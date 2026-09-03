L’Assemblée nationale du Vietnam inspire de près l’expérience politique du Laos

Vientiane (VNA) – Le journal "Pasaxon" (Le Peuple), organe officiel du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, a salué le succès de la première session extraordinaire de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, soulignant qu’elle offrait des enseignements précieux pour le Laos.



Dans un éditorial récemment publié, le journal a indiqué que la session tenue à Hanoi du 3 au 24 août s’est concentrée sur la levée des obstacles institutionnels et l’élaboration d’un cadre juridique favorisant le développement socio-économique ainsi que la défense et la sécurité nationales.



L’éditorial a souligné la portée stratégique de cette session, qui a fait preuve d’innovation dans les activités législatives et de surveillance suprême, tout en mettant en évidence le rôle proactif de l’Assemblée nationale aux côtés du gouvernement. Elle a jeté des bases institutionnelles solides pour la réalisation des objectifs de développement socio-économique de la nouvelle période.



La session s’est distinguée par son approche proactive et flexible. En 17 jours ouvrables consécutifs, week-ends inclus, les députés ont traité 33 dossiers majeurs et résolu immédiatement des blocages institutionnels urgents, sans attendre la session ordinaire.



Selon l’éditorial, les amendements apportés à des lois clés — notamment celles sur l’investissement et le pétrole — ainsi que l’élargissement des compétences des autorités locales, ont permis de débloquer des ressources et de réduire les coûts de conformité pour les entreprises, marquant ainsi une avancée significative dans la réforme institutionnelle et l’approfondissement de la décentralisation.



La session a également témoigné d’une vision de développement à long terme grâce à l’adoption de résolutions érigeant Quang Ninh et Bac Ninh en villes sous l’autorité centrale, ainsi qu’à l’approbation de projets de transport majeurs tels que le périphérique 5 et la ligne ferroviaire Lào Cai - Hai Phong. Ces projets devraient insuffler une nouvelle dynamique aux régions économiques et accélérer l’urbanisation.



L’Assemblée nationale a également agi rapidement pour mettre en place des mécanismes spécifiques pour Phu Quôc afin de soutenir les préparatifs de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, démontrant ainsi sa capacité à accueillir des événements internationaux de grande envergure.



L’éditorial a par ailleurs souligné certains défis. L’adoption simultanée de nombreuses lois et résolutions impose au gouvernement, aux ministères et aux organismes compétents de publier rapidement les décrets et circulaires d’application ; cela permet aux politiques d’entrer en vigueur sans délai et évite la situation de "lois en attente de décrets".



Il a également mis en garde contre les risques inhérents à la décentralisation : le transfert accru de pouvoirs aux autorités locales et l’extension des mécanismes de contrôle a posteriori nécessitent un renforcement de la surveillance, de l’inspection et du suivi pour prévenir les infractions et le gaspillage des ressources.



En conclusion, l’éditorial suggère que le Laos pourrait tirer de précieux enseignements de cette session pour moderniser ses instances législatives et stimuler le développement des infrastructures ainsi que le progrès socio-économique. – VNA



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