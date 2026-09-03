Le Vietnam veut faire du tourisme un moteur de croissance dans la nouvelle ère

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Hanoi (VNA) - Le Vietnam entend faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe et un nouveau moteur de croissance, en misant sur la qualité, l’innovation, la transformation numérique et la valorisation des richesses culturelles. C’est l’une des principales orientations de la Résolution n°26-NQ/TW du Bureau politique, présentée le 3 septembre à Hanoï par la secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra.

Lors de la visioconférence nationale consacrée à l’étude, à la diffusion et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique, Pham Thi Thanh Tra a présenté les principaux contenus de la Résolution sur le développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique de pointe dans la nouvelle ère.

Après près de dix ans de mise en œuvre de la Résolution n°08-NQ/TW, le tourisme vietnamien a enregistré des avancées positives et assez complètes. La prise de conscience de son rôle et de sa position s’est améliorée, les mécanismes et politiques ont progressivement été perfectionnés, tandis que les marchés, les infrastructures, les ressources humaines, la promotion touristique et la transformation numérique ont connu des progrès.

En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,4% sur un an, et servi 137 millions de touristes nationaux. La dynamique s’est poursuivie en 2026, avec 15,9 millions d’arrivées internationales enregistrées entre janvier et août, plaçant le secteur sur la voie de son objectif annuel de 25 millions de visiteurs étrangers.

Malgré ces résultats, le développement du tourisme demeure insuffisamment durable et ne correspond pas encore pleinement au potentiel et aux atouts du pays. Des difficultés persistent notamment en matière de perception du rôle du tourisme, de coordination entre secteurs et entre régions, d’investissement, de diversification et de montée en gamme des produits touristiques, ainsi que de mobilisation des ressources.

Sur cette base, le Bureau politique du 14e mandat a adopté, le 22 août 2026, la Résolution n°26-NQ/TW, appelant à une transformation profonde du modèle de croissance et de gouvernance du secteur. Il s’agit de passer d’une logique privilégiant le nombre de visiteurs à une approche davantage axée sur la qualité, la valeur ajoutée et la durabilité.

La résolution définit cinq orientations majeures : faire du tourisme un secteur économique de pointe et un nouveau moteur de croissance, valoriser la culture comme fondement, renforcer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, développer un écosystème économique intégré et assurer un développement durable. Elle préconise également une gouvernance moderne fondée sur les données, ainsi qu’une mobilisation plus efficace des ressources nationales et internationales, avec les entreprises comme force pionnière et la population comme acteur et bénéficiaire.

À l’horizon 2030, le tourisme devra contribuer directement à hauteur de 10 à 12 % du PIB, accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux et servir 160 millions de touristes nationaux, pour des recettes totales de 80 à 90 milliards de dollars.

Le pays prévoit également de développer trois pôles de croissance touristique à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, ainsi que dix centres touristiques majeurs et 20 zones touristiques nationales.

À l’horizon 2045, la contribution directe du tourisme au PIB devrait atteindre 14 à 15 %, tandis que le Vietnam vise 70 millions de visiteurs internationaux. Le pays ambitionne alors de figurer parmi les 30 destinations touristiques les plus compétitives au monde et de s’affirmer comme une destination attractive, haut de gamme et fortement ancrée dans son identité culturelle.

Pour atteindre ces objectifs, le Bureau politique a défini huit groupes de tâches et de solutions portant notamment sur les institutions et politiques, les infrastructures, les marchés et produits touristiques, la promotion, les ressources humaines, les entreprises, l’innovation, la transformation numérique et la gouvernance.

Une attention particulière sera accordée au développement des infrastructures de transport reliant les portes d’entrée internationales aux principaux centres touristiques, notamment les autoroutes, les réseaux aéroportuaire et ferroviaire ainsi que les ports maritimes.

Le pays prévoit également d’attirer des investisseurs stratégiques pour développer des complexes touristiques et des centres de villégiature, ainsi que des pôles commerciaux, gastronomiques et de loisirs fonctionnant 24 heures sur 24. Des espaces dédiés aux festivals et aux enseignes internationales sont également envisagés afin de diversifier l’offre et d’accroître l’attractivité des destinations.

Le gouvernement a achevé son programme d’action pour mettre en œuvre la Résolution n°26-NQ/TW. Celui-ci comprend 30 tâches, attribuées à sept ministères, organismes et comités populaires provinciaux et municipaux, et doit être prochainement promulgué par le Premier ministre.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné que le Vietnam disposait de ressources naturelles et de patrimoines culturels suffisamment riches pour bâtir une industrie touristique de niveau régional et mondial.

Selon elle, la réussite de cette ambition dépend désormais de la volonté, de la détermination et de l’action concertée de l’ensemble du système politique, des entreprises et de la population. L’objectif est de faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe, capable de contribuer davantage à une croissance rapide, durable et inclusive du pays. -VNA

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