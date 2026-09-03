Politique

Le Vietnam et l’Inde boostent leur partenariat stratégique global après une décennie

L’élévation des relations au niveau de de partenariat stratégique global lors de la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi au Vietnam, le 3 septembre 2016, a constitué une étape majeure, inaugurant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (centre) lors du Forum de l'innovation Vietnam - Inde», à New Delhi, le 6 mai 2026. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (centre) lors du Forum de l'innovation Vietnam - Inde», à New Delhi, le 6 mai 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Dix ans après l’élévation de leurs liens au niveau de de partenariat stratégique global, le 3 septembre 2016 lors de la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi au Vietnam, les relations entre le Vietnam et l’Inde se sont développées avec succès dans de nombreux domaines.

Cette montée en gamme, concrétisée le 3 septembre 2016 lors de la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi au Vietnam, a constitué une étape majeure, inaugurant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

L’amitié entre le président Hô Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru a jeté les bases solides des relations bilatérales. Les deux pays se sont soutenus mutuellement lors de leurs luttes pour l’indépendance nationale et ont poursuivi leur coopération dans la reconstruction nationale et le développement socio-économique.

Les deux parties ont d’abord mis en place un cadre de coopération intégrale en mai 2003, avant d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique en juillet 2007, puis à celui de partenariat stratégique global en septembre 2016.

Au cours de la dernière décennie, la confiance politique n’a cessé de se renforcer, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité est devenue un pilier stratégique. Les liens économiques, commerciaux et d’investissement se sont également développés.

L’Inde est désormais le huitième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam se classe au 21e rang des partenaires commerciaux de l’Inde et au quatrième rang au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral est passé de 5,43 milliards de dollars en 2016 à 16,46 milliards de dollars en 2025, et à 11,78 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026.

En mars, les investisseurs indiens comptaient 503 projets en cours au Vietnam, pour un capital total enregistré de 1,117 milliard de dollars, se classant ainsi au 26e rang parmi les 154 pays et territoires investissant dans le pays.

De son côté, le Vietnam comptait 30 projets d’investissement en Inde pour une valeur de près de 150,5 millions de dollars, dont un projet de VinGroup visant à construire une usine de fabrication de véhicules électriques dans le Tamil Nadu.

Les échanges entre les peuples constituent un point fort de la relation. Près de 800.000 touristes indiens ont visité le Vietnam en 2025, soit quatre fois plus qu’en 2019. Les deux pays assurent désormais 80 vols directs par semaine et ont renforcé leur coopération en matière de liaisons aériennes et maritimes. L’Inde a également soutenu la restauration des ensembles de tours Cham sur le site de My Son (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).

La coopération scientifique et technologique connaît un nouvel élan, notamment dans les domaines de l’innovation, de la robotique, des start-ups, des biotechnologies, des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Les deux parties collaborent aussi dans les secteurs du nucléaire civil et des minéraux critiques.

Au sein des instances multilatérales, le Vietnam et l’Inde continuent de coordonner étroitement leurs actions et de se soutenir mutuellement, en particulier aux Nations unies et dans le cadre des mécanismes régionaux pilotés par l’ASEAN.

Un nouvel élan pour un partenariat renforcé

La visite d’État en Inde du secrétaire général et président Tô Lâm, en mai dernier, a insufflé une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. À cette occasion, les deux pays ont publié une déclaration commune en 52 points établissant un «partenariat stratégique global renforcé», fondé sur le principe de "partage de vision, convergence stratégique et coopération substantielle".

Les deux parties ont convenu d’œuvrer pour atteindre un volume d’échanges bilatéraux de 25 milliards de dollars d’ici 2030, de manière équilibrée et durable, et de travailler à la levée des obstacles à l’accès au marché.

Elles ont également identifié la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels de cette nouvelle phase relationnelle, prévoyant une coopération accrue dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information, de la 6G, de la santé, des minéraux critiques et de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a souligné que le Vietnam et l’Inde partagent des ambitions de développement national ainsi qu’une vision d’un ordre international pacifique, équitable et fondé sur des règles.

Il a mis en exergue trois "transformations" majeures : transformer la confiance politique en capacité d’action conjointe ; le partenariat global renforcé en une coopération substantielle renforçant l’autonomie et la résilience de chaque pays ; et la proximité stratégique un espace de paix et de prospérité reliant l’Asie du Sud-Est à l’Asie du Sud, et le Pacifique à l’océan Indien.

Le 26 août, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu le ministre d’État indien aux Affaires étrangères, Pabitra Margherita, en visite au Vietnam dans le cadre des activités marquant le 10e anniversaire du partenariat stratégique global.

Lors de cet entretien, il a affirmé que le Vietnam soutenait pleinement le rôle croissant de l’Inde sur la scène internationale, notamment en tant qu’hôte du sommet des BRICS en 2026. De son côté, Pabitra Margheritaa souligné que le Vietnam figurait parmi les partenaires les plus importants de la politique indienne "Agir à l’Est" et de sa vision pour la région Indo-Pacifique, tout en étant un partenaire clé au sein de l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu que le Vietnam et l’Inde partageaient de nombreuses similitudes quant à leurs visions et aspirations en matière de développement. Le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé d’ici 2045, tandis que l’Inde s’est fixé pour objectif d’atteindre ce statut d’ici 2047.

L’élévation des relations bilatérales au niveau de "partenariat stratégique global renforcé" a ouvert de nombreuses opportunités pour que les deux pays puissent avancer ensemble, coopérer et se soutenir mutuellement. Les deux parties ont convenu de lever les obstacles à l’accès au marché, d’œuvrer pour atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges commerciaux, de doubler les investissements bilatéraux, de renforcer la coopération scientifique et technologique et de développer des ressources humaines de qualité.

Le Vietnam a également encouragé les grands groupes technologiques indiens à investir dans le pays, notamment dans les secteurs de la technologie, des infrastructures, de l’énergie et de l’industrie pharmaceutique, tandis que les deux parties étudieront la possibilité d’augmenter la fréquence des vols directs pour répondre à la demande croissante en matière de déplacements, de commerce et de tourisme. – VNA

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