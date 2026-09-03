Vietnam et Laos renforcent la solidarité et l’amitié entre les populations frontalières

Son La (VNA) - Du 31 août au 2 septembre, une série d’activités culturelles, sportives et touristiques s’est tenue à la porte frontière internationale de Long Sap, dans la commune de Long Sap, attirant de nombreux visiteurs et habitants des zones frontalières du Vietnam et du Laos. Ces activités s’inscrivaient dans le cadre de la Semaine culturelle et touristique de Moc Chau 2026, organisée par le Comité populaire de la province de Son La.

Commune frontalière, Long Sap compte 14 villages où cohabitent six groupes ethniques. Elle partage plus de 30 km de frontière avec le Laos et abrite la porte frontière internationale de Long Sap.

Le programme comprenait notamment un marché des hautes terres frontalières, ainsi qu’un espace culturel, touristique et gastronomique composé de sept stands représentant les villages de la commune, mettant en valeur les particularités culturelles des zones montagneuses et frontalières. Des concours de tir à la corde, de pousse-bâton, de jeu traditionnel « tu lu », de préparation de gâteaux de riz gluant des H’Mông, ainsi que diverses activités de loisirs, telles que le lancer de con et le tir à l’arbalète, ont également été organisés.

Des échanges culturels et artistiques ont par ailleurs proposé des spectacles célébrant le Parti, le Président Hô Chi Minh, l’amour de la Patrie et l’amour entre les jeunes.

Le marché des hautes terres frontalières a notamment connu une forte affluence, avec plus de 200 stands de services, d’entreprises et de commerces du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande. Ils présentaient et vendaient une grande variété de produits, notamment des vêtements en brocart, des articles ménagers, des outils agricoles, des plants, des produits agricoles locaux, des vêtements et des spécialités culinaires.

Selon Ha Van Suong, habitant du village de Chieng Khua, commune de Long Sap, les habitants se sont réjouis d’organiser ces activités à l’occasion de la Fête nationale. Des gardes-frontières, des agents des douanes et des visiteurs lao ont également participé aux échanges culturels et aux activités gastronomiques.

Ces rencontres témoignent, selon lui, de l’amitié et de la solidarité entre les populations des deux pays. Elles contribuent au développement économique, culturel et social, à la préservation des identités culturelles, ainsi qu’au renforcement des échanges commerciaux et de la circulation des marchandises entre les deux peuples.

De son côté, le Laos a également organisé des activités culturelles, artistiques et commerciales dans la zone de la porte frontière internationale de Long Sap, attirant des dizaines de milliers de visiteurs et d’habitants des deux côtés de la frontière. Ces activités ont créé une atmosphère animée et contribué à renforcer les liens entre les populations frontalières, tout en favorisant les échanges commerciaux et l’écoulement des produits agricoles et autres marchandises.

À travers ces activités, la province de Son La souhaite promouvoir l’image de la nature, de la culture et des habitants de Long Sap, valoriser les traditions culturelles associées au développement d’un tourisme durable, stimuler la demande touristique et renforcer les liens de coopération. L’objectif est de contribuer au développement socio-économique durable de Long Sap et de la zone touristique nationale de Moc Chau.

Dans le même temps, les populations sont appelées à continuer de promouvoir l’esprit de solidarité, à intensifier la production et à développer l’économie locale, tout en protégeant fermement la souveraineté et la sécurité des frontières nationales. Il s’agit ainsi de renforcer davantage la solidarité et l’amitié entre les populations vivant de part et d'autre de la frontière. -VNA

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