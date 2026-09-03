Un record de 770 milliards de dollars d’échanges commerciaux en huit mois

Hanoï (VNA) – Selon le rapport sur la situation socio-économique d’août et des huit premiers mois de 2026, publié le 3 septembre par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, les échanges commerciaux du Vietnam ont atteint 109,7 milliards de dollars en août, en baisse de 0,1% sur un mois mais en hausse de 31,7% sur un an.



Sur les huit premiers mois de 2026, le commerce extérieur s’est élevé à 770,14 milliards de dollars, un niveau record pour cette période de l’année et en hausse de 28,7% sur un an. Les exportations ont progressé de 22,4% et les importations de 35,3%, entraînant un déficit commercial de 20,46 milliards de dollars.



Les exportations ont atteint 374,84 milliards de dollars, en hausse de 22,4% sur un an. Le secteur domestique en a représenté 74,47 milliards de dollars, en progression de 7,4%, soit 19,9% du total, tandis que le secteur à capitaux étrangers, pétrole brut compris, a généré 300,37 milliards de dollars, en hausse de 26,9%, soit 80,1%. Pendant cette période, 33 produits ont affiché un chiffre d’affaires à l’exportation supérieur à un milliard de dollars.



Les importations se sont établies à 395,3 milliards de dollars, en hausse de 35,3%. Le secteur domestique en a représenté 105,07 milliards de dollars, en progression de 23,7%, et le secteur à capitaux étrangers 290,23 milliards de dollars, en hausse de 40,1%. Sur la même période, 43 produits ont enregistré des importations supérieures à un milliard de dollars.



Les États-Unis ont été le premier marché d’exportation du Vietnam, avec 122 milliards de dollars, tandis que la Chine est restée son premier fournisseur, avec 161,9 milliards de dollars. -VNA