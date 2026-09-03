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De la vision à l’action, le Vietnam affirme sa position

Après 40 ans de Renouveau, le Vietnam entend transformer sa vision du développement en capacités concrètes, en renforçant ses ressources internes et son rôle sur la scène régionale et internationale.

Le professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Photo: VNA
Le professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après quatre décennies de Doi Moi (Renouveau), le Vietnam s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement, où l’enjeu ne réside plus seulement dans le maintien de la croissance et l’élargissement de l’intégration, mais dans la transformation des acquis en une capacité de développement plus profonde, résiliente et autonome.

Selon les analyses recueillies par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) auprès d’experts étrangers et de représentants de la diaspora, la période suivant le 14e Congrès national du Parti se caractérise par un lien de plus en plus étroit entre la vision du développement et la capacité d’action.

Le professeur Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, estime que les orientations de développement du Vietnam doivent être replacées dans un contexte marqué par l’intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, la persistance des conflits et la fragmentation croissante de l’ordre international. Selon lui, le Vietnam doit poursuivre de manière cohérente ses objectifs de développement, tout en mettant efficacement à profit ses relations internationales.

La docteure Valeria Vershinina, de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), en Russie, estime que le processus de Doi Moi a progressivement fait du Vietnam un membre prestigieux de la communauté internationale, une destination attractive pour les investissements et un centre de production régional de plus en plus important. Selon elle, le Vietnam est désormais perçu comme un pays capable de jouer un rôle actif dans la coopération régionale et internationale.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Singapour), considère la Résolution n° 57-NQ/TW sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale comme un cadre important pour renforcer les capacités endogènes, l’autonomie technologique et les connaissances, tout en faisant des données et de l’intelligence artificielle de nouvelles infrastructures stratégiques.

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Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Singapour). Photo: VNA

Le professeur Carl Thayer estime pour sa part que la Résolution n° 59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation constitue une décision novatrice, faisant de l’intégration un moteur important de la nouvelle phase de développement. Si l’intégration permettait auparavant au Vietnam d’accéder aux capitaux, aux technologies, aux marchés et aux expériences internationales, l’exigence est désormais plus élevée : le pays doit disposer des capacités nécessaires pour contribuer à ces réseaux et créer conjointement de la valeur.

L’évolution de la position du Vietnam s’est également manifestée lors du 23e Dialogue de Shangri-La à Singapour, où le discours du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a retenu l’attention de nombreux observateurs.

Des experts comme Ei Sun Oh, de Malaisie, et SD Pradhan, d’Inde, estiment que le Vietnam joue désormais un rôle diplomatique plus constructif, contribuant à la paix et à la stabilité ainsi qu’à la définition de l’agenda régional et mondial.

Cette dynamique repose également sur la diaspora vietnamienne, reconnue par la Résolution n° 23-NQ/TW comme « l’une des ressources stratégiques importantes » du pays, contribuant non seulement sur le plan économique, mais aussi par ses connaissances, son expérience, ses réseaux de relations et son soft power.

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale, les fondements du développement du Vietnam ont connu de profondes transformations. La prochaine étape se mesurera à sa capacité à transformer la vision en capacités et en résultats concrets. Si les transformations en cours produisent des capacités réelles, le Vietnam pourra non seulement poursuivre son intégration au monde, mais aussi disposer d’une plus grande marge de choix, de contribution et d’action dans la définition de ses espaces de coopération. -VNA

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