Société

La diaspora vietnamienne appelée à jouer un rôle accru dans le développement national

La Résolution n°23-NQ/TW du Bureau politique ouvre de nouvelles perspectives pour mobiliser plus efficacement l’intelligence, l’expérience, les technologies et les ressources internationales des Vietnamiens résidant à l’étranger, considérés désormais comme l’une des ressources stratégiques importantes du pays.

Le Dr Dô Xuân Hoang, président de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie. Photo: VNA
Le Dr Dô Xuân Hoang, président de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La Résolution n°23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail envers les Vietnamiens résidant à l’étranger est considérée par la communauté vietnamienne à l’étranger comme une nouvelle étape dans la réflexion et l’orientation des politiques. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour mobiliser plus efficacement l’intelligence, l’expérience, les technologies et les ressources internationales de la diaspora au service du développement national dans la nouvelle ère.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le Dr Dô Xuân Hoang, président de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie, a souligné la double dimension de cette résolution, tournée à la fois vers le pays et vers la communauté vietnamienne à l’étranger. Celle-ci vise à favoriser les contributions des Vietnamiens de l’étranger tout en créant des conditions propices à leur développement.

Il a estimé que la Résolution n°23 constituait un document d’orientation plus opportun et plus global, adapté à l’évolution rapide de la communauté vietnamienne à l’étranger après plus de deux décennies d’application de la Résolution n°36-NQ/TW du 26 mars 2004.

Sa principale nouveauté réside, selon lui, dans la reconnaissance des Vietnamiens résidant à l’étranger comme « l’une des ressources stratégiques importantes » du pays. La résolution ne se limite pas à reconnaître les contributions de la diaspora, notamment celles de la communauté vietnamienne en Russie, mais affirme également la volonté de l’État de soutenir son développement à l’étranger.

Cette approche devrait permettre d’accroître la qualité et l’efficacité de la contribution de la diaspora à l’édification et au développement du pays, à son intégration internationale et au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Dô Xuân Hoang a relevé qu’alors que la Résolution n°36 mettait principalement l’accent sur la mobilisation et le rassemblement de la communauté, les nouvelles orientations accordent une importance particulière à la connexion et à l’accompagnement, afin de créer de nouvelles conditions permettant de valoriser l’ensemble des ressources des Vietnamiens à l’étranger.

Du point de vue de la communauté vietnamienne en Russie, les contributions potentielles couvrent un large éventail, allant de l’économie et de l’investissement à la mise en relation régionale, en passant par le partage d’expériences en matière d’organisation et de gestion ainsi que de connaissances scientifiques et techniques.

Il a rappelé que les étudiants vietnamiens en Union soviétique avaient autrefois constitué une force importante dans les secteurs économique et scientifique du Vietnam. Aujourd’hui, plus de 5.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en Russie. Cette jeune génération de scientifiques et d’intellectuels représente, selon lui, un potentiel considérable. En acquérant de nouvelles connaissances et en maîtrisant les avancées scientifiques et technologiques, elle pourra contribuer au développement du pays à l’avenir.

Le Vietnam compte plus de 6,5 millions de Vietnamiens vivant à l’étranger, tandis que la position et la puissance nationales du pays ont également évolué. Dans ce contexte, l’adoption de la Résolution n°23 répond, selon Dô Xuân Hoang, aux nouvelles évolutions de l’époque et anticipe les tendances émergentes, alors que les sciences et les technologies jouent un rôle croissant dans le développement de l’économie mondiale.

Dô Xuân Hoang a particulièrement insisté sur le caractère « à double impact » de la Résolution n°23. Selon lui, les politiques de l’État ne doivent pas seulement contribuer au développement économique et aux intérêts nationaux du Vietnam grâce aux apports de la diaspora. Elles doivent également permettre aux entreprises et aux scientifiques vietnamiens établis à l’étranger de se développer, de valoriser leurs compétences, d’exploiter pleinement leurs capacités professionnelles et de mettre leur expertise au service de nouvelles coopérations.

Dô Xuân Hoang a enfin affirmé que le patriotisme et le souhait des Vietnamiens à l’étranger de contribuer à la construction de leur pays devraient être accueillis encore plus favorablement, leur permettant de participer davantage à l’œuvre de construction d’un Vietnam prospère. -VNA

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