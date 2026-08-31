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Les U20 vietnamiens face à un groupe relevé pour décrocher leur billet pour la Coupe d’Asie 2027

Le Vietnam entame sa campagne de qualification pour la Coupe d’Asie U20 de l’AFC 2027 face à la la République populaire démocratique de Corée, avant d’affronter l’Iran et la Palestine dans un groupe C particulièrement relevé.

Des joueurs vietnamiens s'entraînent en vue des matchs de qualification du Groupe C pour la Coupe d'Asie des moins de 20 ans de l'AFC 2027. Photos : VFF
Des joueurs vietnamiens s'entraînent en vue des matchs de qualification du Groupe C pour la Coupe d'Asie des moins de 20 ans de l'AFC 2027. Photos : VFF

Hanoï (VNA) – Le Vietnam affrontera la redoutable équipe de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) lors de son premier match du groupe C des éliminatoires de la Coupe d’Asie U20 de l’AFC 2027, prévu ce soir 31 août au stade Viet Tri, dans la province de Phu Tho.

Organisées pour la 23e fois depuis leur création en 1980, les éliminatoires de cette édition offrent 15 billets pour la phase finale prévue l’année prochaine et inaugurent un nouveau format à deux niveaux.

La phase de qualification réunit 31 équipes réparties en huit groupes. Les huit vainqueurs de groupe et les sept meilleurs deuxièmes rejoindront la Chine, pays hôte, pour disputer la 43e édition de la Coupe d’Asie U20 de l’AFC. Parallèlement, les six équipes classées quatrièmes avec les moins bons résultats seront reléguées en phase de développement pour les prochaines éliminatoires.

Cette phase de développement réunira 11 équipes réparties en trois groupes. Les deux premières de chaque groupe seront promues en phase de qualification de la prochaine édition.

Après avoir manqué la qualification l’an dernier, le Vietnam entame sa 21e campagne éliminatoire avec l’ambition de décrocher son billet pour la phase finale, à domicile, au stade Viet Tri.

Outre la RPDC, triple championne d’Asie U20, l’équipe vietnamienne affrontera également l’Iran, quadruple vainqueur de la compétition, tandis que la Palestine, quatrième équipe du groupe, ambitionne de décrocher pour la première fois sa qualification pour la phase finale.

« Je suis très heureux que le Vietnam puisse disputer ce tournoi à domicile. Mon équipe a bénéficié du soutien important de la Fédération vietnamienne de football et des clubs, ce qui nous a permis de disposer des meilleures conditions pour nous entraîner », a déclaré l’entraîneur Yutaka Ikeuchi.

« Nous avons achevé notre préparation et sommes prêts à nous battre pour décrocher une place en phase finale », a-t-il ajouté.

Une grande partie de l’effectif vietnamien est issue de la sélection U19 récemment éliminée du Championnat U19 d’Asie du Sud-Est. Selon Yutaka Ikeuchi, cette défaite a permis aux joueurs et au staff technique de tirer de précieuses leçons et d’acquérir davantage d’expérience.

L’équipe a identifié ses lacunes et travaillé pour les corriger, dans l’espoir d’obtenir de meilleurs résultats lors de cette compétition de l’AFC.

L’entraîneur japonais a également mis en garde contre la puissance de la RPDC, soulignant ses qualités physiques, son mental et sa grande combativité.

Le staff vietnamien a rencontré des difficultés pour recueillir des informations détaillées sur son adversaire, limitant ainsi les données disponibles pour préparer le match. Les stratégies ont donc été élaborées à partir des informations recueillies et de l’expérience des membres du staff.

« La RPDC est un adversaire très redoutable. Elle pratique un football physique et fait preuve d’une grande combativité. Ce match ne sera certainement pas facile. Nous nous sommes préparés au mieux pour relever ce défi », a souligné Yutaka Ikeuchi.

Le Vietnam évolue dans le groupe C aux côtés de l’Iran, de la RPDC et de la Palestine. Il fait partie des huit pays hôtes de la phase qualificative. Le stade Viet Tri, dans la province de Phu Tho, a été choisi pour accueillir les matches à domicile, avec un accès gratuit pour le public.

Le Vietnam affrontera successivement la RPDC le 31 août, la Palestine le 3 septembre et l’Iran le 6 septembre, tous les matches étant programmés à 19h00.- VNA

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