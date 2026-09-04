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Un expert appelle à bâtir un écosystème mondial de l’intelligence vietnamienne

Le Vietnam devrait aller au-delà de la simple mise en relation de ses experts à l’étranger pour promouvoir la co-création scientifique et technologique et transformer cette ressource intellectuelle en capacité nationale, selon un expert d’IP Paris.

Le professeur Nguyen Van Tam, directeur du Département d’informatique, de données et d’intelligence artificielle d’IP Paris. Photo: VNA
Le professeur Nguyen Van Tam, directeur du Département d’informatique, de données et d’intelligence artificielle d’IP Paris. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le professeur Nguyen Van Tam, directeur du Département d’informatique, de données et d’intelligence artificielle d’IP Paris, a proposé de passer de la « mise en relation des personnes » à la « co-création scientifique et technologique », afin de bâtir un écosystème intellectuel vietnamien mondial et de transformer cette ressource en capacité scientifique et technologique nationale.

Le Vietnam compte de nombreux professeurs, scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs travaillant dans des pôles scientifiques et technologiques mondiaux. Pour transformer cette ressource intellectuelle en capacités nationales, il a proposé de mettre en relation les experts, de promouvoir la coopération et de convertir cette coopération en capacités concrètes.

Des réseaux d’experts tels que le Vietnam Global AI Network (VGAIN) pourraient faciliter la constitution de groupes de recherche transfrontaliers, la codirection de thèses de doctorat, le développement de données et de modèles, le transfert de technologies ainsi que la recherche de solutions aux grands défis nationaux, a-t-il souligné.

L’objectif doit évoluer : il ne s’agit plus seulement d’identifier les experts vietnamiens à l’étranger, mais de déterminer les capacités scientifiques et technologiques dont le Vietnam aura besoin au cours des cinq à dix prochaines années. Des mécanismes flexibles devraient également permettre aux intellectuels vietnamiens à l’étranger de contribuer régulièrement au développement scientifique et technologique du pays.

Nguyen Van Tam a indiqué que la diplomatie scientifique et technologique dans le domaine de l’IA doit passer de la simple « mise en relation des personnes » à la co-création scientifique et technologique.

Il a identifié trois priorités : la direction conjointe des travaux scientifiques ; le développement d’infrastructures de recherche partagées pour les données, les ressources informatiques, les normes d’évaluation et les environnements de test ; ainsi que la concentration des ressources sur quelques grands défis nationaux liés à l’IA.

Il a également appelé à mettre en place des financements de recherche flexibles, à accorder une plus grande autonomie aux responsables scientifiques, à adopter des mécanismes appropriés de nomination et de rémunération, à établir des règles claires en matière de propriété intellectuelle et de données, ainsi qu’à revoir les critères d’évaluation, en privilégiant les résultats concrets.

Nguyen Van Tam a également identifié cinq orientations stratégiques pour le développement de l’IA : l’IA au service de l’éducation, l’IA au service de la culture, l’IA souveraine, la « mindful AI » et une approche centrée sur l’humain, fondée sur les sciences cognitives.


L’IA appliquée à l’enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) devrait être une priorité. Dans le domaine culturel, l’IA pourrait contribuer à préserver et transmettre la langue, l’histoire, les connaissances et les valeurs vietnamiennes, tout en créant des infrastructures de données permettant aux futurs systèmes d’IA de mieux comprendre le Vietnam. Dans le domaine de l’IA souveraine, l’essentiel est d’identifier les capacités stratégiques que le Vietnam doit maîtriser et le degré d’autonomie nécessaire pour chacune d’elles.

Pour mettre en œuvre la Résolution n° 23-NQ/TW, Nguyen Van Tam a proposé de sélectionner sans attendre les grands défis nationaux liés à l’IA et de constituer des équipes de recherche transfrontalières chargées de les relever ; de mettre en relation les scientifiques vietnamiens à l’étranger avec les étudiants et les jeunes chercheurs grâce au mentorat, aux stages, à la codirection et à la coopération scientifique ; et de développer des infrastructures scientifiques partagées et évolutives couvrant les données, les ressources informatiques, les normes d’évaluation, les outils et les environnements de recherche…

Si ces efforts sont menés de manière cohérente, ils pourraient progressivement transformer les ressources intellectuelles des Vietnamiens à travers le monde en une composante de la capacité intellectuelle nationale du Vietnam, a conclu l’expert. -VNA

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