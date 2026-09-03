Politique

Fête nationale : un jalon d’or impérissable de la nation vietnamienne, selon Pathetlao

Le parcours de huit décennies, bien que jalonné de défis immenses et de difficultés, témoigne d'une ascension spectaculaire qui a permis au Vietnam de bâtir un potentiel, une position et un prestige diplomatique sans cesse croissants sur la scène internationale.

L'article est publié par le quotidien lao Pathetlao.
L'article est publié par le quotidien lao Pathetlao.

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le quotidien lao Pathetlao a publié un éditorial rappelant que la date du 2 septembre 1945 demeure un jalon historique indélébile pour la nation vietnamienne.

Ce jour-là, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Ho Chi Minh, grand leader de la révolution vietnamienne, lut la Déclaration d'indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam), ouvrant une ère nouvelle d’indépendance, de liberté où le peuple devenait enfin maître de son destin.

Ce parcours de huit décennies, bien que jalonné de défis immenses et de difficultés, témoigne d'une ascension spectaculaire qui a permis au pays de bâtir un potentiel, une position et un prestige diplomatique sans cesse croissants sur la scène internationale. Cette réussite prend racine dans la volonté d’indépendance, de résilience, la force de l'unité nationale et une direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, tout en bénéficiant de compassion, de soutien et d’aide précieuse des amis internationaux, notamment la solidarité, le partage et le soutien du peuple lao.

Le tournant majeur de cette épopée nationale réside dans les 40 ans du Doi moi (Renouveau), ce processus lancé en 1986 qui a marqué une rupture fondamentale dans la pensée théorique et pratique du développement.

En instaurant une économie de marché à orientation socialiste, en s'ouvrant globalement au monde, en optimisant sa force interne tout en attirant des ressources externes pour son développement, le Vietnam a réussi à transformer radicalement sa physionomie économique. Les indicateurs statistiques illustrent l'ampleur de cette métamorphose : alors que le revenu par habitant était inférieur à 100 dollars au début des réformes, il dépasse désormais les 5 000 dollars en 2025. Avec un PIB franchissant la barre des 500 milliards de dollars, le Vietnam se hisse aujourd'hui au 32e rang des économies mondiales. La stabilité macroéconomique était maintenue, l'inflation est maîtrisée autour de 3 % et les principaux équilibres économiques sont préservés. Le volume total des importations et des exportations atteignait un niveau record de plus de 930 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les 20 premières économies mondiales en termes de volume d'échanges commerciaux internationaux, avec un excédent commercial de plus de 20 milliards de dollars. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés atteignaient près de 39 milliards de dollars et le taux de pauvreté diminuait à seulement 1,3 %.

D’une nation autrefois confrontée à l'insécurité alimentaire, le Vietnam est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles. Les industries de transformation et de fabrication se sont fortement développées, et de nombreux produits « Made in Vietnam » sont désormais pleinement intégrés aux chaînes de production et d'approvisionnement mondiales.

Les infrastructures ont également connu un développement remarquable. Le système de transport, les ports maritimes, les aéroports, les réseaux électriques, les télécommunications et les infrastructures urbaines ont fait l'objet d'investissements importants, portant le réseau autoroutier à plus de 3 000 km et modernisant les plateformes logistiques stratégiques.

Désormais, l'accent est mis sur les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle et l'industrie des semi-conducteurs, de nouvelles énergies sont identifiées comme les nouveaux moteurs de croissance. Dans le même temps, les capacités de défense et de sécurité nationales ont été continuellement renforcées. En particulier, les progrès réalisés en matière de développement ont directement amélioré la qualité de vie de la population ; la réduction de la pauvreté, la protection sociale, l'éducation, la santé et la culture ont toutes bénéficié d'une attention particulière.

L'article conclut que la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale n'ont cessé de s'améliorer. Le Vietnam a toujours mené une politique étrangère active et une intégration internationale approfondie, participant activement à l'ASEAN, aux Nations Unies, au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ainsi qu'à d'autres mécanismes de coopération régionale et internationale. Le Vietnam a siégé avec succès comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant deux mandats, a présidé l'ASEAN à plusieurs reprises et a accueilli de nombreuses conférences internationales de haut niveau.

Ayant établi des relations diplomatiques avec 194 pays, le Vietnam a noué des partenariats stratégiques avec les plus grandes puissances mondiales, y compris les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

À l'aube de l'année 2026, portée par les résolutions du 14e Congrès national du Parti, Hanoï entre dans une nouvelle ère d'ambitions structurantes. Le pays s'est fixé des objectifs clairs pour ses prochains centenaires : devenir une nation en développement dotée d'une industrie moderne, un revenu moyen élevé d'ici 2030, avant d'atteindre le statut de pays développé à revenu élevé en 2045. Ces aspirations, fondées sur l'expérience accumulée et une volonté de résilience, incarnent le désir profond du Vietnam de briller durablement au sein du concert des nations, fidèle à l'idéal de liberté et de prospérité proclamé il y a 81 ans. -VNA

#DLVN #81e anniversaire de la Fête nationale #Pathetlao #2 septembre 1945
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