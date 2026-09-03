Politique

La coopération parlementaire entre le Vietnam et la République de Corée crée une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales

Le Parti, l'État et l'Assemblée nationale du Vietnam accordent au partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Vu Ho.

L'ambassadeur du Vietnam à Séoul, Vu Ho (à đroite) accorde une interview à la correspondante de la VNA en République de Corée. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam à Séoul, Vu Ho (à đroite) accorde une interview à la correspondante de la VNA en République de Corée. Photo : VNA

Séoul (VNA) - La visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, en République de Corée du 6 au 9 septembre revêt une importance capitale pour la coopération parlementaire et les relations bilatérales en général, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho.

Dans un entretien accordé aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'information à Séoul, le diplomate a souligné que cette visite réaffirmait l'importance constante que le Parti, l'État et l'Assemblée nationale du Vietnam accordent au partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée. Elle fait suite aux récents échanges de haut niveau, notamment la visite au Vietnam du président de l'Assemblée nationale de la République de Corée en 2025 et la visite d'État du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam en avril 2026.

En résumé, la visite du président de l'AN Tran Thanh Man vise à faire progresser les relations bilatérales, en passant d'un cadre politique solide à des résultats concrets et mesurables qui apportent des avantages pratiques aux populations et aux entreprises des deux pays.

Vu Ho a exprimé l'espoir que ce voyage engendrerait de nouveaux développements dans trois domaines.

Premièrement, des échanges réguliers seront maintenus entre les dirigeants des deux AN, les commissions spécialisées et les parlementaires, afin de renforcer la compréhension mutuelle, le partage d'expériences et la recherche d'un consensus sur les questions majeures des relations bilatérales.

Deuxièmement, le rôle de supervision des deux parlements devrait être renforcé dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment des programmes et projets d'envergure ayant un impact direct sur les entreprises, les travailleurs et la population.

Troisièmement, la coordination au sein de l'Union interparlementaire (UIP) et des instances parlementaires régionales sera renforcée, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité, au respect du droit international et à la promotion du rôle central de l'ASEAN.

Les groupes d'amitié parlementaires Vietnam-République de Corée et République de Corée-Vietnam devraient continuer à servir de ponts souples et pragmatiques, a-t-il suggéré. Les parlementaires devraient non seulement cultiver l'amitié, mais aussi contribuer à identifier et à résoudre au plus tôt les problèmes concernant les entreprises, les travailleurs, la communauté vietnamienne et les familles multiculturelles.

L'ambassadeur a souligné que les deux organes législatifs pourraient renforcer les échanges entre les commissions spécialisées sur la gouvernance de l'IA, la protection des données, la sécurité de l'information, les marchés du carbone, les énergies propres, le développement de l'industrie des semi-conducteurs et la supervision des grands projets d'infrastructure.

La coopération législative doit également être liée aux efforts déployés pour améliorer la qualité de la coopération économique, a-t-il ajouté. En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 89,5 milliards de dollars, tandis qu'au cours des cinq premiers mois de 2026, ils s'élevaient à 47,4 milliards de dollars, soit une hausse de près de 35 % sur un an. Les investissements cumulés de la République de Corée au Vietnam atteignaient 101 milliards de dollars américains en mai 2026, répartis sur plus de 10 000 projets.

Une telle ampleur de coopération exige un cadre juridique transparent et stable qui encourage également le transfert de technologies, augmente les taux de localisation et crée les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus activement aux chaînes d'approvisionnement, a déclaré le diplomate.

"L'objectif n'est pas simplement d'attirer davantage de capitaux, mais de créer de la valeur ajoutée", a affirmé Vu Ho.

Dans le secteur des semi-conducteurs, il a recommandé aux deux pays de travailler au développement d'un écosystème complet impliquant entreprises, universités, instituts de recherche et ressources humaines techniques. En matière d'IA et de transformation numérique, il convient de porter une attention simultanée aux données, à l'éthique, à la sécurité et à la commercialisation.

Ce sont précisément dans ces domaines que la coopération entre les parlements, les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement des deux pays peut porter ses fruits à long terme.

Il a ajouté que les échanges entre les peuples constituent un atout majeur des relations Vietnam-République de Corée. On compte actuellement près de 400 000 Vietnamiens en République de Corée et plus de 200 000 Sud-coréens au Vietnam, tandis que plus de cinq millions de voyages ont été effectués entre les deux pays en 2025.

Derrière ces chiffres se cachent des travailleurs, des étudiants, des experts, des entrepreneurs et des dizaines de milliers de familles multiculturelles. Ils constituent des ponts naturels entre les deux pays.

Selon lui, les deux parties devraient s'attacher à garantir les droits et intérêts légitimes de leurs citoyens ; à soutenir une intégration concrète par le biais de formations linguistiques, de conseils juridiques, d'orientation professionnelle et d'un accès facilité à l'information. Il convient d’accorder une plus grande attention aux femmes, aux enfants et aux familles multiculturelles, et de mobiliser les ressources de leurs communautés en encourageant les intellectuels, les entrepreneurs et les jeunes à contribuer aux relations bilatérales.

Les deux parties devraient également se coordonner pour traiter la question du séjour illégal de manière légale et humaine, en privilégiant la prévention, tout en rendant les processus de recrutement plus transparents et en assurant aux travailleurs une meilleure préparation sur le plan des connaissances juridiques, de la langue et des compétences professionnelles.

Lorsque les deux communautés seront stables, intégrées et prospères, elles constitueront le socle social le plus solide des relations entre le Vietnam et la République de Corée, a-t-il déclaré. -VNA

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