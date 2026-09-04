Sciences

Le numérique s’installe dans la vie quotidienne au Vietnam

De l’intelligence artificielle aux services numériques locaux, la Résolution n° 57-NQ/TW donne lieu à des applications de plus en plus concrètes dans l’économie et la vie quotidienne.

Le quartier de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville, expérimente un robot destiné à accompagner les usagers dans leurs démarches de services publics en ligne. Photo : VNA
Le quartier de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville, expérimente un robot destiné à accompagner les usagers dans leurs démarches de services publics en ligne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les avancées dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale est mise en œuvre de manière régulière, coordonnée et méthodique. L’ensemble du système politique passe d’une logique de « mise en œuvre » à celle de « création et de résultats », à la réalisation de produits concrets au service de la population et des entreprises, contribuant ainsi au développement du pays.

Renforcer la compétitivité et l’autonomie technologique

Concrétisant les orientations de la Résolution n° 57-NQ/TW, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, le 28 août, la décision n° 1671/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale sur l’intelligence artificielle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Alors que la Résolution n° 57-NQ/TW fait de l’intelligence artificielle (IA) l’un des domaines technologiques stratégiques et fixe l’objectif de placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et développement dans l’IA d’ici 2030, la Stratégie établit un cadre d’action spécifique pour promouvoir la recherche, le développement et les applications, ainsi que la création d’un écosystème vietnamien de l’IA. L’IA doit ainsi devenir un moteur important pour renforcer la compétitivité et l’autonomie technologique du pays et atteindre ses objectifs de développement à l’horizon 2045.

Dans le cadre des orientations de la Résolution n° 57-NQ/TW, le ministère des Sciences et des Technologies a mis en service un portail électronique à guichet unique consacré à l’IA à l’adresse ai.dda.gov.vn. Cette plateforme offre un point d’accès en ligne unique permettant aux entreprises, aux développeurs, aux organismes publics, aux experts et à la population d’effectuer des démarches, de faire des déclarations, de consulter des informations et d’interagir avec les autorités compétentes.

La Résolution n° 57-NQ/TW considère également les entreprises comme des acteurs majeurs, qui doivent bénéficier de conditions favorables pour accéder aux ressources, innover et accélérer l’application des résultats de la recherche et des technologies. Afin d’encourager leurs investissements technologiques, le Fonds national pour l’innovation technologique (NATIF) vient d’annoncer la réception des demandes de soutien aux intérêts d’emprunt pour la première campagne de 2026, destinée aux entreprises réalisant des projets de transfert, d’application ou de renouvellement technologique et d’innovation.

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Une ouvrière de l’usine Bong Sen (Nestlé Vietnam) pilote une ligne de production à l’aide d’un panneau de commande automatisé. Photo : VNA

La technologie au service des besoins concrets

Pour que la transformation numérique ne reste pas une notion abstraite ou limitée aux plateformes et aux applications, de nombreuses localités intègrent progressivement la technologie dans des services répondant aux besoins concrets de la population.

Nghi Loc est la première commune de la province de Nghe An à avoir créé un Centre d’opérations intelligentes (IOC). Celui-ci contribue à moderniser les méthodes de travail et de gestion, permet aux responsables de mieux suivre la situation et de piloter les activités de manière proactive, tout en améliorant la transparence, la responsabilité dans le service public et la prise de décision fondée sur les données.

Le Service des Sciences et des Technologies de Hai Phong a pour sa part lancé une nouvelle version de l’application Smart Hai Phong, sous le message « un point d’accès, de multiples services ». Celle-ci constitue un canal numérique unique permettant à la population et aux entreprises d’accéder aux informations, services et outils, tout en renforçant leurs interactions avec les autorités dans l’environnement numérique.

À Hô Chi Minh-Ville, le programme de connexion technologique consacré aux véhicules à guidage automatique (AGV), à la robotique et à l’automatisation des usines et de la logistique vise à créer un écosystème reliant efficacement les besoins des entreprises, les capacités de recherche et l’offre technologique.

Des politiques nationales aux modèles et solutions déployés dans les localités et les entreprises, la Résolution n° 57-NQ/TW se concrétise ainsi par des résultats tangibles. Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique ne constituent plus seulement des orientations à long terme, mais deviennent progressivement des outils au service de la gestion publique, de la production, des activités économiques et de la vie quotidienne. -VNA

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