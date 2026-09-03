Politique

Conférence nationale sur la mise en œuvre des orientations du Bureau politique

L’évènement est honoré par la présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, du Premier ministre Le Minh Hung, du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, du permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu et d’anciens dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale.

Conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique du Parti. Photo: VNA
Conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique du Parti. Photo: VNA


Hanoï (VNA) — Une conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique du Parti se tient dans la matinée du 3 septembre, en présentiel au siège de l’Assemblée nationale, avec des connexions en ligne à plusieurs points de visioconférence installés au sein des organes centraux, ainsi que dans les provinces et les villes du pays.

L’évènement est honoré par la présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, du Premier ministre Le Minh Hung, du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, du permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu et d’anciens dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale.

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Premier ligne de gauche à droite: le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (1er), le Premier ministre Le Minh Hung (2e) et le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (3e) à la conférence. Photo: VNA

Des représentants des comités du Parti à tous les niveaux, des ministères, des organes centraux et locaux, ainsi que des unités militaires suivent les travaux depuis les différents points de connexion à travers le pays. La conférence est également retransmise en direct à la télévision et à la radio nationales. Avant l’ouverture de la conférence, les participants réunis au point de connexion principal visitent l’exposition intitulée « Exemples simples mais nobles », consacrée à des personnes ayant apporté des contributions positives à la société. Selon le programme, les participants visionnent d’abord un reportage faisant le bilan de dix années de mise en œuvre de la Directive n° 05-CT/TW du Bureau politique du XIIe mandat. Ils étudient ensuite plusieurs thèmes majeurs consacrés à l’étude et à la mise en pratique de la pensée, de la morale, de la méthode et du style de Hô Chi Minh dans la nouvelle phase de développement du pays

Les présentations portent notamment sur les orientations stratégiques relatives au travail idéologique, la promotion de l’exemplarité et de l’esprit d’initiative des cadres et des membres du Parti, les politiques à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, l’organisation de l’espace de développement national, ainsi que le développement du tourisme en tant que secteur économique de pointe.

À l’issue des présentations, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, prononcera un discours d’orientation. Trinh Van Quyet, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, interviendra ensuite pour exprimer son engagement à assimiler et à mettre en œuvre les orientations du dirigeant du Parti. -VNA

#Conférence nationale sur l’étude et la mise en œuvre de résolutions du Parti #Nouvelle ère
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