Le Guangxi renforce sa coopération dans l’IA avec les localités vietnamiennes

Pékin (VNA) – La Région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, intensifie sa coopération avec les localités vietnamiennes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), en mettant l’accent sur les besoins concrets, une coopération stable et la mise en place de mécanismes réguliers à différents niveaux.



Sur le terrain, cette ambition s’est déjà concrétisée par l’inauguration, en novembre 2025 à Hanoï, de l’espace d’exposition du Centre de coopération Chine-Vietnam pour l’application de l’IA, première plateforme de coopération de niveau national dans ce domaine entre les deux pays. Le développement d’un grand modèle de langage en vietnamien constitue l’un des résultats emblématiques de leur coopération en matière de recherche et développement.



Hanoï et le Guangxi ont franchi une nouvelle étape en avril 2026 avec la signature d’un protocole d’accord. À l’issue d’études menées à Hanoï et de plusieurs cycles d’échanges, les deux parties ont identifié 28 projets de coopération, dont dix ont été retenus comme prioritaires pour la première phase. Ils portent notamment sur le développement d’un « cerveau urbain » pour Hanoï, la mise en place d’un Centre d’opérations intelligentes (IOC) et l’utilisation de l’IA dans la gestion du trafic, la gouvernance urbaine et la gestion des risques de catastrophes naturelles.



Le Guangxi a également instauré un mécanisme de communication régulier avec Hai Phong dans le cadre d’un groupe de travail conjoint sur l’IA. Les deux parties coopèrent notamment dans la formation des cadres, la création de laboratoires d’IA, l’application de l’IA au diagnostic par imagerie médicale, le développement de plateformes de gouvernement numérique ainsi que de zones urbaines et industrielles intelligentes.



Au-delà des projets, le Guangxi s’inscrit dans une coopération de long terme dans les domaines des technologies, de la gouvernance des données et de la formation des ressources humaines. Dans le domaine technologique, le Guangxi entend renforcer les échanges entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays, notamment sur l’adaptation locale des modèles d’IA, le développement de modèles spécialisés et le partage d’expériences dans l’application concrète des technologies. En matière de données, le Guangxi souligne le respect de la souveraineté des données ainsi que des lois et réglementations de chaque pays.



La formation constitue également un volet important de cette coopération. Après avoir organisé en novembre 2025 une formation de haut niveau sur l’IA pour 52 cadres de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, le Guangxi accueillera le 6 septembre à Nanning une nouvelle session consacrée à l’IA pour 52 cadres vietnamiens, dont dix de niveau vice-ministériel.



S’agissant des mécanismes de coopération, le Guangxi prévoit de tirer parti du rôle de la Zone de coopération en matière d’information Chine-ASEAN et du Centre de coopération Chine-Vietnam pour l’application de l’IA, en établissant des points de contact permanents pour la présentation des technologies et la mise en relation des projets.



Le Guangxi a réaffirmé sa volonté de maintenir une approche ouverte et de travailler avec les localités et les organismes compétents du Vietnam afin de promouvoir une coopération concrète dans l’IA et les domaines connexes, contribuant ainsi au renforcement de la connectivité numérique et à la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam toujours plus étroite. -VNA