Tuyen Quang veut faire de la culture un moteur économique

Hanoï (VNA) - Façonné au fil des générations, le riche patrimoine culturel de Tuyen Quang s’exprime à travers le khèn des Mong, les chants Then, le rituel de danse sur le feu des Pa Then, mais aussi l’artisanat, la gastronomie et les traditions communautaires.

En associant ces valeurs au tourisme, aux technologies, aux services créatifs et au marché de la consommation, la culture ouvre un nouvel espace économique. L’objectif de porter la contribution des industries culturelles à au moins 5 % du PIB local d’ici 2030 témoigne de la volonté de Tuyen Quang de transformer progressivement ses atouts patrimoniaux en produits, emplois et valeur ajoutée.

Du patrimoine culturel à la valeur économique

Après sa fusion administrative, Tuyen Quang compte 46 groupes ethniques, les minorités ethniques représentant plus de 70 % de sa population.

La province recense actuellement 794 sites historiques et culturels et 871 éléments du patrimoine culturel immatériel, dont 53 inscrits sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel, ainsi que 135 festivals, dont 113 traditionnels régulièrement organisés.

Le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van et les pratiques du Then des Tay, Nung et Thai du Vietnam, inscrites par l’UNESCO, constituent également des atouts susceptibles d’attirer touristes, investissements et services connexes.

D’un point de vue économique, la valeur de ce patrimoine ne réside pas dans sa quantité, mais dans sa capacité à générer des produits, des marchés et des revenus. L’enjeu pour Tuyen Quang consiste donc à réorganiser ses ressources culturelles afin de créer des chaînes de valeur dans lesquelles les habitants fournissent les produits, les entreprises assurent la connectivité avec le marché et les autorités créent un environnement favorable au développement.

Le rituel de danse sur le feu des Pa Then en est un exemple. À lui seul, le groupe du village de Thuong Minh, dans la commune de Minh Quang, reçoit entre 6 et 20 millions de dôngs pour ses spectacles. Ces revenus restent modestes, mais montrent qu’une valeur traditionnelle transformée en produit culturel peut générer des revenus supplémentaires pour ceux qui perpétuent ce patrimoine.

Selon Nguyen Van Son, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Tuyen Quang, la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique appelle à une approche plus large du développement culturel, associant plus étroitement culture, économie et développement humain. Pour Tuyen Quang, ses riches ressources culturelles constituent un atout particulier, mais ce potentiel ne peut véritablement devenir une ressource que s’il existe des produits et des marchés et si les habitants peuvent participer au processus et en bénéficier.

La province compte actuellement 54 villages de tourisme culturel communautaire, dont 28 sont en mesure d’accueillir des visiteurs. Certaines destinations comme Nam Dam, les villages de Tha et Lo Lo Chai se sont déjà fait connaître. Le thé Shan Tuyêt, les brocarts, les plantes médicinales, les produits agricoles et la gastronomie traditionnelle s’intègrent progressivement dans les chaînes de valeur du tourisme, du commerce et de la consommation, contribuant ainsi à élargir leurs marchés et à accroître les dépenses des visiteurs.

Procession de la Déesse-Mère lors de la fête des temples Ha, Thuong et Y La. Photo d’archives : VNA

Ouvrir des marchés aux produits créatifs

Le potentiel des industries culturelles se trouve au cœur même des communautés, mais une nouvelle organisation des produits est nécessaire pour en tirer davantage de valeur économique. Les industries culturelles nécessitent ainsi de renforcer les liens entre les détenteurs du patrimoine, les entreprises, les designers, les technologies, les médias et les réseaux de distribution.

Tuyen Quang compte actuellement 1.478 établissements d’hébergement offrant plus de 14.200 chambres, ainsi que 52 voyagistes. Au cours des sept premiers mois de 2026, la province a accueilli plus de deux millions de visiteurs, dont plus de 406.000 étrangers, pour des recettes touristiques dépassant 5.857 milliards de dôngs.

Selon Nguyen Trung Ngoc, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tuyen Quang considère que la préservation doit aller de pair avec la valorisation du patrimoine, en plaçant les communautés au cœur du processus et en reliant la culture aux technologies, au tourisme et aux industries créatives afin d’accroître la valeur du patrimoine dans la vie contemporaine. Cette orientation doit permettre de transformer progressivement les ressources culturelles en une force endogène au service d’une croissance durable.

La Résolution n° 80-NQ/TW fixe pour objectif que les industries culturelles représentent environ 7 % du PIB national d’ici 2030. Dans cette perspective, Tuyen Quang ambitionne de porter les recettes des industries culturelles à au moins 5 % de son PIB à cette échéance. Pour atteindre cet objectif, la province devra encore perfectionner ses mécanismes, attirer les entreprises, développer les ressources humaines créatives, construire des marques, protéger la propriété intellectuelle, appliquer les technologies numériques et élargir les marchés.

L’objectif de 5 % du PIB ne constitue pas un simple indicateur culturel. Il traduit la nécessité de transformer les importants atouts patrimoniaux et identitaires de Tuyen Quang en produits, marchés, emplois et revenus. -VNA