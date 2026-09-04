Can Tho accueille le premier Championnat d’Asie de Kun Khmer

Can Tho (VNA) - Dans la soirée du 3 septembre, le Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Can Tho, en collaboration avec l’Autorité des sports du Vietnam, a organisé la cérémonie d’ouverture du 1er Championnat d’Asie de Kun Khmer 2026. C'est un art martial traditionnel cambodgien, également appelé boxe khmère. Il ressemble beaucoup à la boxe thaïlandaise (Muay Thaï) : coups de poing, coups de pied, genoux et coudes, avec également du travail de corps à corps.

La compétition se déroule du 1er au 8 septembre 2026 au Palais des sports du Centre d’entraînement et de compétition sportive de la ville de Can Tho. Elle réunit 236 entraîneurs et athlètes de 11 pays, qui se disputent 70 ensembles de médailles.



Nguyen Van Bay, directeur dudit Département, a souligné que Can Tho était honorée d’accueillir cette première édition continentale. Le tournoi vise à dynamiser les échanges et la coopération pour le développement des arts martiaux entre les pays de la région.​

Cet événement sportif constitue également une occasion de promouvoir auprès des visiteurs l’image du Vietnam et de ses habitants, notamment celle de Can Tho, une terre riche en potentiels, accueillante et chaleureuse. Nguyen Van Bay s’est dit convaincu que les délégations feraient preuve de détermination et d’engagement, dans le respect de l’esprit sportif de "Solidarité, honnêteté et fair-play", afin d’offrir des compétitions de haut niveau, spectaculaires et de qualité technique, aux nombreux spectateurs et passionnés présents.

Ce premier championnat constitue un jalon important dans le développement du Kun Khmer en Asie. Au-delà d’une compétition de haut niveau réunissant des athlètes d’élite, il symbolise la solidarité et les échanges culturels entre les nations participantes.



Meam Ra, président honoraire de la Fédération internationale de Kun Khmer, a affirmé que cet événement marque une étape décisive pour l'expansion mondiale de cette discipline. La réunion de compétiteurs d'exception est le fruit d'années d'efforts, de passion et de coopération internationale. Il a souligné que les participants étaient appelés à devenir des ambassadeurs de l’excellence sportive, les encourageant à concourir avec ferveur, intégrité et respect, des valeurs fondamentales qui façonnent l’identité du Kun Khmer.-VNA