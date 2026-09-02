Le président de l’Assemblée nationale rend hommage au Président Ho Chi Minh

Hanoï (VNA) – Alors que le pays célèbre le 81e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2026) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans l’après-midi du 2 septembre à la Maison 67, sur le site historique qui lui est consacré au Palais présidentiel.



Dans une atmosphère solennelle et empreinte d’émotion, Tran Thanh Man a offert de l’encens à la mémoire du Président Ho Chi Minh, dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne. Sa vie, son œuvre, sa pensée, sa morale et son style constituent un fondement spirituel, une source d’inspiration et une ligne directrice pour les victoires de la révolution vietnamienne.



Il y a 81 ans, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Ho Chi Minh a lu, au nom du gouvernement provisoire, la Déclaration d’Indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man s’entretient avec des cadres de la Maison 67. Photo: VNA



S’adressant aux cadres et au personnel du site historique, Tran Thanh Man les a appelés à poursuivre leurs efforts pour préserver les objets et documents liés au Président Ho Chi Minh pour les générations futures, et à mieux faire connaître sa vie et son œuvre au public vietnamien, aux amis et aux visiteurs internationaux.



La Maison 67 conserve encore intacts de nombreux objets liés aux dernières années de la vie du Président Ho Chi Minh. -VNA