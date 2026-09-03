Escapades vertes au pied du légendaire col de Pha Din, dans le Nord-Ouest

Son La (VNA) - S’appuyant sur les paysages naturels, la production agricole et les traditions culturelles, les habitants développent progressivement toute une gamme d’expériences touristiques destinées à encourager les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir davantage la région.



Au pied du col de Pha Din, dans la province de Son La, les collines vallonnées couvertes de théiers, les villages de montagne et les routes bordées de fleurs offrent aux visiteurs de nouvelles raisons de ralentir le rythme et d’explorer la commune de Binh Thuân.



Mettant à profit ses paysages naturels, sa production agricole et ses traditions culturelles, la commune développe progressivement une gamme d’expériences touristiques visant à inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à mieux découvrir la région.



Le col de Pha Din, l’un des quatre cols de montagne célèbres du Nord-Ouest, s’étend sur environ 32 km et culmine à 1 648 mètres d’altitude. Tout comme ceux d’Ô Quy Hô, de Khau Pha et de Ma Pi Leng, il est emblématique des paysages montagneux escarpés de la région. Il y a près de 70 ans, ce col constituait un point névralgique de la voie de ravitaillement de la campagne de Diên Biên Phu, et fut la cible de bombardements intensifs.



Connu sous le nom de « Pha Din » dans la langue ethnique locale — ce qui signifie « le lieu de rencontre du ciel et de la terre » —, ce col est traversé par une route sinueuse serpentant à travers un relief montagneux escarpé, ce qui en fait une destination prisée des voyageurs et des motards en quête de panoramas spectaculaires.



Au pied du col, Binh Thuân offre une atmosphère plus paisible : plantations de thé, villages et paysages agricoles y servent de toile de fond à une offre touristique en plein développement.



Lors de la récolte du thé, les collines entourant les villages de Thai Binh, Binh Minh, Binh Môc et Binh Nguyên se parent d’un vert éclatant. Des rangées de théiers couvrent les versants, entrecoupées de villages et de routes bordées de fleurs. Les visiteurs peuvent se promener au milieu des plantations, prendre des photos ou simplement profiter de la fraîcheur de l’air montagnard.



Le photographe Hoàng Duc s’est dit impressionné par les paysages naturels et les collines de thé de Bình Thuân. L’alliance des plantations de thé, des villages et de la vie quotidienne offre des sujets attrayants pour la photographie et le tourisme axé sur l’expérience.



« Le paysage a conservé son caractère naturel et chaque saison possède sa propre identité. Avec un développement approprié, Binh Thuân pourrait devenir une destination prisée des amoureux de la nature et de l’exploration», a-t-il partagé.

Le col de Pha Din, l'un des quatre cols de montagne célèbres du Nord-Ouest. Photo : VNA

Un marché des hautes terres

La commune de Binh Thuân compte plus de 800 hectares de plantations de thé, produisant environ 8.000 tonnes de bourgeons frais par an. Elle dispose également de près de 1.000 hectares de caféiers et de 400 hectares d’arbres fruitiers, la production locale s’orientant de plus en plus vers une agriculture propre et sûre.

Pham Quang Huy, secrétaire du Comité du Parti communiste de la commune de Binh Thuân, a indiqué que la localité tirait parti de ses paysages, de son agriculture et de ses ressources culturelles pour développer des produits touristiques uniques et créer davantage de sources de revenus pour les habitants.

Le marché hebdomadaire de Pha Din offre aux visiteurs un aperçu de la vie et de la culture locales. Organisé tous les samedis de 10h à 21h30, ce marché propose des activités traditionnelles telles que le broyage du maïs à la meule de pierre pour préparer le "mèn men", le pilage du riz gluant pour confectionner le "banh dày" et la cuisson de poissons au gril.



Les visiteurs peuvent également déguster des plats locaux, comme le poulet à chair noire et le "thang cô" (un ragoût traditionnel des H’mông à base de viande et d’abats de cheval), tout en découvrant des tissus tissés à la main, de l’artisanat et d’autres spécialités réalisés par les communautés ethniques de la région.



Ce marché se veut bien plus qu’un simple lieu d’échanges commerciaux. Les autorités locales espèrent en faire un produit touristique contribuant à promouvoir la culture et les produits de la région, enrichi par des spectacles folkloriques et des échanges avec les habitants.



Cà Thi Ngoc, présidente par intérim du Comité populaire de la commune de Binh Thuân, a indiqué que le marché serait pérennisé et intégré à un réseau d’autres attractions et sites touristiques axés sur l’expérience locale.



D’autres raisons de prolonger son séjour

Le site Pha Din Top est une étape incontournable qui attire les visiteurs sur le col de Pha Din. Photos : laodong.vn

Le site Pha Din Top est également devenu une étape prisée des visiteurs traversant la région du Nord-Ouest. S’étendant sur près de 30 hectares, ce site touristique comprend une forêt écologique, des jardins fleuris, des hébergements, un restaurant ainsi que de nombreux points de vue propices aux photos.



Il dispose actuellement de 21 chambres, d’un restaurant pouvant accueillir environ 150 convives et d’un espace d’exposition proposant des produits agricoles locaux, des plantes médicinales et des souvenirs.



Bui Ngoc Thang, directeur de la coopérative touristique de Pha Din, a indiqué que le site améliorait ses aménagements paysagers et ses hébergements, tout en introduisant des activités de camping, la location de costumes traditionnels et des spectacles donnés par des troupes culturelles locales.



Ailleurs dans la province de Binh Thuân, des entreprises locales exploitent également les ressources agricoles pour développer le tourisme. Dans le village de Thai Binh, un site écologique d’environ 1.500 m² abrite des maisons sur pilotis, des arbres fruitiers et un étang à poissons. Les visiteurs peuvent participer à la cueillette du thé et s’initier à ses méthodes de transformation.



Ces activités permettent de mieux découvrir l’agriculture locale tout en offrant aux visiteurs l’occasion d’acheter des produits du terroir et de s’immerger dans la vie locale.



Entre ses collines de théiers, son marché hebdomadaire, ses sites écologiques et ses expériences agricoles, la commune de Binh Thuân développe progressivement une gamme de produits touristiques au pied du col de Pha Din.



Elle cherche à relier ces attractions et expériences pour former une offre touristique plus vaste, contribuant ainsi à créer des moyens de subsistance pour les habitants tout en incitant les visiteurs à prolonger leur séjour et à explorer davantage la région. — VNA



