Villages de métiers : un écosystème pour mieux accéder au marché

Hanoï (VNA) - Bien qu’ils possèdent des techniques de fabrication sophistiquées et créent des produits artisanaux uniques, la majorité des villages de métiers traditionnels peinent encore à accéder au marché. De nombreux artisans ne parviennent pas à vivre de leur métier, tandis que les jeunes générations sont de moins en moins nombreuses à vouloir prendre la relève. Outre les politiques de soutien, il est nécessaire de structurer un écosystème liant étroitement production, design, commerce et marché, afin d’intégrer davantage ces villages dans la chaîne de valeur des industries culturelles.

Récemment, un couvre-plat en bambou évoquant une moustiquaire, conçu par les artisans Tran Ba Kha et Nguyen Thi Tien du village de vannerie en rotin et bambou de Phu Vinh, à Hanoï, et vendu pour environ 30 millions de dôngs, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Cet exemple montre que les produits artisanaux portant une empreinte particulière et témoignant du savoir-faire des artisans peuvent susciter l’intérêt lorsqu’ils trouvent le bon public. Cependant, ce cas reste une exception. De nombreux produits traditionnels se heurtent encore à des difficultés de débouchés.

Une enquête menée dans plusieurs villages de métiers traditionnels de Hanoï montre que les artisans et les unités de production doivent assumer de nombreuses tâches en dehors de leur activité professionnelle. Dang Van Hau, artisan de « tò he » (figurines traditionnelles en pâte colorée) engagé depuis de nombreuses années dans la préservation et le développement du métier de Xuan La, explique qu’en plus de la création, les artisans doivent rechercher des débouchés, assurer la promotion et la vente, construire leur marque et élargir leur marché. Ils souhaitent ainsi disposer de mécanismes leur permenttant de nouer des liens avec les entreprises culturelles et les designers afin de pouvoir se concentrer sur la création, la préservation des techniques traditionnelles et la valorisation de leurs produits.

Dans le développement des industries culturelles, les villages de métiers constituent une ressource importante, fournissant des produits pour le tourisme et la création tout en contribuant à promouvoir l’image de la capitale. Avec environ 1.350 villages de métiers et villages pratiquant un métier artisanal, Hanoï dispose d’une grande diversité de produits artisanaux qui contribue à son identité culturelle et stimule le tourisme et l’économie créative. Toutefois, les programmes de soutien actuels n’ont pas encore créé une dynamique suffisante pour permettre à ces villages d’exploiter pleinement leur potentiel. Il est donc nécessaire de passer d’aides ponctuelles à la construction d’un écosystème interconnecté.

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Un artisan exceptionnel du village de Phu Vinh, spécialisé dans le tressage du rotin et du bambou (Hanoï). Photo : VNA

Pham Thi Lan Anh, cheffe du bureau de gestion du patrimoine culturel relevant du Service de la Culture et des Sports de Hanoï, souligne que de nouveaux modèles de connectivité ouvrent des perspectives aux villages de métiers. Lors du Festival du design créatif de Hanoï 2026, le programme « Alliance créative » a permis d’intégrer des produits artisanaux dans des espaces commerciaux, rapprochant les artisans des entreprises, des acteurs culturels et des communautés créatives. Par exemple, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature a commandé à des artisans de la vannerie en rotin et bambou des gammes de souvenirs reflétant l’identité du site, créant ainsi de nouveaux débouchés.

Selon Lu Thi Thanh Le, enseignante en industries culturelles et créatives à l’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, la vitalité des villages dépend de leur capacité à s’adapter aux besoins de la société moderne. Si les matériaux, les techniques et les savoir-faire constituent le socle de chaque produit, ils doivent s’exprimer à travers un langage de design mieux adapté au marché. Cette coopération étroite entre artisans et designers permet de créer des produits qui préservent les caractéristiques propres aux villages de métiers tout en répondant aux besoins des consommateurs.

Avec un écosystème de soutien, les professionnels peuvent prendre en charge les études de marché, le développement des modèles, la construction des marques et l’élargissement des réseaux de distribution, permettant aux artisans de se concentrer sur la création et la préservation des techniques traditionnelles.

Un tel écosystème permettra d’élargir les débouchés des produits artisanaux, de créer des moyens de subsistance durables pour les artisans et de faire vivre les savoirs et techniques traditionnels dans la société contemporaine. -VNA