Tourisme

Escapades vertes au pied du légendaire col de Pha Din, dans le Nord-Ouest

Au pied du col de Pha Din, dans la province de Son La, les collines vallonnées couvertes de théiers, les villages de montagne et les routes bordées de fleurs offrent aux visiteurs de nouvelles raisons de ralentir le rythme et d’explorer la commune de Binh Thuân.

Les collines de thé de la commune de Binh Thuân, au pied du col de Pha Đin, attirent les touristes en quête d'expériences uniques. Photo : danviet.vn
Les collines de thé de la commune de Binh Thuân, au pied du col de Pha Đin, attirent les touristes en quête d'expériences uniques. Photo : danviet.vn

Son La (VNA) - S’appuyant sur les paysages naturels, la production agricole et les traditions culturelles, les habitants développent progressivement toute une gamme d’expériences touristiques destinées à encourager les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir davantage la région.

Au pied du col de Pha Din, dans la province de Son La, les collines vallonnées couvertes de théiers, les villages de montagne et les routes bordées de fleurs offrent aux visiteurs de nouvelles raisons de ralentir le rythme et d’explorer la commune de Binh Thuân.

Mettant à profit ses paysages naturels, sa production agricole et ses traditions culturelles, la commune développe progressivement une gamme d’expériences touristiques visant à inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à mieux découvrir la région.

Le col de Pha Din, l’un des quatre cols de montagne célèbres du Nord-Ouest, s’étend sur environ 32 km et culmine à 1 648 mètres d’altitude. Tout comme ceux d’Ô Quy Hô, de Khau Pha et de Ma Pi Leng, il est emblématique des paysages montagneux escarpés de la région. Il y a près de 70 ans, ce col constituait un point névralgique de la voie de ravitaillement de la campagne de Diên Biên Phu, et fut la cible de bombardements intensifs.

Connu sous le nom de « Pha Din » dans la langue ethnique locale — ce qui signifie « le lieu de rencontre du ciel et de la terre » —, ce col est traversé par une route sinueuse serpentant à travers un relief montagneux escarpé, ce qui en fait une destination prisée des voyageurs et des motards en quête de panoramas spectaculaires.

Au pied du col, Binh Thuân offre une atmosphère plus paisible : plantations de thé, villages et paysages agricoles y servent de toile de fond à une offre touristique en plein développement.

Lors de la récolte du thé, les collines entourant les villages de Thai Binh, Binh Minh, Binh Môc et Binh Nguyên se parent d’un vert éclatant. Des rangées de théiers couvrent les versants, entrecoupées de villages et de routes bordées de fleurs. Les visiteurs peuvent se promener au milieu des plantations, prendre des photos ou simplement profiter de la fraîcheur de l’air montagnard.

Le photographe Hoàng Duc s’est dit impressionné par les paysages naturels et les collines de thé de Bình Thuân. L’alliance des plantations de thé, des villages et de la vie quotidienne offre des sujets attrayants pour la photographie et le tourisme axé sur l’expérience.

« Le paysage a conservé son caractère naturel et chaque saison possède sa propre identité. Avec un développement approprié, Binh Thuân pourrait devenir une destination prisée des amoureux de la nature et de l’exploration», a-t-il partagé.

vnanet-col-pha-din.jpg
Le col de Pha Din, l'un des quatre cols de montagne célèbres du Nord-Ouest. Photo : VNA

Un marché des hautes terres

La commune de Binh Thuân compte plus de 800 hectares de plantations de thé, produisant environ 8.000 tonnes de bourgeons frais par an. Elle dispose également de près de 1.000 hectares de caféiers et de 400 hectares d’arbres fruitiers, la production locale s’orientant de plus en plus vers une agriculture propre et sûre.

Pham Quang Huy, secrétaire du Comité du Parti communiste de la commune de Binh Thuân, a indiqué que la localité tirait parti de ses paysages, de son agriculture et de ses ressources culturelles pour développer des produits touristiques uniques et créer davantage de sources de revenus pour les habitants.

Le marché hebdomadaire de Pha Din offre aux visiteurs un aperçu de la vie et de la culture locales. Organisé tous les samedis de 10h à 21h30, ce marché propose des activités traditionnelles telles que le broyage du maïs à la meule de pierre pour préparer le "mèn men", le pilage du riz gluant pour confectionner le "banh dày" et la cuisson de poissons au gril.

Les visiteurs peuvent également déguster des plats locaux, comme le poulet à chair noire et le "thang cô" (un ragoût traditionnel des H’mông à base de viande et d’abats de cheval), tout en découvrant des tissus tissés à la main, de l’artisanat et d’autres spécialités réalisés par les communautés ethniques de la région.

Ce marché se veut bien plus qu’un simple lieu d’échanges commerciaux. Les autorités locales espèrent en faire un produit touristique contribuant à promouvoir la culture et les produits de la région, enrichi par des spectacles folkloriques et des échanges avec les habitants.

Cà Thi Ngoc, présidente par intérim du Comité populaire de la commune de Binh Thuân, a indiqué que le marché serait pérennisé et intégré à un réseau d’autres attractions et sites touristiques axés sur l’expérience locale.

D’autres raisons de prolonger son séjour

pha-din-top-9715.jpg
pha-din-top.jpg
Le site Pha Din Top est une étape incontournable qui attire les visiteurs sur le col de Pha Din. Photos : laodong.vn

Le site Pha Din Top est également devenu une étape prisée des visiteurs traversant la région du Nord-Ouest. S’étendant sur près de 30 hectares, ce site touristique comprend une forêt écologique, des jardins fleuris, des hébergements, un restaurant ainsi que de nombreux points de vue propices aux photos.

Il dispose actuellement de 21 chambres, d’un restaurant pouvant accueillir environ 150 convives et d’un espace d’exposition proposant des produits agricoles locaux, des plantes médicinales et des souvenirs.

Bui Ngoc Thang, directeur de la coopérative touristique de Pha Din, a indiqué que le site améliorait ses aménagements paysagers et ses hébergements, tout en introduisant des activités de camping, la location de costumes traditionnels et des spectacles donnés par des troupes culturelles locales.

Ailleurs dans la province de Binh Thuân, des entreprises locales exploitent également les ressources agricoles pour développer le tourisme. Dans le village de Thai Binh, un site écologique d’environ 1.500 m² abrite des maisons sur pilotis, des arbres fruitiers et un étang à poissons. Les visiteurs peuvent participer à la cueillette du thé et s’initier à ses méthodes de transformation.

Ces activités permettent de mieux découvrir l’agriculture locale tout en offrant aux visiteurs l’occasion d’acheter des produits du terroir et de s’immerger dans la vie locale.

Entre ses collines de théiers, son marché hebdomadaire, ses sites écologiques et ses expériences agricoles, la commune de Binh Thuân développe progressivement une gamme de produits touristiques au pied du col de Pha Din.

Elle cherche à relier ces attractions et expériences pour former une offre touristique plus vaste, contribuant ainsi à créer des moyens de subsistance pour les habitants tout en incitant les visiteurs à prolonger leur séjour et à explorer davantage la région. — VNA

source
#col de Pha Din
Suivez VietnamPlus

Voir plus

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

Sunset Town s'illumine avec des spectacles grandioses en bord de mer à Phu Quôc. Photo fournie par Sun Group

Phu Quôc, la perle démesurée d’Asie qui ne restera pas secrète bien longtemps

Dans un article paru sur le quotidien britannique The Times, Cathy Adams décrit un Phu Quôc plein de contrastes qui, pourtant, coexistent harmonieusement : certaines des plus belles plages d’Asie côtoient des spectacles époustouflants ; des complexes hôteliers isolés et paisibles se trouvent à deux pas d’un monde «débridé» de feux d’artifice, de jet-skis et d’une architecture d’inspiration européenne.

Des enfants écoutaient avec attention le guide qui expliquait l'enfance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam face à une pénurie de main-d’œuvre

Une enquête de la plateforme Hoteljob.vn indique que près de 90 % des entreprises prévoient de recruter en 2026. À Hô Chi Minh-Ville, 89,7 % des établissements recherchent du personnel et 71,8 % qualifient les recrutements de difficiles ou très difficiles.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

La mangrove de Ru Cha, dans la ville de Hue, est appelée à voir sa superficie portée à 20 hectares dans le cadre de l’aménagement prévu par les autorités locales, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à développer l’écotourisme dans la lagune de Tam Giang. Photo : VNA

Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Forte de son patrimoine culturel et de la richesse de ses écosystèmes, Hue entend faire de ses « ressources vertes » un levier pour développer un tourisme plus durable et attractif. La mise en réseau des rivières, lagunes, forêts, plages et espaces ruraux devrait permettre de diversifier l’offre, de prolonger les séjours et de mieux répartir les retombées touristiques au profit des communautés locales.

Hoàng Su Phì entre dans la saison des rizières dorées en septembre. Photo : ninhthuantravels.com

Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Le mois de septembre confère au Vietnam une beauté singulière, allant des rizières en terrasses dorées et des cascades spectaculaires des montagnes du Nord aux matinées brumeuses de Dà Lat et au charme paisible de Huê. Ces moments forts de la saison invitent à prendre son temps et offrent aux voyageurs l’occasion de découvrir le pays sous son meilleur jour.

Des touristes étrangers à Hôi An. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam vise le top 3 de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux et de générer 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030, dans le cadre du programme d’action du gouvernement visant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan et un moteur de croissance dans la nouvelle ère.