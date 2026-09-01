Quand la pluie devient un atout touristique

Hanoi (VNA) – De nombreuses localités repensent le tourisme saisonnier, transformant les défis liés à la météo en opportunités pour créer des expériences uniques, stimuler la demande et attirer des visiteurs tout au long de l’année, tout en garantissant leur sécurité.



« Réveiller» la basse saison



La saisonnalité constitue depuis longtemps un défi pour l’industrie touristique vietnamienne. Dans de nombreuses localités, l’activité touristique culmine en été, mais la fréquentation chute durant la saison des pluies. Les destinations cherchent désormais à restructurer leurs écosystèmes touristiques et à développer des produits viables toute l’année.



Quang Ninh, destination touristique renommée du Nord, figure parmi les localités misant sur le tourisme « quatre saisons ». Plutôt que de dépendre principalement des attractions balnéaires, la province développe le tourisme culturel et spirituel, les divertissements et les activités nocturnes, tout en exploitant le potentiel des paysages montagneux et forestiers, des festivals et de nouveaux espaces d’expérience.



Elle organise également chaque semaine des feux d’artifice et des spectacles musicaux aquatiques gratuits pour attirer les visiteurs, contribuant ainsi à prolonger les séjours et à assurer un flux de clientèle plus stable pour les entreprises touristiques.



À Dà Nang (Centre), la basse saison, s’étendant de septembre à décembre, a traditionnellement pesé sur les entreprises du secteur. La ville a progressivement évolué d’un modèle de « tourisme balnéaire » vers un modèle intégré mêlant tourisme urbain, complexes de villégiature, divertissements et culture, offrant ainsi aux visiteurs davantage de raisons de venir lorsque les conditions météorologiques ne se prêtent pas à la baignade.



Voisine de Dà Nang, la ville de Huê bénéficie d’un atout particulier : la pluie fait depuis longtemps partie intégrante de l’identité culturelle et émotionnelle de l’ancienne capitale impériale. Les visites du patrimoine, le nha nhac (musique de cour royale de Huê), la gastronomie, la culture du café, les musées et la contemplation de la ville offrent aux visiteurs des expériences singulières. Cette année, Huê continue d’organiser des festivals tout au long des quatre saisons, enrichissant ainsi son offre de tourisme culturel.



Hanoi promeut également le tourisme « quatre saisons ». Durant la basse saison, marquée par de fortes chaleurs et des pluies imprévisibles, la capitale développe le tourisme nocturne et culturel, associé à des séjours de détente en périphérie. Les destinations fondées sur le tourisme communautaire et les activités modernisées au sein du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam offrent aux visiteurs des options supplémentaires.

Nguyên Tiên Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï, a souligné que « transformer les inconvénients en atouts » ne signifiait pas emmener les touristes dans des zones exposées aux risques de catastrophes naturelles, mais restructurer les produits touristiques. Une journée pluvieuse offre l’occasion de visiter des musées, de découvrir le patrimoine, de vivre des expériences culinaires ou de bien-être, ou encore de parcourir des villages d’art et d’artisanat ; quant au programme axé sur la plage, il peut être remplacé par une visite de la ville, une excursion en pleine nature ou des activités culturelles au sein des communautés locales.

La ville de Huê, ancienne capitale impériale du Vietnam, possède un charme unique sous la pluie qui attire de nombreux photographes et voyageurs en quête d'ambiances poétiques et mélancoliques. Photo : hanoimoi.vn

« La basse saison présente également des avantages en termes de tarifs, de moindre affluence et de possibilités d’organiser des expériences plus approfondies », a déclaré Dat, cité par le journal Ha Nôi Moi.



Il a ajouté que des politiques tarifaires adaptées, des forfaits combinant hébergement, restauration et visites, des activités en intérieur ainsi qu’une programmation événementielle attrayante pourraient permettre de transformer la saison des pluies en un atout.



Stimuler la demande tout en privilégiant la sécurité



La frontière est nette entre une pluie offrant une expérience intéressante et une catastrophe naturelle dangereuse. Les tempêtes, dépressions tropicales, crues soudaines, glissements de terrain, orages, tornades et mers agitées ne sauraient constituer des produits touristiques. Une surveillance étroite des prévisions météorologiques et l’émission d’alertes en temps opportun sont donc essentielles.



Phung Quang Thang, vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam, a souligné que les produits touristiques destinés à la saison des pluies nécessitent une préparation minutieuse, incluant prévisions, alertes, mesures de protection et dispositifs de secours.



Les visiteurs doivent vérifier les conditions météorologiques tant à leur destination que sur leur itinéraire ; ils ne doivent pas poursuivre leur voyage si les autorités, les services météorologiques ou les gestionnaires de sites ont émis des avertissements de danger, a-t-il précisé.



Nguyên Công Hoan, directeur général de Flamingo Redtours, a indiqué que les entreprises touristiques doivent mettre en place des procédures pour actualiser les alertes et proposer des itinéraires de remplacement. Les guides touristiques doivent recevoir les informations en temps utile et être capables de gérer les urgences ; par ailleurs, les impératifs de rentabilité ne doivent jamais conduire les opérateurs à emmener des groupes dans des zones à haut risque.



Alors que le changement climatique rend la météo de plus en plus imprévisible, la capacité d’adaptation deviendra un facteur clé de la compétitivité d’une destination. L’attractivité d’une destination dépendra non seulement de ses paysages ou de ses tarifs, mais aussi de sa capacité à fournir des informations fiables, à réagir rapidement aux catastrophes et à assurer la sécurité des visiteurs dans des circonstances exceptionnelles.



Transformer la saison des pluies en une période d’expériences uniques est une démarche encourageante, car elle peut contribuer à atténuer la saisonnalité et à optimiser l’utilisation des ressources touristiques. Toutefois, cette approche ne sera viable que si les destinations sont bien préparées, avec des directives précises concernant les produits touristiques et des mesures complètes garantissant la sécurité des visiteurs. – VNA