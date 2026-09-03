Tourisme

Le Vietnam dénombre 6,5 millions de touristes pendant les cinq jours de la Fête nationale

Le Vietnam a accueilli environ 6,5 millions de touristes durant les cinq jours de congé de la fête nationale, du 29 août au 2 septembre, soit une hausse de 18,1% sur un an, selon l'ANTV.

Des touristes à la ville de Huê. Photo: VNA
Des touristes à la ville de Huê. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Quelque 6,5 millions de touristes ont été comptabilisés au Vietnam pendant les cinq jours de congé à l’occasion de la Fête nationale, du 29 août au 2 septembre, soit une hausse de 18,1 % par rapport à la même période de 2025, selon l’Autorité nationale du tourisme (ANTV).

Plusieurs grandes destinations ont enregistré une forte progression de leur fréquentation. Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 1,71 million de visiteurs, en hausse de 17,8 %, générant des recettes touristiques estimées à 4 900 milliards de dôngs (186,3 millions de dollars). Khanh Hoa a enregistré quelque 1,25 million de visiteurs et 2 100 milliards de dôngs de recettes, tandis que Hanoï a accueilli plus de 904 000 touristes, pour des recettes dépassant 3 000 milliards de dôngs. Da Nang a enregistré environ 850.000 visiteurs, soit une progression de 37%, avec des recettes estimées à 3.326 milliards de dôngs.

D’autres localités, notamment Ninh Binh, Lam Dong, Quang Ninh, An Giang, Lao Cai et Thanh Hoa, ont également enregistré une forte croissance.

Cette dynamique témoigne de l’attractivité persistante du tourisme intérieur et de l’évolution des habitudes des voyageurs, qui privilégient de plus en plus des destinations offrant des expériences diversifiées. Les séjours de proximité, les circuits interrégionaux et les voyages de courte durée ont notamment été plébiscités, avec un intérêt marqué pour la détente, la découverte de la nature, la gastronomie et les expériences culturelles. Les touristes ont également davantage choisi eux-mêmes leurs moyens de transport.

La croissance du nombre de visiteurs et le maintien de la qualité des services résultent des préparatifs engagés par les autorités locales et les entreprises, de l’innovation dans les produits touristiques, de l’amélioration des services et du renforcement de la gestion. Avant les congés, le Travel Fun Fair, organisé dans le cadre du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026, avait également proposé des milliers d’offres promotionnelles.

De nouveaux produits touristiques ont également été lancés, notamment le parc de rochers Ông Dia à Lam Dong et un grand ballon touristique à Ca Mau, tandis que Hanoï a proposé de nouveaux circuits de découverte. Des itinéraires reliant le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont également été développés.

Parallèlement, des circuits éducatifs et communautaires destinés aux élèves et aux étudiants internationaux, ainsi que des activités de trekking et de cyclisme et des programmes combinant découverte du patrimoine et séjour balnéaire ont été proposés aux visiteurs.

Durant les cinq jours de congé, le nombre de visiteurs internationaux a également progressé dans plusieurs destinations majeures, confirmant le maintien et l’amélioration de l’attractivité du tourisme vietnamien sur les marchés étrangers.

Da Nang a accueilli plus de 224.000 visiteurs internationaux, Ninh Binh près de 110.000 et Khanh Hoa environ 96.000 touristes internationaux hébergés. Hanoï a enregistré quelque 94.000 visiteurs, en hausse de 82,4%, Hô Chi Minh-Ville 62.000, en hausse de 37,8%.

Afin de préparer les conditions d’accueil des touristes et de garantir la sécurité pendant les congés et les derniers mois de 2026, l’ANTV avait demandé aux services locaux de renforcer la sécurité, notamment routière, de contrôler la qualité des services et des moyens de transport, et de prévenir les pratiques visant à tirer illicitement profit de la période de congé.

Les autorités locales ont également été invitées à stimuler la demande, à proposer des circuits et forfaits attractifs, à appliquer des politiques promotionnelles et à respecter les règles relatives à l’affichage et à la vente aux prix affichés. - VNA

source
#VNHP #Vietnam #destination #touristes #visiteurs
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Intégration internationale

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Des touristes russes achètent des produits de la mer frais à Khanh Hoa. Photo : VNA

Le Vietnam séduit de nouveau les touristes russes

Grâce à l’essor des liaisons aériennes, à des prix compétitifs et à une offre touristique diversifiée, le Vietnam connaît une forte reprise de la demande sur le marché russe. Le nombre de touristes russes pourrait atteindre un million en 2026, établissant un nouveau record.

Des touristes explorent les tunnels de Ky Anh. Photo: VNA

Tourisme : Gia Lai veut transformer son potentiel en flux de touristes internationaux

Le Forum international du tourisme 2026, organisé le 16 août à Quy Nhon, a mis l’accent sur les solutions permettant d’accélérer l’attraction des touristes internationaux au Vietnam, notamment en transformant les ressources touristiques en produits commercialisables, en développant de nouveaux marchés et en renforçant les liens entre compagnies aériennes, voyagistes et destinations.

Touristes effectuant une balade sur la rivière Hoài, à Hôi An. Photo: VNP

Les touristes européens succombent aux charmes du Vietnam

Le Vietnam occupe la quatrième place des destinations asiatiques les plus recherchées par les touristes européens pour la saison estivale 2026, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville s’imposant comme les destinations les plus prisées du pays.

Voir plus

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

Sunset Town s'illumine avec des spectacles grandioses en bord de mer à Phu Quôc. Photo fournie par Sun Group

Phu Quôc, la perle démesurée d’Asie qui ne restera pas secrète bien longtemps

Dans un article paru sur le quotidien britannique The Times, Cathy Adams décrit un Phu Quôc plein de contrastes qui, pourtant, coexistent harmonieusement : certaines des plus belles plages d’Asie côtoient des spectacles époustouflants ; des complexes hôteliers isolés et paisibles se trouvent à deux pas d’un monde «débridé» de feux d’artifice, de jet-skis et d’une architecture d’inspiration européenne.

Des enfants écoutaient avec attention le guide qui expliquait l'enfance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam face à une pénurie de main-d’œuvre

Une enquête de la plateforme Hoteljob.vn indique que près de 90 % des entreprises prévoient de recruter en 2026. À Hô Chi Minh-Ville, 89,7 % des établissements recherchent du personnel et 71,8 % qualifient les recrutements de difficiles ou très difficiles.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

La mangrove de Ru Cha, dans la ville de Hue, est appelée à voir sa superficie portée à 20 hectares dans le cadre de l’aménagement prévu par les autorités locales, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à développer l’écotourisme dans la lagune de Tam Giang. Photo : VNA

Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Forte de son patrimoine culturel et de la richesse de ses écosystèmes, Hue entend faire de ses « ressources vertes » un levier pour développer un tourisme plus durable et attractif. La mise en réseau des rivières, lagunes, forêts, plages et espaces ruraux devrait permettre de diversifier l’offre, de prolonger les séjours et de mieux répartir les retombées touristiques au profit des communautés locales.

Hoàng Su Phì entre dans la saison des rizières dorées en septembre. Photo : ninhthuantravels.com

Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Le mois de septembre confère au Vietnam une beauté singulière, allant des rizières en terrasses dorées et des cascades spectaculaires des montagnes du Nord aux matinées brumeuses de Dà Lat et au charme paisible de Huê. Ces moments forts de la saison invitent à prendre son temps et offrent aux voyageurs l’occasion de découvrir le pays sous son meilleur jour.

Des touristes étrangers à Hôi An. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam vise le top 3 de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux et de générer 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030, dans le cadre du programme d’action du gouvernement visant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan et un moteur de croissance dans la nouvelle ère.