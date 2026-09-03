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Fête nationale : les cinq jours de congés dopent le tourisme dans plusieurs localités

À Hô Chi Minh-Ville, le Département municipal du tourisme a estimé à 1,65 million le nombre de touristes vietnamiens accueillis durant cette période, auxquels se sont ajoutés quelque 62 000 visiteurs étrangers. Les établissements d’hébergement ont accueilli 182 500 clients, dont 178 000 nationaux et 4 500 étrangers, avec un taux d’occupation moyen d’environ 61 %.

À Hô Chi Minh-Ville, la population s'imprègne de l'ambiance festive de la Fête nationale. Photo : VNA
À Hô Chi Minh-Ville, la population s'imprègne de l'ambiance festive de la Fête nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Durant les cinq jours de congés de la Fête nationale, du 29 août au 2 septembre, le secteur du tourisme dans plusieurs localités, dont Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh et Tuyen Quang, a enregistré une forte croissance du nombre de visiteurs et des recettes.

À Hô Chi Minh-Ville, le Département municipal du tourisme a estimé à 1,65 million le nombre de touristes vietnamiens accueillis durant cette période, auxquels se sont ajoutés quelque 62 000 visiteurs étrangers. Les établissements d’hébergement ont accueilli 182 500 clients, dont 178 000 nationaux et 4 500 étrangers, avec un taux d’occupation moyen d’environ 61 %.

Les recettes touristiques totales se sont élèvées à près de 4 900 milliards de dongs (188,4 millions de dollars). Ce résultat s’explique notamment par les offres promotionnelles mises en place par les établissements d’hébergement et les entreprises touristiques. Les différentes zones de la ville ont également développé des produits et activités adaptés à leurs atouts. Le quartier de Bên Thanh a ainsi lancé le produit « Bên Thanh – Un patrimoine à chaque coin de rue », tandis que les quartiers de Vung Tàu et de Tam Thang ont organisé diverses activités touristiques et sportives. Le quartier de Lai Thieu a, pour sa part, valorisé ses paysages fluviaux et ses vergers.

À Quang Ninh, 568 000 visiteurs ont été enregistrés durant les cinq jours de congé, pour des recettes estimées à 1 800 milliards de dôngs. Lors de la journée de pointe, le 30 août, la localité a accueilli 155 000 visiteurs. De nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées dans toute la province, parallèlement aux offres promotionnelles proposées par les entreprises touristiques, les hôtels et les restaurants.

En outre, la province a renforcé la promotion de son tourisme en accueillant des voyages d’étude destinés aux professionnels et en proposant des produits associés aux événements locaux. En 2026, Quang Ninh vise 22,5 millions de visiteurs, dont 5,2 millions d’étrangers, ainsi que plus de 70 000 milliards de dôngs de recettes touristiques.

À Tuyen Quang, le nombre de visiteurs a atteint 168.000 durant les congés, dont 156.000 touristes nationaux, en hausse de 50% sur un an, et près de 12.000 visiteurs étrangers. Les dépenses touristiques sont estimées à 443,5 milliards de dôngs, dont environ 54 milliards générés par les touristes étrangers. Le taux d’occupation moyen des chambres s’est établi entre 45 % et 50 %, atteignant 80 % dans les principaux sites touristiques, tels que Tan Trao, Lam Binh, Na Hang, Dong Van, Meo Vac, Lung Cu. Les préparatifs et les défilés en prélude au prochain Festival de Thành Tuyên ont également contribué à attirer les visiteurs.

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Des touristes étrangers prennent des photos souvenirs sous le drapeau national du Vietnam. Photo : VNA.

Ces résultats sont le fruit de la coordination étroite entre les différents services, secteurs et collectivités locales dans l’élaboration des plans et la préparation des infrastructures et équipements nécessaires, ainsi que dans l’affichage public des prix et la garantie de la sécurité sanitaire des aliments.

La mise en place de nombreux produits touristiques originaux, mettant en valeur les spécificités régionales, a également contribué de manière importante à attirer un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers.Ces efforts témoignent par ailleurs de l’attractivité croissante du tourisme de Tuyên Quang et contribuent à l’objectif de promouvoir un développement touristique durable et de faire de la province l’une des destinations les plus attractives de la région. -VNA

#congés de la Fête nationale #Nouvelle ère
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