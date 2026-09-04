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Actualité de la semaine : Condé Nast Traveller classe Phu Quoc parmi les 10 îles les plus recherchées au monde en 2026

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 28 août au 2 septembre 2026.

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 28 août au 2 septembre 2026:

Le Vietnam prêt à approfondir sa coopération avec l’Organisation de coopération de Shanghai

Quang Ninh devient la huitième grande ville du Vietnam

L’aéroport de Lien Khuong accueille son premier vol international depuis sa réouverture

Plus de 1,7 million de Vietnamiens participent à une marche et établissent un record Guinness

Condé Nast Traveller classe Phu Quoc parmi les 10 îles les plus recherchées au monde en 2026

#Podcast #Condé Nast Traveller #Phu Quoc #Organisation de coopération de Shanghai #record Guinness #aéroport de Lien Khuong

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Actualité de la semaine : Le leader Tô Lâm demande d’unifier la perception pour une sécurité proactive

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