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UNESCO : la culture au cœur du rayonnement et du développement du Vietnam

Selon Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, la culture contribue à renforcer le rayonnement international du pays tout en favorisant un développement durable et centré sur l’humain.

La pagode Vinh Nghiem fait partie du complexe de sites historiques et de paysages de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : VNA
La pagode Vinh Nghiem fait partie du complexe de sites historiques et de paysages de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La diplomatie culturelle du Vietnam joue un rôle de plus en plus concret dans le renforcement de la compréhension internationale et du rayonnement du pays sur la scène mondiale, tout en favorisant un développement centré sur l’humain, selon Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam.

Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Jonathan Wallace Baker a souligné que le pays dispose de bases solides, avec neuf sites du patrimoine mondial, 17 éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits par l’UNESCO et quatre villes membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Le représentant de l’UNESCO a également mis en avant l’engagement politique croissant du Vietnam en faveur de la culture, illustré par l’intégration des industries culturelles dans les politiques nationales. Ces secteurs devraient contribuer au PIB à hauteur d’environ 7 % d’ici à 2030 et de 9 % à l’horizon 2045.

Dans le cadre de son intégration internationale, le Vietnam porte un récit façonné par les échanges culturels, la résilience et l’esprit de coexistence pacifique, fondé sur l’humanisme et le respect de la diversité. Ces valeurs permettent à la culture de devenir un langage commun dans les forums multilatéraux, favorisant la compréhension mutuelle et une coopération durable au-delà des différences politiques ou économiques.

Le rôle croissant du Vietnam dans les mécanismes de gouvernance de l’UNESCO témoigne de la confiance de la communauté internationale envers le pays en tant que partenaire constructif et fiable.

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Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam. Photo : VNA

Jonathan Wallace Baker a également souligné le lien de plus en plus étroit entre diplomatie culturelle et développement centré sur l’humain. De la préservation des sites patrimoniaux au développement des villes créatives, les modèles de coopération culturelle peuvent générer des retombées sociales et économiques concrètes pour les communautés, les jeunes, les artisans et les entrepreneurs culturels.

Pour mieux valoriser le patrimoine culturel, les industries créatives et la diplomatie culturelle comme source de « soft power », Jonathan Wallace Baker propose cinq priorités.

Premièrement, la protection du patrimoine doit rester le point de départ. Dans l’esprit de la Déclaration de Naples, conservation et développement doivent aller de pair plutôt que d’être considérés comme des objectifs concurrents.

Deuxièmement, les communautés locales doivent être pleinement associées aux processus décisionnels et bénéficier directement des retombées du tourisme.

Troisièmement, le patrimoine doit être intégré à un écosystème créatif plus vaste, englobant notamment les villages de métiers, les sites historiques, les musées, les espaces publics et les arts du spectacle.

Quatrièmement, le Vietnam doit continuer d’investir dans les jeunes créateurs et dans une éducation complète au patrimoine.

Cinquièmement, le renforcement des partenariats entre l’État, le secteur privé et les communautés est essentiel pour permettre aux initiatives créatives de se développer et de s’inscrire dans la durée.

L’année 2026 marque le 50e anniversaire des relations entre l’UNESCO et le Vietnam. À l’avenir, l’organisation se concentrera sur des programmes ayant un impact durable et systémique, afin de soutenir l’ambition du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé, innovant, inclusif et résilient.

Dans le domaine de l’éducation, l’accent sera notamment mis sur l’apprentissage tout au long de la vie ainsi que sur le développement des compétences numériques et vertes. Dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation, l’UNESCO s’appuiera sur les onze réserves de biosphère et les trois géoparcs mondiaux UNESCO du pays pour soutenir la conservation, la protection de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique et les moyens de subsistance durables. L’organisation encouragera également des approches éthiques et centrées sur l’humain des technologies émergentes, notamment de l’intelligence artificielle.

La culture demeurera un pilier important, avec un soutien au développement des industries culturelles et créatives, à une gestion plus efficace du patrimoine selon les normes internationales et au tourisme durable fondé sur les communautés dans les sites désignés par l’UNESCO.

Enfin, Jonathan Wallace Baker a réaffirmé l’engagement de l’UNESCO à accompagner le Vietnam dans l’élaboration de politiques et de partenariats plaçant l’humain, la créativité, le savoir et la durabilité au cœur du développement. -VNA

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