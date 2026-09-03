Le président de l’Assemblée nationale effectuera des visites officielles en République de Corée et en Mongolie

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et son épouse, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, effectueront des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre 2026, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ces visites seront effectuées à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, et de son épouse, ainsi que du président du Parlement de Mongolie (ou Grand Khoural d'État), Sandag Byambatsogt, et de son épouse. -VNA