Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne : Vers une prospérité partagée et durable entre le Vietnam et la République de Corée

Séoul (VNA) - À l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, effectuera une visite officielle en République de Corée du 6 au 9 septembre. À cette occasion, la correspondante de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Séoul Khanh Van a eu un entretien avec le président de l’Assemblée nationale de République de Corée, Cho Jeong Sik, sur les objectifs de cette visite, les perspectives de coopération entre les deux organes législatifs ainsi que les domaines de coopération stratégique vers lesquels les deux pays entendent s’orienter à l’avenir. Voici le contenu de l’entretien :

Le Vietnam et la République de Corée s’apprêtent à célébrer le 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Selon vous, quelles perspectives la prochaine visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et de la délégation de haut rang du Vietnam ouvre-t-elle pour la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République de Corée, et dans quelle mesure contribuera-t-elle au Partenariat stratégique global entre les deux pays ?



Au nom de l’Assemblée nationale de la République de Corée, je souhaite la bienvenue au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à l’occasion de sa visite en République de Corée. Depuis l’entrée en fonction de l’administration du président Lee Jae Myung en juin 2025, les deux pays ont procédé à trois échanges de haut niveau en l’espace de seulement six mois. Cela témoigne de l’étroitesse de la coopération entre la République de Corée et le Vietnam.

La visite du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man intervient après celle au Vietnam de l’ancien président de l’Assemblée nationale de République de Corée, Woo Won Shik, en novembre 2025, témoignant de la fréquence des visites de haut niveau entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays. Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man est également un invité particulier, puisqu’il est le premier président d’un parlement étranger que j’ai l’honneur d’accueillir depuis ma prise de fonctions.

Dans le contexte où les deux pays célébreront l’année prochaine le 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, je considère que ce sera un tournant permettant aux deux parties d’établir de nouveaux jalons dans le développement de leurs relations d’amitié et de coopération. La visite du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à ce moment important contribuera à continuer de promouvoir les échanges entre les deux organes législatifs, tout en donnant une impulsion importante à l’élévation de la coopération bilatérale à un nouveau niveau.

En novembre 2025, les deux parties ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer et à institutionnaliser la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays. Je suis convaincu que cette visite sera l’occasion de promouvoir la mise en œuvre de l’accord de coopération signé ; je souhaite également discuter avec le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man des mesures permettant de continuer à renforcer les échanges et la coopération parlementaires entre les deux pays. J’espère également que les deux parties échangeront leurs points de vue sur les mesures visant à continuer de promouvoir les relations bilatérales, élevées au rang de Partenariat stratégique global en 2022.

Le Parlement constitue un pilier important de la gouvernance nationale et joue également un rôle essentiel dans la facilitation et le soutien de la coopération bilatérale. Je suis convaincu que les relations entre les deux pays pourront continuer de se développer grâce aux échanges et à la coopération actifs entre les deux gouvernements, notamment à travers les visites réciproques de leurs dirigeants, ainsi que la mise en œuvre complète et efficace des accords bilatéraux. À travers cette visite, je souhaite avoir avec le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man un échange approfondi sur la manière dont les deux organes législatifs peuvent faciliter ce processus et fournir le soutien législatif nécessaire.

Selon vous, quels sont les domaines de coopération stratégique que les deux pays devraient privilégier dans la nouvelle phase de développement ?



La République de Corée et le Vietnam sont actuellement l’un pour l’autre le troisième partenaire commercial, tandis que la République de Corée est le premier investisseur étranger au Vietnam. Sur cette base, les deux pays n’ont cessé de construire un partenariat solide.

Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars en 2030, tout en recherchant des moyens d’élargir leur coopération dans les projets d’infrastructures au Vietnam, notamment le développement de nouvelles zones urbaines, les chemins de fer à grande vitesse, l’énergie nucléaire et les réseaux électriques. Les domaines technologiques de pointe tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et les biotechnologies sont également très prometteurs pour le développement des relations bilatérales à l’avenir.

Les deux pays sont convenus d’élargir leur coopération dans les domaines technologiques de pointe conformément au Cadre du Plan directeur de coopération en matière de science, de technologie et d’innovation. L’Institut Vietnam - République de Corée des sciences et technologies (VKIST), créé au Vietnam avec le soutien de la République de Corée, est un symbole de l’engagement commun des deux pays à construire un avenir prometteur grâce à la coopération scientifique et technologique.

Je me réjouis également de la coopération entre les deux pays dans le domaine des minerais critiques et j’espère que cette coopération produira des résultats concrets, pratiques et significatifs. Il est également très important de renforcer la coopération en matière de sécurité à la hauteur du Partenariat stratégique global. Je considère que les deux pays doivent maintenir des échanges réguliers de haut niveau dans le domaine de la sécurité, tout en continuant d’approfondir leur coopération en matière de défense et d’industrie de défense.

Par ailleurs, j’espère que nos deux pays pourront renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, qui tend à s’intensifier, tout en coordonnant leurs efforts pour relever les défis de sécurité non traditionnels, notamment la cybersécurité. Avec environ 5 millions de déplacements entre les deux pays chaque année, il devient de plus en plus important d’assurer la sécurité ainsi que de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens des deux pays. L’Assemblée nationale de la République de Corée apportera son soutien afin que plus de 100 000 familles vietnamiennes et sud-coréennes multiculturelles puissent stabiliser leur vie dans les deux sociétés et s’intégrer pleinement dans les communautés locales.

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik. Photo: VNA

Comment évaluez-vous la coordination entre les deux Assemblées nationales dans le perfectionnement du cadre juridique afin de créer une nouvelle dynamique pour la coopération bilatérale ?



La coopération entre les deux AN joue un rôle clé dans l’institutionnalisation des accords bilatéraux et l’établissement d’une base juridique solide pour une coopération stable. Alors que les rencontres de haut niveau et les mémorandums d’entente au niveau gouvernemental fournissent un cadre général orientant les relations bilatérales, les réformes législatives et institutionnelles impulsées par les parlements des deux pays deviennent un moteur concret permettant de traduire ces accords dans la réalité et de favoriser leur mise en œuvre.

En particulier, pour que les entreprises, qui jouent un rôle clé dans la prospérité commune des deux pays, puissent investir de manière stable et mener activement leurs activités, la prévisibilité juridique est essentielle. Nous souhaitons créer les bases permettant de continuer à élargir la coopération économique entre les deux pays en perfectionnant la législation et les institutions dans les domaines de la fiscalité, de la protection des investissements, etc., en adéquation avec les activités des communautés d’affaires. Parallèlement, dans le contexte où les deux pays parviennent à de nombreux accords visant à continuer de développer le Partenariat stratégique global, je souhaite que les deux parlements puissent rapidement apporter leur soutien aux mesures législatives ultérieures, à l’examen du budget et aux questions connexes.

Parallèlement, nous devons également contribuer à perfectionner le système juridique et institutionnel directement lié à la vie des citoyens des deux pays. J’espère que les deux parlements pourront construire ensemble un filet de sécurité juridique que les citoyens puissent concrètement ressentir, notamment en garantissant la sécurité des ressortissants de chaque pays lorsqu’ils se rendent ou résident dans l’autre pays et en apportant un soutien aux familles multiculturelles.

Je suis fermement convaincu que le renforcement des échanges et des contacts actifs permettra non seulement de consolider les relations d’amitié entre les deux AN, mais aussi d’établir une base juridique et institutionnelle solide pour préserver une prospérité commune et durable entre le Vietnam et la République de Corée.



Le Vietnam et la République de Corée comptent une communauté de plus de 350 000 Vietnamiens en République de Corée et près de 190 000 Sud-Coréens au Vietnam. Selon vous, quelles politiques et initiatives sont nécessaires pour mieux valoriser le rôle de ces deux communautés dans le renforcement des échanges entre les peuples et l’élargissement de la coopération dans les domaines culturel et social ?



Les 350 000 citoyens vietnamiens vivant en République de Corée et les 190 000 citoyens sud-coréens vivant au Vietnam constituent des passerelles extrêmement précieuses qui renforcent les liens affectifs entre les peuples des deux pays, tout en étant des facteurs importants favorisant le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans le contexte où nos deux pays sont "deux pays liés par des liens matrimoniaux", avec pour lien plus de 100 000 familles multiculturelles, et où nous entrons dans une période marquée par 5 millions de déplacements entre les deux pays chaque année, j’espère que les deux AN uniront leurs efforts pour renforcer la coopération afin de protéger les droits et intérêts des citoyens des deux pays. Le point de départ le plus important est de créer un environnement permettant aux citoyens des deux pays de vivre et de s’établir en toute sérénité dans le pays de l’autre. L’Assemblée nationale de la République de Corée continuera de s’engager à soutenir les familles vietnamiennes et sud-coréennes multiculturelles, les travailleurs et les étudiants vietnamiens, afin qu’ils puissent être respectés et bénéficier de la garantie de leurs droits légitimes dans la société sud-coréenne. J’espère que l’Assemblée nationale du Vietnam apportera également un soutien actif à l’amélioration des conditions de vie et d’investissement des citoyens et entrepreneurs sud-coréens au Vietnam.

Nous nous efforcerons de promouvoir davantage les échanges entre les peuples des deux pays. Le Vietnam est désormais le deuxième pays le plus visité par les Sud-Coréens ; il convient donc d’accorder une attention accrue à la promotion des échanges dans les deux sens. Il est également très important que les jeunes générations, qui seront les acteurs de l’avenir des deux pays, multiplient les échanges à travers des programmes de bourses et d’échanges.

Par ailleurs, il convient de continuer à accorder une attention particulière au soutien aux familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes. À cet égard, nous renforcerons notre soutien afin que les femmes migrantes venues en République de Corée dans le cadre du mariage puissent s’y établir et y vivre dans de bonnes conditions. En particulier, l’Assemblée nationale de la République de Corée accordera également une attention et un soutien particuliers à la deuxième génération des familles vietnamiennes et sud-coréennes afin qu’elle puisse bien comprendre les langues et les cultures des deux pays et grandir pour devenir des acteurs de la coopération bilatérale à l’avenir. J’espère que les deux AN apporteront un soutien fort et solide afin de garantir une vie sûre et heureuse à la communauté de 540 000 personnes des deux pays, contribuant ainsi à approfondir davantage l’amitié et la confiance entre nos deux pays.



Dans le contexte où la région et le monde sont confrontés à de nombreux défis tels que la concurrence stratégique, les changements climatiques, la sécurité énergétique, etc., comment évaluez-vous les perspectives de coopération entre les deux Assemblées nationales au sein des forums parlementaires multilatéraux, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable ainsi qu’à relever les défis communs de la région et du monde ?



Face à des défis sans précédent tels que les crises géopolitiques complexes, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les changements climatiques, la coopération entre les deux parlements revêt une importance considérable pour la coopération entre la République de Corée et l’ASEAN ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique. En particulier, le gouvernement sud-coréen a élevé les relations entre la République de Corée et l’ASEAN au rang de Partenariat stratégique global en 2024. Lors du Sommet de l’ASEAN de 2025, le président sud-coréen a proposé de promouvoir le Partenariat stratégique global entre la République de Corée et l’ASEAN, en adéquation avec la Vision de la Communauté de l’ASEAN, tout en s’engageant à une coopération globale avec l’ASEAN. Le Vietnam est un membre clé de l’ASEAN et un partenaire important de la République de Corée dans la région. Ainsi, l’Assemblée nationale de République de Corée coopérera étroitement avec le Vietnam pour développer les relations non seulement au niveau bilatéral, mais aussi à travers des forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

Les deux pays se sont fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et s’efforcent de mettre en place des systèmes liés à la transition énergétique, aux technologies vertes et à la circularité des ressources. Les deux AN œuvrent également à l’élaboration et au perfectionnement des législations relatives à ces politiques. Le 26 août, l’Assemblée nationale de la République de Corée a adopté une révision de la Loi-cadre sur la neutralité carbone et la croissance verte afin de faire face à la crise climatique. Cette révision fixe notamment les principes d’élaboration des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et exige du gouvernement qu’il établisse des objectifs à moyen et long termes par cycles de cinq ans, à partir de la période 2030-2045.

Dans le contexte où l’accord de coopération sur les changements climatiques signé par les deux pays a établi un cadre pour leur coopération bilatérale, j’espère que nous pourrons continuer à renforcer nos efforts communs pour faire face aux changements climatiques, tandis que les deux parlements promouvront activement et soutiendront cet agenda commun.

J’espère également renforcer la coopération législative en adéquation avec la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’IA et des technologies numériques, qui occupent une place centrale dans la vision du Partenariat stratégique intégral entre la République de Corée et l’ASEAN. À l’ère de l’IA, une série de nouvelles questions émergent, notamment l’utilisation éthique de l’IA, la réduction de la fracture numérique et la cybersécurité. Nombre de ces questions doivent être encadrées par le système juridique. Je souhaite que les deux parties renforcent leur coopération et leur coordination aux niveaux bilatéral et multilatéral afin de relever ces défis.

L’Assemblée nationale de la République de Corée renforcera sa coopération et ses échanges avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin que la vision du Partenariat stratégique global entre la République de Corée et l’ASEAN puisse produire des résultats concrets et contribuer à la prospérité commune de l’ASEAN et du Vietnam. Je suis également convaincu que l’étroite coopération entre nos deux AN deviendra un moteur de paix et de développement durable non seulement dans la péninsule coréenne et au sein de l’ASEAN, mais aussi dans le monde entier. -VNA

Propos recueillis par Khanh Van