La résolution n°23 marque une nette avancée de la mentalité du Parti sur les affaires de la diaspora

Hanoi (VNA) – La résolution n° 23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger définit quatre principes directeurs et trois objectifs majeurs ; elle témoigne d’une avancée significative dans la prise de conscience et la réflexion du Parti sur cette question, a déclaré jeudi 3 septembre le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung.



Il s’agit tout d’abord de mieux faire prendre conscience de la position et du rôle de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, a-t-il indiqué lors d’une conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appréhension et le déploiement de la mise en œuvre de certaines résolutions et directives du Poliburo.



La résolution réaffirme que les Vietnamiens d’outre-mer constituent une partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam, tout en les désignant comme une ressource stratégique importante pour le pays, un pont reliant le Vietnam au reste du monde, qui accompagne et participe directement à l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la patrie.



Cela marque un changement important : on ne considère plus la communauté vietnamienne à l’étranger principalement comme un simple objet de politiques publiques, mais comme des acteurs actifs, des partenaires et des ressources dans le processus de développement du pays.



La résolution renouvelle également la substance et l’approche des affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, appelant à "faire évoluer la mentalité, passant de la simple mobilisation, du rassemblement et du soutien aux Vietnamiens d’outre-mer à une démarche consistant à les accompagner, à créer des mécanismes adaptés et à mobiliser leurs ressources".



Ce texte inscrit les affaires relatives aux Vietnamiens de l’étranger dans le cadre plus large de la grande solidarité nationale. Elle promeut la réconciliation nationale en mettant l’accent sur les points communs comme fondement du renforcement de la solidarité, tout en respectant et en écoutant les avis constructifs, y compris les points de vue divergents qui ne nuisent pas aux intérêts nationaux. Elle appelle à dissiper les préjugés, à tourner la page du passé et à se tourner vers l’avenir.



La résolution précise que les affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger relèvent de la responsabilité de l’ensemble du système politique et doivent être menées de manière régulière, continue, globale et coordonnée, avec des priorités adaptées aux conditions de chaque localité et communauté.



Concernant les trois objectifs majeurs, il a souligné la nécessité de bâtir une communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger forte, bien intégrée dans les sociétés de résidence tout en préservant son identité nationale. Cela implique, selon le ministre, d’améliorer le statut juridique de ces ressortissants, de soutenir leur intégration, de stabiliser leurs conditions de vie, de préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes, et de promouvoir le rôle de la communauté en tant qu’"ambassadeurs de la culture, du pays et du peuple vietnamiens".



Le chef de la diplomatie vietnamienne a indiqué que la résolution visait également à susciter le patriotisme et la volonté de contribuer au pays, tout en mobilisant les ressources des Vietnamiens de l’étranger. Au-delà des ressources économiques, elle met l’accent sur les connaissances, la science et la technologie, la culture, l’éducation, la santé, l’expérience en gestion, les réseaux internationaux et le prestige de la communauté.



Un autre objectif consiste à améliorer les institutions et à mettre en place un écosystème reliant les Vietnamiens du monde entier, a-t-il ajouté.



Parallèlement, en s’appuyant sur ces orientations et objectifs, la résolution définit sept groupes de tâches et de solutions. Elle met l’accent sur la nécessité de renouveler sans cesse la mentalité, de renforcer la prise de conscience et la direction du Parti, d’améliorer les mécanismes et les politiques, et de créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de consolider leur position et de réaliser leur potentiel. Elle reflète le rôle facilitateur de l’État, vise à bâtir une communauté unie et prospère contribuant activement au pays d’origine, et cherche à mobiliser plus efficacement les ressources de la diaspora pour le développement et la défense nationale.



La résolution souligne la nécessité de promouvoir le rôle des Vietnamiens d’outre-mer dans la préservation de la langue et de l’identité culturelle vietnamiennes ainsi que dans le renforcement des liens avec la mère patrie, tout en valorisant le rôle de la communauté en tant qu’acteur de l’information et de la communication. Enfin, elle met en avant la nécessité de rationaliser l’appareil organisationnel et de renforcer les ressources ainsi que la coordination entre les organismes chargés des affaires relatives aux Vietnamiens d’outre-mer. – VNA

source