Économie

Phu Quoc renforce son réseau électrique en vue de l’APEC 2027

La mise en service coordonnée de ces ouvrages permet de renforcer la capacité d’alimentation électrique de l’île et d’améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau, afin d’accompagner le développement de Phu Quoc et de répondre aux exigences liées à l’organisation de l’APEC 2027.

Des projets d'infrastructures énergétiques dans la zone économique spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang. Photo : VNA
Des projets d'infrastructures énergétiques dans la zone économique spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang. Photo : VNA

​An Giang (VNA) – Le Conseil de gestion des projets électriques du Sud, en coordination avec la Compagnie d’électricité d’An Giang et le Centre de régulation du système électrique du Sud, a annoncé la mise sous tension réussie de la ligne à 110 kV Phu Quoc – Nord de Phu Quoc.

Cette mise en service marque l’achèvement de trois projets énergétiques majeurs, comprenant également le poste de transformation de 220 kV de Phu Quoc et la ligne à 110 kV Phu Quoc – Sud de Phu Quoc. Ces ouvrages visent à renforcer les infrastructures électriques de l’île en prévision de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

D’un investissement total de près de 2 165 milliards de dôngs (83 millions de dollars), ces trois projets ont été réalisés par la Compagnie générale d’électricité du Sud (EVNSPC) afin de répondre aux besoins liés au développement socio-économique de Phu Quoc, zone stratégique du pays.

Dans le détail, la ligne à 110 kV Phu Quoc – Nord de Phu Quoc a nécessité un investissement de 353 milliards de dôngs pour un tracé de 20,7 km, tandis que la ligne Phu Quoc – Sud de Phu Quoc a mobilisé 934 milliards de dôngs pour une longueur de 20 km, dont une importante section de câbles sous-marins.

Le poste de transformation de 220 kV, élément central du dispositif, est équipé de deux transformateurs d’une capacité de 250 MVA chacun et de lignes de raccordement d’une longueur totale de 19 km. Son investissement s’élève à plus de 877 milliards de dôngs.

La mise en service coordonnée de ces ouvrages permet de renforcer la capacité d’alimentation électrique de l’île et d’améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau, afin d’accompagner le développement de Phu Quoc et de répondre aux exigences liées à l’organisation de l’APEC 2027.

Dao Hoa Binh, directeur général adjoint d’EVNSPC, a souligné que l’importance stratégique de ces projets avait imposé une mobilisation maximale des ressources et une accélération constante du rythme des travaux, sous la supervision directe du ministère de l’Industrie et du Commerce et du groupe Électricité du Vietnam (EVN).

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Des ingénieurs et ouvriers se sont relayés jour et nuit, y compris pendant les congés et les jours fériés, pour achever des projets électriques. Photo: VNA

Sur les chantiers, ingénieurs et ouvriers se sont relayés jour et nuit, y compris pendant les congés et les jours fériés, afin de tirer pleinement parti des conditions météorologiques favorables. Cette mobilisation s’est accompagnée d’une coordination étroite entre les bureaux d’études, les équipes de supervision et les entreprises de construction, permettant d’optimiser le déroulement des travaux et d’éviter les chevauchements entre les différentes phases.

L’innovation technologique a également contribué à accélérer les opérations. Des drones ont notamment été utilisés pour le déploiement des câbles guides lors de la pose des conducteurs.

Avec la mise en service de ces trois ouvrages, la capacité totale d’alimentation électrique de Phu Quoc atteint 315 MVA, avec la possibilité de la porter rapidement à 500 MVA. Le réseau bénéficie en outre d’une configuration en boucle répondant au critère de sécurité N-1.

Au-delà du renforcement de l’approvisionnement électrique, ces infrastructures constituent un levier important pour le développement socio-économique de Phu Quoc. Elles permettront également de garantir une alimentation électrique stable et fiable pour l’accueil d’événements internationaux de grande envergure en 2027.- VNA

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