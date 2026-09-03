Tourisme

Le Vietnam accueille près de 16 millions de visiteurs internationaux en huit mois

Avec près de 16 millions de visiteurs internationaux accueillis depuis le début de l’année, le Vietnam confirme la reprise dynamique de son tourisme international, portée notamment par la progression des marchés européens, russes et indiens.

Des touristes étrangers à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Des touristes étrangers à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a accueilli près de 2 millions de visiteurs internationaux en août 2026, soit une hausse de 19,7 % par rapport à juillet et de 18,4 % sur un an. Sur les huit premiers mois de l’année, le pays a enregistré près de 16 millions d’arrivées, en progression de 14,4 % par rapport à la même période de 2025, soit 63,6 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), le niveau de fréquentation enregistré en août est particulièrement encourageant, ce mois étant généralement considéré comme une période creuse pour le tourisme international. Le maintien d’un niveau proche de 2 millions d’arrivées confirme ainsi l’attractivité croissante du marché touristique vietnamien.

Le transport aérien demeure le principal moyen d’entrée dans le pays, représentant 83% des arrivées et jouant un rôle essentiel dans la connexion avec les marchés lointains. Les arrivées par voie terrestre poursuivent également leur progression, notamment grâce aux visiteurs en provenance des pays de la région.

Au cours des huit premiers mois, l’Asie demeure le premier marché émetteur, avec environ 11,8 millions de visiteurs, soit près de 74 % du total, en hausse d’environ 7,4 % sur un an. L’Europe affiche toutefois la progression la plus marquée, avec quelque 2,68 millions de visiteurs (+53,4 %). Les Amériques ont enregistré environ 887 000 visiteurs (+20,7 %), l’Océanie près de 489 000 (+23,3 %) et l’Afrique quelque 45 000 (+25,1 %).

Cette forte croissance des marchés européens, américains et océaniens contribue à diversifier les sources de visiteurs et à renforcer la résilience du secteur face aux fluctuations régionales.

Parmi les dix principaux marchés émetteurs, la Chine arrive en tête avec 3,54 millions de visiteurs, soit environ 22,3 % du total, devant la République de Corée, avec quelque 2,76 millions (17,3 %). Ces deux marchés représentent à eux seuls plus de 6,3 millions de visiteurs, soit près de 40 % du total enregistré en huit mois. La Russie se classe troisième, avec plus d’un million de visiteurs, en hausse d’environ 165,7% sur un an, constituant la progression la plus spectaculaire parmi les grands marchés.

La forte progression des marchés russe et indien constitue également un fait marquant. Le nombre de visiteurs indiens est passé de 102 000 en 2019 à plus de 612 000 au cours des huit premiers mois de 2026. Cette croissance est notamment soutenue par le développement des liaisons aériennes directes. Vietjet Air et Vietnam Airlines desservent notamment New Delhi, Mumbai et Ahmedabad depuis Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang.

Pour la Russie, cette progression s’explique notamment par l’image du Vietnam comme destination sûre, accueillante et attractive en Asie, ainsi que par la reprise et l’augmentation des vols charters reliant directement plusieurs grandes villes russes aux stations balnéaires vietnamiennes. Nha Trang, Mui Ne et Phu Quoc, qui bénéficient d’un climat chaud toute l’année, d’une gastronomie variée et de complexes hôteliers modernes, figurent parmi les destinations particulièrement prisées.

L’ANTV estime que les résultats des huit premiers mois confirment une dynamique positive, tant par le volume des arrivées que par la diversification des marchés. Avec près de 16 millions de visiteurs internationaux déjà enregistrés et les perspectives favorables de la haute saison de fin d’année, le secteur dispose de solides bases pour poursuivre sa progression et se rapprocher de l’objectif de 25 millions de visiteurs étrangers en 2026. -VNA

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