Politique

Le plus haut législateur reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

Félicitant l’ambassadeur français Olivier Brochet pour l’accomplissement de sa mission au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man a salué les contributions positives et engagées du diplomate à la consolidation et à l’approfondissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.

Le président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man (à droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA
Le président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man (à droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 3 septembre, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat diplomatique au Vietnam.

Félicitant l’ambassadeur Olivier Brochet pour l’accomplissement de sa mission au Vietnam, Tran Thanh Man a salué les contributions positives et engagées du diplomate à la consolidation et à l’approfondissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France. Le dirigeant vietnamien s’est réjoui des avancées positives et globales enregistrées ces dernières années dans les relations bilatérales, auxquelles a également contribué le canal de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement français, à travers les échanges de délégations et les contacts entre dirigeants, organes spécialisés et parlementaires des deux pays.

Selon lui, la coopération parlementaire s’est révélée et continue de se révéler efficace, contribuant à ouvrir une nouvelle phase de développement des relations entre les deux pays, avec un cadre de coopération de plus en plus approfondi et substantiel dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam-France. Parallèlement, les organes législatifs des deux pays jouent pleinement leur rôle de supervision de la mise en œuvre des accords et engagements de coopération, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique mutuelle et à favoriser un développement stable et durable des relations bilatérales.

Constatant que la coopération dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation, de la culture, des échanges entre les peuples et de la coopération parlementaire continue de s’intensifier et de gagner en profondeur et en substance, le président de l’Assemblée nationale a proposé de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir les mécanismes de coopération existants et de renforcer la coopération entre les collectivités locales des deux pays. À cette occasion, Tran Thanh Man a annoncé la création par l’Assemblée nationale du Vietnam du Groupe d’amitié parlementaire Vietnam-France, affirmant qu’elle était prête à travailler en étroite coordination avec le Parlement français pour continuer à perfectionner le cadre juridique et créer des conditions plus favorables à la coopération bilatérale ainsi qu’aux entreprises et investisseurs français au Vietnam.

De son côté, l’ambassadeur Olivier Brochet a exprimé sa gratitude pour l’attention et le soutien des dirigeants vietnamiens, ainsi que pour la coordination étroite de l’Assemblée nationale, de ses organes, du gouvernement, des ministères, secteurs et collectivités locales tout au long de son mandat. Il s’est réjoui d’avoir été témoin et d’avoir contribué aux avancées importantes des relations franco-vietnamiennes, notamment à l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Évoquant son mandat au Vietnam, l’ambassadeur Olivier Brochet a exprimé son attachement et sa profonde impression à l’égard du pays, de son peuple, de sa culture ainsi que du développement dynamique du Vietnam.

L’ambassadeur a souligné que la France attachait une grande importance au rôle et à la position croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, et souhaitait accompagner le pays dans sa nouvelle ère de développement. Il a salué la dynamique des relations bilatérales, soulignant que la coopération entre l’AN du Vietnam et le Parlement français avait contribué concrètement à renforcer la confiance politique et à approfondir la coopération dans divers domaines entre les deux pays.

Olivier Brochet a affirmé que, quelle que soit sa fonction à l’avenir, il continuerait de porter une attention particulière au Vietnam et de contribuer au renforcement de l’amitié ainsi qu’au développement substantiel, efficace et durable du Partenariat stratégique global Vietnam-France. -VNA

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