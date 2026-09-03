Le Premier ministre appelle à agir de manière proactive, créative et flexible pour atteindre les objectifs fixés

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 3 septembre à Hanoï, la réunion périodique du gouvernement consacrée à la situation socio-économique d’août et des huit premiers mois de 2026, ainsi qu’à la mise en œuvre des investissements publics et des programmes nationaux ciblés.

La réunion a estimé qu’en août, le gouvernement avait suivi de près les orientations du Parti, les résolutions de l’Assemblée nationale et les directives du secrétaire général du Parti et président de la République, afin de piloter les ministères, secteurs et collectivités dans la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique, de défense et de sécurité nationales, ainsi que dans l’intensification des activités extérieures.

Les grands équilibres macroéconomiques sont restés globalement stables. Les recettes budgétaires des huit premiers mois ont atteint 2,03 millions de milliards de dôngs, soit 80,2 % des prévisions, tandis que les échanges commerciaux se sont élevés à 770,14 milliards de dollars, en hausse de 28,7 %.Les investissements directs étrangers (IDE) ont constitué un point particulièrement positif, avec 40,63 milliards de dollars de capitaux enregistrés (+55,4 %) et 17,25 milliards de dollars effectivement décaissés (+12 %). La production industrielle a continué de progresser, la production manufacturière ayant augmenté de 12,5 % sur huit mois.

Le tourisme a également connu une forte croissance, avec près de 16 millions de visiteurs internationaux (+14,4 %).

La réunion a toutefois relevé plusieurs difficultés, notamment les pressions liées à la conduite macroéconomique et à l’objectif de croissance à deux chiffres, le décaissement encore lent des investissements publics dans certains secteurs et projets majeurs, ainsi que les pressions pesant sur les marchés financier et monétaire. Les risques liés aux catastrophes naturelles et aux inondations restent également élevés.

Dans ses conclusions, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé aux ministères, secteurs et collectivités de mettre en œuvre de manière résolue et efficace les orientations du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Pour maintenir la stabilité macroéconomique et soutenir la croissance, il a demandé de revoir et d’actualiser régulièrement les scénarios de croissance, mois par mois et trimestre par trimestre, et d’identifier rapidement les goulets d’étranglement afin de les lever. Il a également insisté sur la maîtrise de l’inflation et la gestion souple des prix des biens et services essentiels.



Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de renforcer ses capacités de prévision et d’alerte, ainsi que de suivre de près les évolutions internationales et celles des marchés et des prix intérieurs, d’intensifier les efforts pour accélérer le décaissement des investissements publics et veiller à l’achèvement de 100 % du plan assigné. Il a également appelé à développer efficacement les marchés de capitaux, notamment les marchés obligataires des entreprises et boursiers, afin de mobiliser davantage de ressources pour la croissance et de réduire la dépendance au crédit.

Panorama de la réunion périodique du gouvernement. Photo: VNA

Le Minh Hung a proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce d'accélérer les négociations d’accords commerciaux avec de nouveaux partenaires, de renforcer les exportations et de maîtriser le déficit commercial. Il a en outre demandé de garantir la stabilité de l’approvisionnement énergétique et de lever définitivement les difficultés et obstacles afin de relancer les projets en suspens et d’accélérer les grands projets énergétiques et d’infrastructures.

Dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le Premier ministre a demandé de mettre en œuvre les tâches définies dans les conclusions du secrétaire général du Parti et président de la République ainsi que dans le Plan de 100 jours visant à lever les goulets d’étranglement de la transformation numérique, d’accélérer la mise en œuvre des technologies stratégiques et le développement et l’interconnexion des données. Il a également demandé de concrétiser le Cadre d’architecture numérique nationale et de mobiliser les ressources nécessaires en faveur des bases de données essentielles, des plateformes communes, de la cybersécurité et des technologies stratégiques.



Dans les domaines culturel et social, il a demandé de mettre en œuvre avec détermination la Campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au regroupement et à l’identification des restes des martyrs pour la Patrie, tout en renforçant la protection sociale, la santé et l’éducation. Il a notamment insisté sur la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027, la construction d’écoles-internats multi-niveaux dans les communes frontalières et le soutien aux élèves issus de milieux défavorisés.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères de préparer soigneusement les activités extérieures des dirigeants du Parti et de l’État au cours des derniers mois de l’année, et de se préparer activement aux activités liées à l’APEC 2027, afin de renforcer le rôle, la position et le prestige du Vietnam dans les forums internationaux.



Les ministères, organismes et collectivités doivent continuer à mettre en œuvre les mesures visant à protéger fermement la souveraineté territoriale et à maintenir la sécurité, l’ordre et la sûreté sociale, tout en intensifiant la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les infractions liées à l’origine des marchandises et à la propriété intellectuelle.

Soulignant que le temps restant jusqu’à la fin de l’année était limité alors que les exigences étaient particulièrement lourdes, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé les membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité, de proactivité, de créativité et de flexibilité afin d’atteindre les objectifs fixés. -VNA