique.
La maîtrise des coûts des matières premières, des marges et des flux de trésorerie demeure également déterminante, car une hausse des volumes de production ne se traduit pas nécessairement par une progression proportionnelle des bénéfices lorsque les prix de vente et les coûts des intrants évoluent défavorablement.- VNA
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