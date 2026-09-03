Politique

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

Félicitant l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet pour l’accomplissement de son mandat, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung a salué les efforts et les contributions positives de l’ambassadeur durant une période particulièrement dynamique des relations bilatérales

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : ministère des Affaires étrangères du Vietnam.
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung (à droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : ministère des Affaires étrangères du Vietnam.

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Le Hoai Trung, a reçu le 3 septembre, à Hanoï, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, venu le saluer au terme de son mandat diplomatique au Vietnam.

Félicitant Olivier Brochet pour l’accomplissement de son mandat, le ministre Le Hoai Trung a salué les efforts et les contributions positives de l’ambassadeur durant une période particulièrement dynamique des relations bilatérales, marquée notamment par l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays et l’adoption du Plan d’action Vietnam-France pour 2026-2028 visant à mettre en œuvre la Déclaration commune.​

S'appuyant sur ce nouveau partenariat, le ministre a proposé de poursuivre les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de porter la coopération économique, commerciale et d’investissement à la hauteur du potentiel des deux pays et de créer de nouvelles avancées dans les sciences et technologies, l’innovation, l’énergie, l’aérospatiale, les transports et le ferroviaire. Il a également appelé à approfondir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l’éducation et de la formation, de la culture et entre les collectivités locales.

Pour sa part, l’ambassadeur Olivier Brochet s’est dit ému à l’issue de son mandat au Vietnam et heureux d’avoir pu contribuer à une période de développement dynamique des relations bilatérales, notamment à l’établissement du Partenariat stratégique global et à l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines.

Il a salué le rôle important du ministère vietnamien des Affaires étrangères dans la mise en relation, la coordination et la promotion des initiatives de coopération entre les deux pays. Évoquant son séjour au Vietnam, l’ambassadeur a affirmé que, quelle que soit sa fonction à l’avenir, il continuerait de contribuer à l’amitié et au développement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Olivier Brochet #Vietnam-France
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man (à droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA

Le plus haut législateur reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

Félicitant l’ambassadeur français Olivier Brochet pour l’accomplissement de sa mission au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man a salué les contributions positives et engagées du diplomate à la consolidation et à l’approfondissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet. Photo : VNA

Le PM Le Minh Hung appelle à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-France

Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 27 août à Hanoï, l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat. Il a appelé les deux pays à poursuivre l’approfondissement de leur partenariat stratégique intégral, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la formation des ressources humaines et de la culture.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.