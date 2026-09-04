Célébration de la Fête nationale du Vietnam en Biélorussie

Minsk (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Biélorussie a organisé, le 2 septembre à Minsk, un banquet à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2026).

L’événement a réuni plus de 300 invités, dont le premier vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères, S.V. Lukashevich, des représentants des deux chambres du Parlement, des dirigeants de grands partis politiques, des représentants de ministères, de secteurs et de collectivités locales, ainsi que des chefs de missions diplomatiques et d’organisations internationales à Minsk. Des représentants d’entreprises et des Vietnamiens vivant, étudiant ou travaillant en Biélorussie étaient également présents.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam, Nguyen Van Trung, a rappelé la journée historique du 2 septembre 1945, date à laquelle le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.



Il a souligné que cet événement historique incarnait l’aspiration profonde et durable du peuple vietnamien à l’indépendance, à la liberté et au bonheur. Il a également indiqué que le Vietnam était devenu l’une des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique et s’employait à devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

L’ambassadeur a exprimé la profonde reconnaissance du Vietnam pour la solidarité et le soutien précieux de ses amis internationaux, dont le peuple biélorusse. Il a souligné que les relations bilatérales étaient entrées dans une nouvelle phase depuis l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, à l’occasion de la visite d’État en Biélorussie, en mai 2025, du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam.

Il s'est dit convaincu que ce partenariat stratégique continuerait de s'approfondir, contribuant à la prospérité des deux pays ainsi qu'à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

De son côté, le premier vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères, S.V. Lukashevich, a exprimé sa fierté à l’égard de l’histoire du Vietnam et salué la résilience, le courage et le patriotisme du peuple vietnamien, qui a surmonté de nombreux défis historiques et réalisé la réunification nationale.

Il a affirmé que l’amitié entre les deux peuples avait résisté à l’épreuve du temps et reposait sur des valeurs communes, notamment l’aspiration à la paix et le respect de la mémoire historique. Selon lui, l’établissement du partenariat stratégique en 2025 a donné un nouvel élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines.

En particulier, le haut degré de confiance et la compréhension mutuelle entre les dirigeants des deux pays – le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam – jouent un rôle particulièrement important dans le renforcement de l’amitié et de la coopération traditionnelles et de longue date entre la Biélorussie et le Vietnam.

Outre le banquet, l’ambassade du Vietnam a organisé des expositions mettant en valeur le Vietnam et son peuple, ainsi que l’amitié et la coopération entre les deux pays. -VNA