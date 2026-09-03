Économie

Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques progressent de 7 %

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont poursuivi leur progression au cours des huit premiers mois de 2026, atteignant près de 49,31 milliards de dollars, portées notamment par la forte croissance des produits aquatiques, des fruits et légumes et du poivre.

Préparation de palourdes destinées à l’exportation dans l’usine de la Société par actions d’import-export des produits aquatiques de Thanh Hoa, province de Thanh Hoa. Photo : VNA
Préparation de palourdes destinées à l’exportation dans l’usine de la Société par actions d’import-export des produits aquatiques de Thanh Hoa, province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Hanoï, 3 septembre (VNA) – Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint près de 49,31 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 7 % sur un an.
Dans le détail, les exportations de produits agricoles se sont élevées à 25,66 milliards de dollars (+2,7 %), celles des produits d’élevage à 511,9 millions de dollars (+30 %), celles des produits aquatiques à 7,94 milliards de dollars (+10,9 %) et celles des produits sylvicoles à 12,57 milliards de dollars (+5,4 %).

L’Asie est restée le premier marché d’exportation des principaux produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens, avec une part de 45,5 %. Elle est suivie par les Amériques et l’Europe, avec respectivement 21,5 % et 13,4 %. L’Afrique et l’Océanie représentaient des parts plus modestes, de 2,3 % et 1,5 %.

Sur un an, la valeur des exportations vers l’Asie a progressé de 11,3 %, contre 0,6 % vers les Amériques, 1,7 % vers l’Europe et 16,4 % vers l’Océanie. En revanche, elle a reculé de 18,3 % vers l’Afrique.
Par marché, la Chine, les États-Unis et le Japon sont restés les trois principales destinations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens, avec des parts respectives de 22,7 %, 19,1 % et 6,8 %.

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Ligne automatique d’épluchage des mangues dans l’usine de la société ANTESCO, commune de Châu Phú, province d’An Giang. Photo : VNA



Au cours de la période, les fruits et légumes, les noix de cajou et le poivre ont enregistré une hausse de leur valeur d’exportation par rapport à la même période de 2025. Les fruits et légumes ont affiché la plus forte progression, avec une valeur d’exportation de 6,02 milliards de dollars, en hausse de 24,9 %. Les exportations de noix de cajou ont atteint 3,35 milliards de dollars (+2 %), tandis que celles de poivre se sont élevées à 1,24 milliard de dollars (+9,6 %).
La noix de cajou est le seul produit de ce groupe dont le volume exporté a diminué malgré une progression de sa valeur. Le volume a reculé de 1,7 %, mais la valeur a augmenté de 2 %, grâce à une hausse de 3,7 % du prix moyen à l’exportation, à 7 058 dollars la tonne.

Pour le poivre, la valeur des exportations a augmenté de 9,6 % malgré une baisse de 4,3 % du prix moyen, principalement grâce à une progression de 14,5 % du volume exporté.

À l’inverse, le café, le caoutchouc, le thé, le riz ainsi que le manioc et ses produits dérivés ont enregistré une baisse de leur valeur d’exportation. Le riz a connu le recul le plus marqué, de 11,9 %, à 2,86 milliards de dollars, suivi du café (-9,1 %), du caoutchouc (-6,2 %), du manioc et de ses produits dérivés (-2,5 %) et du thé (-2 %).

Pour le café, le volume exporté a augmenté de 13,1 %, mais sa valeur a diminué de 9,1 %, sous l’effet d’une baisse de 19,7 % du prix moyen à l’exportation. Les exportations de caoutchouc ont diminué de 16,1 % en volume, tandis que le prix moyen a progressé de 11,9 %, sans toutefois compenser le recul des volumes.

Le riz a subi une double pression, avec une baisse à la fois du volume exporté (-6,3 %) et du prix à l’exportation (-6 %), entraînant un recul de 11,9 % de sa valeur. Quant au thé, son volume exporté a diminué de 10,2 %, mais la hausse de 9,1 % du prix moyen a limité la baisse de sa valeur à 2 %.

Du côté des importations, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a indiqué que la croissance des importations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques avait continué de ralentir. En août, leur valeur a diminué de 9,9 % par rapport au mois précédent et de 7,4 % sur un an. Sur les huit premiers mois de l’année, elle est estimée à 35,06 milliards de dollars, en hausse de 8,1 % sur un an.

Les États-Unis, la Chine et le Cambodge ont été les trois principaux fournisseurs du Vietnam, avec des parts respectives de 10,2 %, 9,7 % et 7,2 %. Sur un an, la valeur des importations en provenance des États-Unis a augmenté de 22,4 %, contre 8 % pour la Chine et 21,7 % pour le Cambodge.- VNA

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