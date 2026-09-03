Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

​

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Le Hoai Trung, a reçu le 3 septembre, à Hanoï, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, venu le saluer au terme de son mandat diplomatique au Vietnam.

Félicitant Olivier Brochet pour l’accomplissement de son mandat, le ministre Le Hoai Trung a salué les efforts et les contributions positives de l’ambassadeur durant une période particulièrement dynamique des relations bilatérales, marquée notamment par l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays et l’adoption du Plan d’action Vietnam-France pour 2026-2028 visant à mettre en œuvre la Déclaration commune.​

S'appuyant sur ce nouveau partenariat, le ministre a proposé de poursuivre les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de porter la coopération économique, commerciale et d’investissement à la hauteur du potentiel des deux pays et de créer de nouvelles avancées dans les sciences et technologies, l’innovation, l’énergie, l’aérospatiale, les transports et le ferroviaire. Il a également appelé à approfondir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l’éducation et de la formation, de la culture et entre les collectivités locales.

Pour sa part, l’ambassadeur Olivier Brochet s’est dit ému à l’issue de son mandat au Vietnam et heureux d’avoir pu contribuer à une période de développement dynamique des relations bilatérales, notamment à l’établissement du Partenariat stratégique global et à l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines.

Il a salué le rôle important du ministère vietnamien des Affaires étrangères dans la mise en relation, la coordination et la promotion des initiatives de coopération entre les deux pays. Évoquant son séjour au Vietnam, l’ambassadeur a affirmé que, quelle que soit sa fonction à l’avenir, il continuerait de contribuer à l’amitié et au développement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France. -VNA

​