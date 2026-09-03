Économie

Les IDE au Vietnam dépassent 40 milliards de dollars en huit mois

Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a attiré 40,63 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit une hausse de 55,4 % sur un an. Les décaissements ont atteint 17,25 milliards de dollars, leur plus haut niveau pour une période de huit mois depuis cinq ans.

Ligne de production de la société par actions Thang Long Packaging Production and Import-Export dans le quartier de Tu Son, Bac Ninh. Photo : VNA
Ligne de production de la société par actions Thang Long Packaging Production and Import-Export dans le quartier de Tu Son, Bac Ninh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le rapport sur la situation socio-économique d’août et des huit premiers mois de 2026, publié le 3 septembre au matin par l’Office général des statistiques (ministère des Finances), le montant total des IDE enregistrés au Vietnam – comprenant les capitaux nouvellement enregistrés, les capitaux additionnels et les apports de capitaux ainsi que les achats d’actions – s’est élevé à 40,63 milliards de dollars à fin août 2026, soit une hausse de 55,4 % par rapport à la même période de l’an dernier.

Parmi les 73 pays et territoires ayant de nouveaux projets d’investissement au Vietnam, l’Asie demeure en tête. Singapour conserve la première place avec 7,62 milliards de dollars, représentant à lui seul 35,1 % du total des capitaux nouvellement enregistrés. La République de Corée arrive en deuxième position avec 5,67 milliards de dollars (26,1 %), suivie de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), avec 2,96 milliards de dollars.

Les capitaux destinés à l’extension des projets ont également progressé. Au cours des huit premiers mois de 2026, 819 projets autorisés les années précédentes ont décidé d’augmenter leur capital d’investissement, pour un montant total de 12,21 milliards de dollars, en hausse de 14,7 % sur un an.

En cumulant les nouveaux capitaux et les capitaux additionnels, l’industrie manufacturière et de transformation a attiré 20,18 milliards de dollars, soit 59,5 % du total. Le secteur de l’immobilier a, pour sa part, attiré 5,32 milliards de dollars, représentant 15,7 %.

S’agissant des apports de capitaux et des achats d’actions, 2 062 transactions, pour une valeur totale de 6,7 milliards de dollars, ont été réalisées, en forte hausse de 50,1 %. Les investisseurs étrangers ont consacré jusqu’à 4,15 milliards de dollars au rachat de participations dans des entreprises vietnamiennes sans augmentation du capital social, contre 2,55 milliards de dollars injectés pour augmenter ce dernier.

Autre évolution notable : les flux de fusions-acquisitions (M&A) ne se concentrent plus aussi fortement qu’auparavant dans l’immobilier, mais s’orientent davantage vers les secteurs à forte intensité de savoir-faire ainsi que vers le marché de consommation intérieur. Les activités professionnelles, scientifiques et technologiques arrivent en tête avec 2,74 milliards de dollars (40,9 %), suivies du commerce de gros et de détail ainsi que de la réparation automobile, avec 2,01 milliards de dollars (30 %).

Surtout, les IDE effectivement réalisés au Vietnam au cours des huit premiers mois sont estimés à 17,25 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période de 2025. Il s’agit du niveau de décaissement le plus élevé enregistré sur une période de huit mois au cours des cinq dernières années.

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Robot automatisé en fonctionnement sur la ligne de production de CAYI Technology Vietnam Co., Ltd., parc industriel Yen Phong II-C, province de Bac Ninh. Photo : VNA



À l’inverse, le montant total des investissements vietnamiens à l’étranger, comprenant les nouveaux investissements et les augmentations de capital, a atteint 2,62 milliards de dollars au cours des huit premiers mois, soit 4,7 fois plus que sur la même période de l’année dernière.

Alors que les investissements vietnamiens à l’étranger étaient auparavant principalement concentrés dans l’agriculture ou le commerce, les capitaux se dirigent désormais davantage vers le transport et l’entreposage, avec 601,7 millions de dollars (23 %), tandis que le secteur de l’énergie connaît également une forte progression, avec 585,8 millions de dollars.

En termes de marchés bénéficiaires, le Laos arrive en tête avec 667,5 millions de dollars, suivi du Cambodge avec 486,5 millions de dollars. Il convient de noter que les entreprises vietnamiennes étendent également leurs investissements à de grands marchés à fort potentiel, notamment l’Inde (323,9 millions de dollars) et l’Indonésie (313,6 millions de dollars), jetant ainsi les bases d’une expansion internationale plus poussée. - VNA

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