Politique

Nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et la Russie

En marge du Forum économique oriental (EEF) 2026 en Russie, le Vietnam et la République de Sakha (Iakoutie) ont identifié de nouvelles pistes de coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, des ressources naturelles, de l’industrie, de la main-d’œuvre et des échanges entre collectivités locales.

Le ministre vietnamien des Finances Ngo Van Tuan (à droite) travaille avec Aïsen Sergueïevitch Nikolaïev, chef de la République de Sakha (Iakoutie) de Russie. Photo: VNA
Le ministre vietnamien des Finances Ngo Van Tuan (à droite) travaille avec Aïsen Sergueïevitch Nikolaïev, chef de la République de Sakha (Iakoutie) de Russie. Photo: VNA

Vladivostok (VNA) - Selon le ministère des Finances, le ministre vietnamien des Finances Ngo Van Tuan a rencontré Aïsen Sergueïevitch Nikolaïev, chef de la République de Sakha (Iakoutie) de Russie, le 3 septembre, en marge du Forum économique oriental (FEO) 2026 à Vladivostok, en Russie.

Le ministre Ngo Van Tuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie. Il a également salué l’intérêt de la République de Sakha (Iakoutie) pour le renforcement de sa coopération avec les localités vietnamiennes.

Saluant les potentiels et les atouts de la République de Sakha (Iakoutie), notamment dans les domaines des ressources minières, des diamants, du charbon, de l’énergie et du gaz naturel liquéfié, ainsi que ceux du complexe industriel d’Aldan, le ministre Ngo Van Tuan a exprimé sa volonté de jouer un rôle de passerelle entre les entreprises des deux pays afin de favoriser l’exploration de nouvelles opportunités de coopération, d’investissement et de commerce.

Il a notamment proposé de mieux exploiter les complémentarités entre les ressources et les matières premières de la Sakha (Iakoutie) et les capacités de transformation, les débouchés commerciaux et le réseau d’accords de libre-échange du Vietnam, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire, de la transformation des minerais et des biens de consommation.

De son côté, Aïsen Sergueïevitch Nikolaïev a salué les impressionnants acquis du Vietnam en matière de développement socio-économique, affirmant que la Sakha (Iakoutie) considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire important en Asie du Sud-Est et souhaitait donner un nouvel élan à la coopération bilatérale.

Répondant aux propositions vietnamiennes, il a souligné que la Sakha (Iakoutie) avait d’importants besoins en main-d’œuvre pour ses projets d’infrastructures et industriels. La partie iakoute a exprimé son plein soutien à la proposition vietnamienne de mettre en place un modèle de coopération organisée en matière de travail, dans le respect des législations des deux pays et associé à une formation professionnelle adéquate.

Concernant la coopération entre les collectivités locales, le ministre Ngo Van Tuan a soutenu la proposition de la Sakha (Iakoutie) d’établir une coopération globale avec la ville de Can Tho. Les deux parties sont convenues de charger leurs organismes compétents d’accélérer les contacts et de préparer les procédures nécessaires en vue de la signature d’un accord officiel de coopération entre la Sakha (Iakoutie) et Can Tho, qui pourrait servir de base à une coopération avec d’autres localités vietnamiennes présentant des similitudes.

Les deux parties ont également approfondi leurs échanges sur les mesures visant à lever les difficultés et les obstacles et à faciliter la coopération, notamment grâce à l’amélioration des mécanismes de paiement et de la logistique, ainsi qu’au partage d’informations sur les marchés et les cadres juridiques, au bénéfice des entreprises et des investisseurs.

À l’issue de la rencontre, le ministre Ngo Van Tuan s’est dit convaincu que la coopération entre le Vietnam et la République de Sakha (Iakoutie) gagnerait en substance et en efficacité, au bénéfice des deux parties. Il a invité Aïsen Sergueïevitch Nikolaïev et une délégation de Sakha (Iakoutie) à effectuer une visite de travail au Vietnam à la date qui leur conviendrait.-VNA

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